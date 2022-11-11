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11 ноября, 08:15

Шесть шайб в одни ворота за период! Панарин и «Рейнджерс» унизили соперника на его льду

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Артемий Панарин в матче против «Детройта».
Фото USA Today Sports
Барклай Гудроу и Артемий Панарин празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
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А Виталий Кравцов набрал первое очко в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)
Голы: Зибанежад — 8 (Фокс), 15:40 — 0:1. Велено — 2 (Берггрен, Мяяття), 18:46 — 1:1. Раймонд — 6 (Ларкин), 27:33 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Фокс), 30:59 — 2:2. Фокс — 4 (Хытил, Лафренье), 46:02 — 2:3. Гудроу — 3 (Панарин, Кравцов), 47:23 — 2:4. Зибанежад — 9 (Веси, Крайдер), 48:13 — 2:5. Готье — 2 (Гудроу, Блэй), 48:59 — 2:6. Хайек — 1 (Хытил, Лафренье), 52:47 — 2:7. Веси — 2 (мен., Гудроу, Фокс), 56:31 — 2:8.
Вратари: Хуссо — Шестеркин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (7+4+9) — 33 (6+10+17).
Наши: — - Кравцов (13.30/2/0), Панарин (17.54/3/0).
Детройт. Little Caesars Arena. 18 869 зрителей.

На старте регулярки можно выделить отличительную черту «Рейнджерс». Скучать, выбрав для просмотра игру ньюйоркцев, почти точно не придется. Правда, не каждый матч к «Бродвейцам» приходит вдохновение, и не всегда это приводит к положительным результатам. Серия из трех поражений подряд заставила главного тренера Жерара Галлана реагировать на происходящие события.

Наставник «Рейнджерс» перетасовал сочетания в надежде прервать неудачную полосу в матче против окрепшего в текущем сезоне «Детройта». «Ред Уингз» избавились от неприятного ярлыка мальчиков для битья и идут на второй строчке Атлантического дивизиона. Во многом это заслуга блистательно играющего голкипера Вилле Хуссо, который освоился в новой команде после ухода из «Сент-Луиса» и помогает партнерам побеждать.

Браклай Гудроу и Артемий Панарин празднуют заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports
Барклай Гудроу и Артемий Панарин празднуют заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Начало матча получилось пристрелочным с обеих сторон. Шайба почти не доходила до ворот, застревая в средней зоне, где прерывалось большинство атак. Из опасных моментов до первого гола на 16-й минуте был только хитрый бросок Артемия Панарина в ближний угол после передачи из-за ворот. Гол пришел практически из ниоткуда. Удачная атака завершилась броском Мики Зибанежада, отличившегося на глазах своего отца, который присутствовал на трибунах Little Caesars Arena. «Детройт» ответил быстрым прорывом к воротам Игоря Шестеркина, и Джозеф Велено расстрелял голкипера с ползоны.

Не сказать, что Шестеркину и Хуссо предложили много работы в первые 40 минут. Соперники редко доводили шайбу до ворот. Бросковое преимущество гостей — логичное следствие более разнообразного большинства. «Детройт» же забивал только в равных составах. Рука не повернется обвинить Шестеркина в пропущенных шайбах. «Ред Уингз» оформили оба гола после убойных бросков — с кистей и в касание.

Отдельный сюжет каждого матча «Рейнджерс» — игра Виталия Кравцова, который недавно вернулся в состав после очередной травмы. С «Детройтом» форварда объединили в звене с Панариным и Винсом Трочеком. В равных составах у тройки получалось не все. Но в большинстве Артемий занял привычное место в первой спецбригаде и ювелирным пасом создал второй гол. Крису Крайдеру оставалось подставить клюшку, чтобы шайба зашла в дальний угол.

Кравцов упустил хороший шанс в конце второго периода. Хуссо вытащил бросок россиянина с ближней дистанции. А далее Виталий заработал необязательное удаление в зоне атаки. За подобные действия требовательный Жерар Галлан не похвалит нападающего. Повезло, что «Детройт» провел большинство вхолостую, не предложил Шестеркину запредельной работы и ограничился дальними набросами. Впрочем, плюсик в статистику Кравцов все-таки получил. Виталий был на льду, когда Адам Фокс оформил победный гол, а затем ассистировал Барклаю Гудроу.

«Детройт» откровенно рассыпался в третьем периоде. Пропали задор и энергия, начались позиционные провалы в обороне. По двум периодам ничего не предвещало краха «Ред Уингз». Серийные шайбы окончательно деморализовали хозяев. Откровенно жаль голкипера Хуссо, которого оставили на растерзание парням с Бродвея. Панарин продолжил собирать ассисты. Артемий при поддержке Кравцова вывел на пятак Гудроу, который издевательски разобрался с вратарем.

Третий период — настоящий кошмар для голкипера «Детройта». Совершенно непонятно бездействие тренера «Ред Уингз», который оставил Хуссо в воротах, чтобы тот отмучился до конца матча и пропустил шесть шайб за 20 минут. Унизительный отрезок для «Детройта». «Рейнджерс», почувствовав растерянность хозяев, лихо покуражились и улучшили личную статистику. Подтвердив тезис, что их матчи не оставляют равнодушными.

Артемий Панарин
Виталий Кравцов
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Каролина 14 9 5 19
3 Айлендерс 15 9 6 18
4 Рейнджерс 15 7 8 17
5 Филадельфия 14 7 7 16
6 Вашингтон 16 7 9 16
7 Питтсбург 14 6 8 14
8 Коламбус 13 4 9 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 12 2 24
2 Флорида 14 8 6 17
3 Детройт 14 7 7 17
4 Торонто 15 7 8 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Монреаль 14 7 7 15
7 Баффало 14 7 7 14
8 Оттава 14 5 9 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 14 8 6 17
3 Колорадо 12 7 5 15
4 Миннесота 14 7 7 15
5 Аризона 13 6 7 13
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Нэшвилл 14 5 9 11
8 Сент-Луис 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 13 2 26
2 Лос-Анджелес 16 9 7 19
3 Сиэтл 15 8 7 18
4 Эдмонтон 15 8 7 16
5 Калгари 13 5 8 12
6 Ванкувер 14 4 10 11
7 Сан-Хосе 16 4 12 11
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Флорида – Эдмонтон
 - : -
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 - : -
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Монреаль – Питтсбург
 - : -
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Нью-Джерси – Аризона
 - : -
13.11 03:00
Торонто – Ванкувер
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13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
13.11 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
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