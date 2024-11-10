Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Панарин неудержим! Забил десятый гол в сезоне и укрепился в топе снайперов

Гол и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
Екатерина Василевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (в центре) в матче против «Детройта» (4:0) 10 ноября 2024 года.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Детройт» остался не у дел.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Крайдер — 8 (бол., Фокс, Панарин), 13:13 — 0:1. Веси — 1 (Кэррик, Джонс), 36:52 — 0:2. Панарин — 10 (Зибанежад, Лафренье), 37:40 — 0:3. Смит — 3 (п.в., Фокс), 56:17 — 0:4.
Вратари: Хуссо (55:50 — 56:17) — Куик.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (8+19+10) — 24 (6+8+10).
Наши: Тарасенко (12.03/3/-2) — Панарин (15.28/4/+1).
10 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Прошлый матч с «Баффало» обернулся для «Рейнджерс» катастрофой — лучший вратарь лиги Игорь Шестеркин пропустил пять шайб к середине второго периода и был заменен, а самих «синерубашечников» хватило только на одну шайбу. Вполне ожидаемо Шестеркина мы не увидели — через несколько дней планируется игра с лидером сезона «Виннипегом», вот где понадобятся талант и уверенность российского голкипера.

«Детройт», несмотря на наличие Патрика Кейна, Дилана Ларкина и Владимира Тарасенко, проживает на дне Атлантического дивизиона. Сегодня точно не помогло и то, что на матч с «Рейнджерс» они поставили в ворота Вилле Хуссо — у него всего две игры за сезон и обе неудачные.

Некогда основной вратарь «Ред Уингз» теперь играет слабо, временами уезжая в АХЛ и демонстрируя там свои навыки. Вероятно, из-за хороших матчей в фарме Хуссо и вызвали в НХЛ перед встречей с «Рейнджерс». Как оказалось — зря.

Александр Овечкин. 31 гол до Гретцки! Овечкин опять сделал дубль и ворвался в гонку снайперов сезона, а «Вашингтон» — размазал «Сент-Луис»

Проиграть второй матч подряд аутсайдеру ньюйоркцы не имели никакого морального права. Однако совсем легкой прогулки не получилось. Можно даже сказать, что счет из категории «не по игре». На 13-й минуте в большинстве открыл счет Крис Крайдер — подставил на пятаке клюшку после броска Адама Фокса. Отметился здесь передачей и Артемий Панарин.

Второй период для «Рейнджерс» вышел слабым. Всего 8 бросков против 19 у соперника. Патрик Кейн и Дилан Ларкин обстреляли все штанги. Однако большую часть периода счет оставался нетронутым, но в конце несколько ошибок «Детройта» привели к голам «Рейнджерс». Сначала хозяева позабыли про Джимми Виси, который приехал на пятак и расстрелял ворота Хуссо. А через минуту свою десятую шайбу в сезоне забросил Артемий Панарин — сразу два игрока «Ред Уингз», находившиеся рядом с россиянином, чересчур сосредоточились на Мике Зибанежаде, который отдавал тому передачу.

У Панарина 21 (10+11) очков в 13 играх, и он плотно в топе по набранным баллам. По итогам своего матча россиянин был в топ-5, а по окончанию игрового дня опустился в топ-9. Например, его обогнал Дилан Строум, который сделал три передачи за «Вашингтон», или Мартин Нечас, набравший 1+1 за «Каролину». Но Артемий точно лучший бомбардир «Рейнджерс», даже с большим отрывом: у ближайшего преследователя Алексиса Лафренье 11 очков в 13 встречах. Стабильность Панарина во многом определяет игру «Рейнджерс» и позволяет им держаться в верхних рядах таблицы.

Финальный штурм «Детройта» за четыре минуты до конца почти сразу обернулся пропущенной шайбой в пустые ворота — из своей зоны точно бросил Райлли Смит. Панарина признали второй звездой матча. Почему не первой? Ответ прост — это место занял Джонатан Куик, которому пришлось отразить 37 бросков разъяренного «Детройта» и остаться сухим. Этот сухарь стал 61-м в его карьере.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте ранней выявляемости онкологии
Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую американскую администрацию
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
NBC News анонсировал аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Овечкин забросил 863-ю шайбу в НХЛ
Панарин стал второй звездой матча с «Детройтом»
Панарин в матче с «Детройтом» забросил десятую шайбу в сезоне
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Капризов в матче с «Анахаймом» забросил восьмую шайбу в сезоне
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

31 гол до Гретцки! Овечкин опять сделал дубль и ворвался в гонку снайперов сезона, а «Вашингтон» — размазал «Сент-Луис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
10.11 02:00
Флорида – Филадельфия
 4 : 3 Б
10.11 03:00
Торонто – Монреаль
 4 : 1
10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
10.11 03:00
Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
10.11 04:00
Нэшвилл – Юта
 4 : 0
10.11 05:00
Лос-Анджелес – Коламбус
 5 : 2
10.11 05:00
Колорадо – Каролина
 6 : 4
10.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 7
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости