Панарин неудержим! Забил десятый гол в сезоне и укрепился в топе снайперов
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Крайдер — 8 (бол., Фокс, Панарин), 13:13 — 0:1. Веси — 1 (Кэррик, Джонс), 36:52 — 0:2. Панарин — 10 (Зибанежад, Лафренье), 37:40 — 0:3. Смит — 3 (п.в., Фокс), 56:17 — 0:4.
Вратари: Хуссо (55:50 — 56:17) — Куик.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (8+19+10) — 24 (6+8+10).
Наши: Тарасенко (12.03/3/-2) — Панарин (15.28/4/+1).
10 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
Прошлый матч с «Баффало» обернулся для «Рейнджерс» катастрофой — лучший вратарь лиги Игорь Шестеркин пропустил пять шайб к середине второго периода и был заменен, а самих «синерубашечников» хватило только на одну шайбу. Вполне ожидаемо Шестеркина мы не увидели — через несколько дней планируется игра с лидером сезона «Виннипегом», вот где понадобятся талант и уверенность российского голкипера.
«Детройт», несмотря на наличие Патрика Кейна, Дилана Ларкина и Владимира Тарасенко, проживает на дне Атлантического дивизиона. Сегодня точно не помогло и то, что на матч с «Рейнджерс» они поставили в ворота Вилле Хуссо — у него всего две игры за сезон и обе неудачные.
Некогда основной вратарь «Ред Уингз» теперь играет слабо, временами уезжая в АХЛ и демонстрируя там свои навыки. Вероятно, из-за хороших матчей в фарме Хуссо и вызвали в НХЛ перед встречей с «Рейнджерс». Как оказалось — зря.
Проиграть второй матч подряд аутсайдеру ньюйоркцы не имели никакого морального права. Однако совсем легкой прогулки не получилось. Можно даже сказать, что счет из категории «не по игре». На 13-й минуте в большинстве открыл счет Крис Крайдер — подставил на пятаке клюшку после броска Адама Фокса. Отметился здесь передачей и Артемий Панарин.
Второй период для «Рейнджерс» вышел слабым. Всего 8 бросков против 19 у соперника. Патрик Кейн и Дилан Ларкин обстреляли все штанги. Однако большую часть периода счет оставался нетронутым, но в конце несколько ошибок «Детройта» привели к голам «Рейнджерс». Сначала хозяева позабыли про Джимми Виси, который приехал на пятак и расстрелял ворота Хуссо. А через минуту свою десятую шайбу в сезоне забросил Артемий Панарин — сразу два игрока «Ред Уингз», находившиеся рядом с россиянином, чересчур сосредоточились на Мике Зибанежаде, который отдавал тому передачу.
У Панарина 21 (10+11) очков в 13 играх, и он плотно в топе по набранным баллам. По итогам своего матча россиянин был в топ-5, а по окончанию игрового дня опустился в топ-9. Например, его обогнал Дилан Строум, который сделал три передачи за «Вашингтон», или Мартин Нечас, набравший 1+1 за «Каролину». Но Артемий точно лучший бомбардир «Рейнджерс», даже с большим отрывом: у ближайшего преследователя Алексиса Лафренье 11 очков в 13 встречах. Стабильность Панарина во многом определяет игру «Рейнджерс» и позволяет им держаться в верхних рядах таблицы.
Финальный штурм «Детройта» за четыре минуты до конца почти сразу обернулся пропущенной шайбой в пустые ворота — из своей зоны точно бросил Райлли Смит. Панарина признали второй звездой матча. Почему не первой? Ответ прост — это место занял Джонатан Куик, которому пришлось отразить 37 бросков разъяренного «Детройта» и остаться сухим. Этот сухарь стал 61-м в его карьере.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 7