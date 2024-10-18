Панарин неудержим на старте! Сделал хет-трик и установил новый рекорд «Рейнджерс»

Кто остановит Хлебушка?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Голы: Панарин — 3 (Трочек, Лафренье), 8:30 — 0:1. Панарин — 4 (бол., Фокс, Трочек), 15:39 — 0:2. Зайдер — 1 (Комфер, Раймонд), 21:27 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Панарин, Фокс), 28:46 — 1:3. Панарин — 5 (бол., Фокс, Трочек), 31:42 — 1:4. Манчини — 1 (Какко, Хытил), 32:20 — 1:5. Комфер — 2 (бол., Чиаро, Густафссон), 56:41 — 2:5.

Вратари: Тэлбот (Лайон, 32:20) — Куик.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 31 (12+6+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Тарасенко (15.29/2/0) — Панарин (16.34/4/0).

18 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Главный вопрос, который должен мучить всех соперников «Рейнджерс» на старте регулярного чемпионата: как остановить Артемия Панарина? Ответ на него пока не нашла ни одна из команд, встречавшихся в октябре с «синерубашечниками».

Всю мощь Хлебушка уже прочувствовали на себе «Питтсбург», «Юта» и «Детройт». Причем последние пострадали от коркинской машины дважды. Этой ночью россиянин играючи легко набрал четыре очка, вновь не пощадил «Ред Уингз», за которых с недавних пор выступает его партнер по «золотой» молодежке Владимир Тарасенко, и сравнялся с Евгением Малкиным (11) в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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Зажигать в фактически беспроблемном матче для команды Питера Лавиолетта парень с Южного Урала начал уже в первом периоде, довольно быстро оформив голевой дубль.

За свою первую шайбу Панарин должен поблагодарить Винсента Трочека. Американский центр под давлением Эндрю Коппа выдал просто роскошный поперечный пас на дальнюю штангу в коридор между двумя защитниками «Крыльев» — не помешал замкнуть его Артемию даже вроде бы вовремя переместившийся Кэм Тэлбот.

А вот второй гол, забитый в большинстве, он на 90 процентов соорудил сам. После выигранного вбрасывания 10-й номер гостей получил шайбу на синей линии от Адама Фокса чуть спустился к воротам и мощной дал с кистей в левую от себя «девятку».

В начале второй двадцатиминутки «Детройт» сумел чуть выправить ситуацию усилиями Морица Зайдера, который с усов без шансов расстрелял Джонатана Куика. Однако в середине встречи хозяева схватили еще одно удаление и моментально поплатились еще одной пропущенной от Трочека, удачно подставившегося клюшку под очередной выстрел Панарина.

Впрочем, трех результативных баллов россиянину оказалось сегодня недостаточно. Стоило команде из Мичигана оперативно схватить еще один штраф, как Артемий вместе с первой спецбригадой гостей реализовал и его, оформив свой восьмой хет-трик в НХЛ шикарным вантаймером.

Набрав 11 (5+6) очков в первых четырех матчах регулярки, Панарин стал первым хоккеистом в истории ньюйоркцев с подобной статистикой на старте сезона. Единственный же действующий хоккеист, который отмечался аналогичным достижением — это Коннор Макдэвид, набравший те же 11 (6+5) очков в первых четырех играх сезона-2021/2022. Что до «Рейнджерс», то команда зацепила баллы в первых четырех встречах регулярки впервые с сезоне-2008/2009. И без вклада Хлебушка, сразу обозначившего свои претензии на «Арт Росс», представить такой уверенный старт парней с Бродвея крайне сложно.

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