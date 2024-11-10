Панарин неудержим! Забил десятый гол в сезоне и укрепился в топе снайперов

«Детройт» остался не у дел.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Крайдер — 8 (бол., Фокс, Панарин), 13:13 — 0:1. Веси — 1 (Кэррик, Джонс), 36:52 — 0:2. Панарин — 10 (Зибанежад, Лафренье), 37:40 — 0:3. Смит — 3 (п.в., Фокс), 56:17 — 0:4.

Вратари: Хуссо (55:50 — 56:17) — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (8+19+10) — 24 (6+8+10).

Наши: Тарасенко (12.03/3/-2) — Панарин (15.28/4/+1).

10 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Прошлый матч с «Баффало» обернулся для «Рейнджерс» катастрофой — лучший вратарь лиги Игорь Шестеркин пропустил пять шайб к середине второго периода и был заменен, а самих «синерубашечников» хватило только на одну шайбу. Вполне ожидаемо Шестеркина мы не увидели — через несколько дней планируется игра с лидером сезона «Виннипегом», вот где понадобятся талант и уверенность российского голкипера.

«Детройт», несмотря на наличие Патрика Кейна, Дилана Ларкина и Владимира Тарасенко, проживает на дне Атлантического дивизиона. Сегодня точно не помогло и то, что на матч с «Рейнджерс» они поставили в ворота Вилле Хуссо — у него всего две игры за сезон и обе неудачные.

Некогда основной вратарь «Ред Уингз» теперь играет слабо, временами уезжая в АХЛ и демонстрируя там свои навыки. Вероятно, из-за хороших матчей в фарме Хуссо и вызвали в НХЛ перед встречей с «Рейнджерс». Как оказалось — зря.

Проиграть второй матч подряд аутсайдеру ньюйоркцы не имели никакого морального права. Однако совсем легкой прогулки не получилось. Можно даже сказать, что счет из категории «не по игре». На 13-й минуте в большинстве открыл счет Крис Крайдер — подставил на пятаке клюшку после броска Адама Фокса. Отметился здесь передачей и Артемий Панарин.

Второй период для «Рейнджерс» вышел слабым. Всего 8 бросков против 19 у соперника. Патрик Кейн и Дилан Ларкин обстреляли все штанги. Однако большую часть периода счет оставался нетронутым, но в конце несколько ошибок «Детройта» привели к голам «Рейнджерс». Сначала хозяева позабыли про Джимми Виси, который приехал на пятак и расстрелял ворота Хуссо. А через минуту свою десятую шайбу в сезоне забросил Артемий Панарин — сразу два игрока «Ред Уингз», находившиеся рядом с россиянином, чересчур сосредоточились на Мике Зибанежаде, который отдавал тому передачу.

У Панарина 21 (10+11) очков в 13 играх, и он плотно в топе по набранным баллам. По итогам своего матча россиянин был в топ-5, а по окончанию игрового дня опустился в топ-9. Например, его обогнал Дилан Строум, который сделал три передачи за «Вашингтон», или Мартин Нечас, набравший 1+1 за «Каролину». Но Артемий точно лучший бомбардир «Рейнджерс», даже с большим отрывом: у ближайшего преследователя Алексиса Лафренье 11 очков в 13 встречах. Стабильность Панарина во многом определяет игру «Рейнджерс» и позволяет им держаться в верхних рядах таблицы.

Финальный штурм «Детройта» за четыре минуты до конца почти сразу обернулся пропущенной шайбой в пустые ворота — из своей зоны точно бросил Райлли Смит. Панарина признали второй звездой матча. Почему не первой? Ответ прост — это место занял Джонатан Куик, которому пришлось отразить 37 бросков разъяренного «Детройта» и остаться сухим. Этот сухарь стал 61-м в его карьере.