Российский защитник отметил юбилей. Он не стал звездой, но сделал крутую карьеру

1000 матчей Дмитрия Куликова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Беннетт — 16 (Ткачак, Куликов), 4:55 — 1:0. Барков — 12 (бол., Ткачак, Райнхарт), 44:43 — 2:0. Ткачак — 16 (п.в., Луостаринен, Экблад), 58:48 — 3:0.

Вратари: Бобровский — Кемпер (57:07 — 58:48).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (20+9+10) — 29 (8+10+11).

Наши: Куликов (19.55/1/+1) — Гавриков (19.39/1/-1).

30 января. Санрайз. Amerant Bank Arena.

В НХЛ играет больше 50 российских хоккеистов, но на виду всегда одни и те же. Персона номер один для наших болельщиков — Александр Овечкин, следом идут Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров. На виду и вратари — лучших представителей отечественной школы знают все. Защитникам внимания намного меньше. Да, у нас нет игроков уровня Кэйла Макара. Наиболее известны Михаил Сергачев, который уделяет время развитию личного бренда, и Дмитрий Орлов.

Дмитрий Куликов в новостных лентах почти не мелькает, хотя и играет стабильно в НХЛ аж с 2009 года. За это время габаритный защитник сменил восемь команд, успев поиграть и с Коннором Макдэвидом в «Эдмонтоне», и с Капризовым в «Миннесоте», и с Малкиным в «Питтсбурге». Но ассоциируется Куликов в первую очередь с «Флоридой», где и начинал свою карьеру в НХЛ. До обмена в «Баффало» в 2016-м Дмитрий провел за «Пантерз» семь сезонов, и символично, что главный успех в карьере пришел к Куликову именно после возвращения во «Флориду».

Во второй раз Дмитрий приходил в «Пантерз» уже в качестве опытного защитника в третью пару на небольшие деньги (1 миллион долларов в год) и шикарно вписался в команду в этой роли. До прошлого года Куликов вообще играл в плей-офф очень мало: всего 29 матчей за всю карьеру. Но в победном для команды Кубке Стэнли Дмитрий не пропустил ни одной игры: все 24 матча главный тренер «Флориды» Пол Морис выставлял одних и тех же защитников.

Куликов играл меньше всех — в среднем по 13 минут и 55 секунд за матч, но его роль была важной. Российский защитник немало играл в меньшинстве, да и в целом ошибался мало, а обострять игру от него и не требовалось. 1 июля 2024 года Дмитрий вышел на рынок свободных агентов, но только чтобы подписать новый контракт с «Флоридой». Обычно с игроками за 30 редко подписывают долгосрочные соглашения, но «Пантерз» продлили Куликова аж на четыре года! И его контракт с кэпхитом всего в 1,15 миллиона долларов в год — просто подарок для клуба, учитывая растущий потолок зарплат.

В этом сезоне Куликов играет существенно больше, почти по 20 минут, выходя во второй паре с финном Микколой. «Флорида» при этом не заметила ухода ключевого защитника Монтюра в «Сиэтл»: во многом благодаря тому, что Куликов, да и играющие в третьей паре Балинскис и Шмидт выглядят уверенно. Дмитрий лидирует по силовым приемам среди игроков обороны (90) и продолжает играть на своем уровне.

Куликов никогда не считался суперзвездой, хоть его и выбирали на драфте-2009 под 14-м пиком. Да и вряд ли может добиться такого статуса крепкий защитник, который всегда главной целью ставил безопасность своих ворот. Но Дмитрий построил шикарную карьеру, став всего девятым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.