«Великая погоня: финальный отсчет». Америка снова ждет рекорд Овечкина уже в этом сезоне
Александр Овечкин ярко вернулся после травмы. В ночь на воскресенье 39-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Торонто» (5:2), а спустя сутки отметился голом уже против «Детройта» (2:4). Теперь на счету нашего хоккеиста 870 шайб: до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 гола, до единоличного лидерства — 25. Что о форме Овечкина пишут американские медиа?
The Hockey News: «Овечкин продолжает яростную погоню»
Это всего лишь вторая игра после перелома ноги, но Алекс Овечкин уже в отличной форме. 39-летний хоккеист забросил классическую шайбу с одного касания, ставшую для него 17-й в сезоне и шестой в последних четырех матчах (начиная с 16 ноября). Он также стал лучшим в команде, нанеся восемь бросков по воротам и проведя на льду 20:22 минуты.
Шайба Овечкина стала для него 870-й в карьере, теперь ему осталось 25 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. В текущем темпе Ови должен забросить 56 шайб за сезон — это позволит не только достигнуть рекорда, но и преодолеть отметку в 900 голов.
Yardbarker: «Алекс продолжил с того же места»
В воскресенье «Вашингтон» провел нехарактерно плохой первый период против «Детройта», уйдя в раздевалку при счете 1:4 после 20 минут. Однако один светлый момент все же был: капитан Алекс Овечкин забросил уже вторую шайбу после восстановления от серьезной травмы.
«Великая восьмерка», как его называют, похоже, продолжает с того места, на котором остановился до травмы. Теперь он забросил шесть шайб в последних четырех матчах и вернул себе прежний темп. Он попытается обойти Гретцки уже в этом сезоне.
Rotowire: «Поклонникам фэнтези-игр не стоит сомневаться в Овечкине»
У Овечкина две шайбы в двух играх с тех пор, как он вернулся после перелома малоберцовой кости. Суперзвезда провела на льду 20:22 минуты в воскресенье, так что, похоже, он снова набрал форму после того, как в субботу в Торонто его выпустили на лед. У Овечкина — 17 голов, 27 очков, 74 броска по воротам и рейтинг «+16» за 20 игр. Похоже, он вообще не пострадал за время своего отсутствия, так что менеджерам фэнтези-игр не стоит сомневаться в Овечкине, когда «Кэпиталз» выходят на лед.
RMNB: «Вратарь беспомощно наблюдал»
Алекс Овечкин, вернувшийся на лед во второй игре после перелома малоберцовой кости, снова забросил шайбу и продолжил свой бурный старт в сезоне-2024/2025. У него 17-й гол в 20 играх!
Вратарь «Детройта» Алекс Лион оказался пострадавшей стороной, беспомощно наблюдая, как Овечкин забросил шайбу в касание с левого фланга. Эта шайба стала четвертой, которую Лион пропустил от Александра в своей карьере.
NHL: «Финальный отсчет»
На главной странице лиги опубликована статья под заголовком «Финальный отсчет». НХЛ также обыграла номер Овечкина и цель, к которой он стремится, словосочетанием Gr8 chase (great chase — «великая погоня»). Цифра 8 по-английски читается как eight, что созвучно со словом «великий» — great. Похожий смысл на русском у словосочетания «8еликая погоня», ведь восьмерка похожа на букву «В».
В тексте гол Ови в ворота «Ред Уингз» сравнили с 870-й шайбой Уэйна Гретцки — канадец забросил ее 28 ноября 1997 года в ворота «Баффало».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|30.12
|00:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|5 : 3
|30.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|2 : 5
|30.12
|01:00
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Детройт – Вашингтон
|4 : 2
|30.12
|01:30
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Питтсбург – Айлендерс
|3 : 2
|30.12
|04:00
|
Вегас – Калгари
|3 : 0
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Оттава
|1 : 3
|30.12
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 5
|30.12
|05:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|5 : 4