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«Флорида» помпезно поздравила Куликова с 1000-м матчем в НХЛ. Российский хоккеист вошел в элитный клуб

«Флорида» поздравила Куликова с 1000-м матчем в НХЛ
Артем Белинин
Корреспондент
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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов (слева) с семьей на церемонии в честь 1000-го матча. 2 февраля. Санрайз.
Дмитрий Куликов (слева) с семьей на церемонии в честь 1000-го матча. 2 февраля. Санрайз.
Фото Getty Images
Дмитрий забавно отреагировал на юбилей.

34-летний защитник «Флориды» Дмитрий Куликов 30 января отметил мощный юбилей — матч с «Лос-Анджелесом» (3:0) стал для него 1000-м в НХЛ. 3 февраля на встрече с «Айлендерс» (6:3) «пантеры» устроили масштабное празднование для российского хоккеиста.

Юбилейные шайбы, серебряная клюшка

Куликов — настоящая легенда «Флориды». Нынешний сезон для защитника — уже девятый в составе клуба из Санрайза. Дмитрий играл за «Флориду» с 2009-го по 2016 год, а затем вернулся в сезоне-2023/24. Кстати, тогда же Куликов выиграл первый в карьере Кубок Стэнли. Поэтому «пантеры» поздравили ветерана максимально тепло.

На матч с «Айлендерс» хоккеисты клуба прибыли в специальных майках в честь Куликова — на них было написано Kul1Kov, с отсылкой на 1k (1000 в сокращении).

На раскатку одноклубники вышли в форме с фамилией Куликова.

Фанатам продавали лимитированные шайбы в честь россиянина.

Уже после матча Куликова пригласили на торжественную церемонию, куда позвали его семью. Защитника поздравила вся команда, а диктор объявил: «Поздравляем, Дмитрий. Спасибо тебе за все, что ты сделал для «Флориды» на льду и за его пределами».

А еще Куликову подарили серебряную клюшку — памятный сувенир в честь большого юбилея.

В соцсетях «Флориды» быстро вспомнили, как Куликов выглядел в своей первой игре в НХЛ — она тоже была в составе «пантер» — и в 1000-й. Получилось здорово.

Считает себя старым

Сам хоккеист с иронией отнесся к собственному достижению: «Что я думаю? Я старый парень, вот что я думаю, ха-ха! 1000 матчей — это много. Когда я впервые услышал о ком-то, сыгравшем 1000 игр, это число ничего для меня не значило. Это было так много, что я даже не мог понять, как кто-то мог достичь этого уровня и сколько лет это займет. Теперь, когда я сыграл 1000 матчей, мне все еще в это не верится. Кажется, что только в прошлом году я начал играть», — приводит слова Куликова сайт «Флориды».

Также россиянин оценил свой прогресс за годы в хоккее: «Это путешествие, и по пути ты учишься некоторым вещам — быть профессионалом, хорошим партнером по команде, учишься играть правильно. У меня было много разных партнеров по команде, много разных тренеров, но мне кажется, что лига требует от тебя быть профессионалом и просто заботиться о себе, заботиться о своих одноклубниках. Это все, о чем мне приходилось беспокоиться: быть в наилучшей форме, выходить на площадку и играть так, как надо. И так 16 лет».

Дмитрий Куликов. Российский защитник отметил юбилей. Он не стал звездой, но сделал крутую карьеру

А еще Куликов пошутил по поводу четырехлетнего контракта с «Флоридой», подписанного летом прошлого года: «Знаете, у меня в жизни были многолетние контракты, и меня все равно обменивали. (Смеется.) Но все равно было приятно — мне нравится во «Флориде», это место, где я хочу продолжать играть».

Элитный клуб

Куликов стал 402-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ. И всего девятым россиянином — полный список перед вами.

Все российские хоккеисты, сыгравшие более 1000 матчей в НХЛ

Куликов всю карьеру выступает в НХЛ — он покинул Россию в 2008 году. За годы игры россиянин успел поиграть за «Флориду», «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».

Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Юта – Сент-Луис
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Ванкувер – Детройт
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