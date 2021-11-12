Овечкин не забил и даже ни разу не бросил! Долгожданный гол пока откладывается

«Вашингтон» провел блеклый матч в Детройте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Орлов — 2 (Кузнецов, Овечкин), 12:43 — 0:1. Эллер — 1 (Дженсен), 12:53 — 0:2.

Вратари: Грайсс (57:40) — Фукэйл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (11+4+6) — 29 (10+12+7).

Наши: Наместников (15.39/3/0) — Кузнецов (22.00/4/+1), Овечкин (22.04/0/+1), Орлов (20.17/2/+2).

12 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 16812 зрителей.

Весь хоккейный мир с огромным нетерпением ждет, когда капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забьет долгожданный 742-й гол и обойдет Бретта Халла в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. К сожалению, сегодня этого не произошло. Болельщики «Вашингтона» вряд ли могут быть довольны игрой своей команды, которая, отправившись на выезд, провела один из самых блеклых матчей в сезоне. «Столичным» противостоял набравший в последнее время ход «Детройт», но основные проблемы гости создали себе сами.

Свой лучший отрезок в матче «Вашингтон» выдал в середине первого периода, когда команде удалось за 10 секунд отличиться дважды. Последний раз такой быстрый дубль «Кэпиталз» оформляли 3 апреля 2009-го, когда за девять секунд по шайбе отметились Александр Семин и Сергей Федоров. Сегодня один из голов также стал русским, причем полностью. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативному баллу, а Дмитрий Орлов классным броском переиграл Томаса Грайсса.

Следующая атака гостей также стала результативной. «Кэпиталз» проиграли вбрасывание, однако Ник Дженсен здорово сыграл в отборе и вывел Ларса Эллера на чистый лед. «Детройт» смотрелся гораздо активнее и явно не ожидал такого стремительного развития сценария.

«Ред Уингз» довольно опасно атаковали, но «Вашингтон» в текущем сезоне — лидер НХЛ по заблокированным броскам. С начала чемпионата игроки «Кэпиталз» заблокировали 28,9% выстрелов по своим воротам (177 из 620). Лучшим игроком команды по этому показателю является 22-летний защитник Мартин Фегервари — 23 блока. Матч против «Детройта» не стал исключением. «Столичные» заблокировали 15 бросков против восьми у соперника.

Немаловажную роль в победе команды сыграл также вратарь. Витек Ванечек оказался вне заявки из-за небольшой травмы, а место в старте получил канадец Зак Фукале. Он стал пятым хоккеистом «Кэпиталз» в этом сезоне, дебютировавшим в НХЛ. В 2013 голкипера задрафтовал «Монреаль», после чего Фукале успел поиграть за 11 команд в четырех разных лигах. К своему дебюту в НХЛ он шел восемь лет и сходу оформил «сухарь», отразив 21 бросок. Зак стал первым голкипером в истории клуба, дебютировавшим на ноль. Лучшего сценария для 26-летнего вратаря и не придумаешь. С трибун за его игрой наблюдали родители, которые были очень счастливы.

THE FIRST GOALIE IN CAPITALS HISTORY TO POST A SHUTOUT IN HIS NHL DEBUT



GO OFF, @Fucale31?? pic.twitter.com/MPNjMnQ3j1 — Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2021

В обороне Заку активно помогали партнеры, но в атаке все выглядело весьма печально. «Вашингтон» не реализовал четыре розыгрыша большинства, один из которых почти две минуты проходил в формате «5 на 3». Немаловажный вклад в этот провал внес защитник Джон Карлсон, который пока в текущем сезоне смотрится очень неуверенно, а временами не может принять шайбу даже в простейшей ситуации.

Не слишком задался вечер и у Овечкина. Удивительно, что впервые за 59 матчей он ушел со льда без бросков в створ. С сезона-2018/19 это лишь четвертый такой случай для капитана «Вашингтона». Александр пытается в каждом матче разнообразить свою игру, часто перемещается из любимого круга вбрасывания ближе к воротам, но получается у него далеко не все. Впрочем, не стоит ждать от 36-летнего форварда невероятной стабильности и голы в каждом матче. Дела должны пойти гораздо лучше, когда в строй вернутся Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Энтони Манта и Ник Дауд. Пока ситуация с травмированными выглядит в «Вашингтоне» очень печально.