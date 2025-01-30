Российский защитник отметил юбилей. Он не стал звездой, но сделал крутую карьеру
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Беннетт — 16 (Ткачак, Куликов), 4:55 — 1:0. Барков — 12 (бол., Ткачак, Райнхарт), 44:43 — 2:0. Ткачак — 16 (п.в., Луостаринен, Экблад), 58:48 — 3:0.
Вратари: Бобровский — Кемпер (57:07 — 58:48).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 39 (20+9+10) — 29 (8+10+11).
Наши: Куликов (19.55/1/+1) — Гавриков (19.39/1/-1).
30 января. Санрайз. Amerant Bank Arena.
В НХЛ играет больше 50 российских хоккеистов, но на виду всегда одни и те же. Персона номер один для наших болельщиков — Александр Овечкин, следом идут Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров. На виду и вратари — лучших представителей отечественной школы знают все. Защитникам внимания намного меньше. Да, у нас нет игроков уровня Кэйла Макара. Наиболее известны Михаил Сергачев, который уделяет время развитию личного бренда, и Дмитрий Орлов.
Дмитрий Куликов в новостных лентах почти не мелькает, хотя и играет стабильно в НХЛ аж с 2009 года. За это время габаритный защитник сменил восемь команд, успев поиграть и с Коннором Макдэвидом в «Эдмонтоне», и с Капризовым в «Миннесоте», и с Малкиным в «Питтсбурге». Но ассоциируется Куликов в первую очередь с «Флоридой», где и начинал свою карьеру в НХЛ. До обмена в «Баффало» в 2016-м Дмитрий провел за «Пантерз» семь сезонов, и символично, что главный успех в карьере пришел к Куликову именно после возвращения во «Флориду».
Во второй раз Дмитрий приходил в «Пантерз» уже в качестве опытного защитника в третью пару на небольшие деньги (1 миллион долларов в год) и шикарно вписался в команду в этой роли. До прошлого года Куликов вообще играл в плей-офф очень мало: всего 29 матчей за всю карьеру. Но в победном для команды Кубке Стэнли Дмитрий не пропустил ни одной игры: все 24 матча главный тренер «Флориды» Пол Морис выставлял одних и тех же защитников.
Куликов играл меньше всех — в среднем по 13 минут и 55 секунд за матч, но его роль была важной. Российский защитник немало играл в меньшинстве, да и в целом ошибался мало, а обострять игру от него и не требовалось. 1 июля 2024 года Дмитрий вышел на рынок свободных агентов, но только чтобы подписать новый контракт с «Флоридой». Обычно с игроками за 30 редко подписывают долгосрочные соглашения, но «Пантерз» продлили Куликова аж на четыре года! И его контракт с кэпхитом всего в 1,15 миллиона долларов в год — просто подарок для клуба, учитывая растущий потолок зарплат.
В этом сезоне Куликов играет существенно больше, почти по 20 минут, выходя во второй паре с финном Микколой. «Флорида» при этом не заметила ухода ключевого защитника Монтюра в «Сиэтл»: во многом благодаря тому, что Куликов, да и играющие в третьей паре Балинскис и Шмидт выглядят уверенно. Дмитрий лидирует по силовым приемам среди игроков обороны (90) и продолжает играть на своем уровне.
Куликов никогда не считался суперзвездой, хоть его и выбирали на драфте-2009 под 14-м пиком. Да и вряд ли может добиться такого статуса крепкий защитник, который всегда главной целью ставил безопасность своих ворот. Но Дмитрий построил шикарную карьеру, став всего девятым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|51
|30
|21
|64
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|30.01
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|1 : 3
|30.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|5 : 0
|30.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 0
|30.01
|05:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 3
|30.01
|05:30
|
Юта – Питтсбург
|2 : 3 ОТ