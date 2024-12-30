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«Великая погоня: финальный отсчет». Америка снова ждет рекорд Овечкина уже в этом сезоне

В США высоко оценили второй гол Овечкина после травмы
Егор Сергеев
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Два матча — две шайбы.

Александр Овечкин ярко вернулся после травмы. В ночь на воскресенье 39-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Торонто» (5:2), а спустя сутки отметился голом уже против «Детройта» (2:4). Теперь на счету нашего хоккеиста 870 шайб: до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 гола, до единоличного лидерства — 25. Что о форме Овечкина пишут американские медиа?

The Hockey News: «Овечкин продолжает яростную погоню»

Это всего лишь вторая игра после перелома ноги, но Алекс Овечкин уже в отличной форме. 39-летний хоккеист забросил классическую шайбу с одного касания, ставшую для него 17-й в сезоне и шестой в последних четырех матчах (начиная с 16 ноября). Он также стал лучшим в команде, нанеся восемь бросков по воротам и проведя на льду 20:22 минуты.

Шайба Овечкина стала для него 870-й в карьере, теперь ему осталось 25 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. В текущем темпе Ови должен забросить 56 шайб за сезон — это позволит не только достигнуть рекорда, но и преодолеть отметку в 900 голов.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы

Yardbarker: «Алекс продолжил с того же места»

В воскресенье «Вашингтон» провел нехарактерно плохой первый период против «Детройта», уйдя в раздевалку при счете 1:4 после 20 минут. Однако один светлый момент все же был: капитан Алекс Овечкин забросил уже вторую шайбу после восстановления от серьезной травмы.

«Великая восьмерка», как его называют, похоже, продолжает с того места, на котором остановился до травмы. Теперь он забросил шесть шайб в последних четырех матчах и вернул себе прежний темп. Он попытается обойти Гретцки уже в этом сезоне.

Rotowire: «Поклонникам фэнтези-игр не стоит сомневаться в Овечкине»

У Овечкина две шайбы в двух играх с тех пор, как он вернулся после перелома малоберцовой кости. Суперзвезда провела на льду 20:22 минуты в воскресенье, так что, похоже, он снова набрал форму после того, как в субботу в Торонто его выпустили на лед. У Овечкина — 17 голов, 27 очков, 74 броска по воротам и рейтинг «+16» за 20 игр. Похоже, он вообще не пострадал за время своего отсутствия, так что менеджерам фэнтези-игр не стоит сомневаться в Овечкине, когда «Кэпиталз» выходят на лед.

RMNB: «Вратарь беспомощно наблюдал»

Алекс Овечкин, вернувшийся на лед во второй игре после перелома малоберцовой кости, снова забросил шайбу и продолжил свой бурный старт в сезоне-2024/2025. У него 17-й гол в 20 играх!

Вратарь «Детройта» Алекс Лион оказался пострадавшей стороной, беспомощно наблюдая, как Овечкин забросил шайбу в касание с левого фланга. Эта шайба стала четвертой, которую Лион пропустил от Александра в своей карьере.

NHL: «Финальный отсчет»

На главной странице лиги опубликована статья под заголовком «Финальный отсчет». НХЛ также обыграла номер Овечкина и цель, к которой он стремится, словосочетанием Gr8 chase (great chase — «великая погоня»). Цифра 8 по-английски читается как eight, что созвучно со словом «великий» — great. Похожий смысл на русском у словосочетания «8еликая погоня», ведь восьмерка похожа на букву «В».

В тексте гол Ови в ворота «Ред Уингз» сравнили с 870-й шайбой Уэйна Гретцки — канадец забросил ее 28 ноября 1997 года в ворота «Баффало».

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 37 12 25 26
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1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
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