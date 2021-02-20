Бобровский продолжает сидеть в запасе, а американский нападающий забил сумасшедший гол!

Главные события игрового дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Флорида» — 2:7 (1:4, 0:1, 1:2)

Голы: Ламмикко — 2 (Коннолли, Яндл), 6:09 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Веннберг), 7:58 — 0:2. Хернквист — 7 (Яндл, Юбердо), 12:45 — 0:3. Райан — 5 (Фаббри), 14:06 — 1:3. Барков — 6 (Верхэге, Строльман), 15:15 — 1:4. Экблад — 5 (Уигар, Дюклер), 39:38 — 1:5. Филппула — 2 (Фаббри, Ларкин), 42:49 — 2:5. Хернквист — 8 (бол., Барков, Яндл), 45:50 — 2:6. Дюклер — 2 (Барков), 48:56 — 2:7.

Вратари: Грайсс (Бернье, 20:00) — Дриджер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (9+10+13) — 39 (13+12+14).

20 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

«Флорида» сегодня вынесла «Детройт» (7:2), при этом российский вратарь команды Сергей Бобровский в третьем матче подряд остался в запасе. После шести пропущенных шайб от «Тампы» Сергей Бобровский потерял доверие тренерского штаба.

В это сложно поверить, но двукратный обладатель «Везина-Трофи» на данный момент проигрывает конкуренцию Крису Дриджеру. Оказалось, что дело совершенно не в защите команды. Элитный вратарь, да еще с такой зарплатой (10 млн долларов в год) обязан играть иначе. Как видим, Дриджеру оборона не мешает.

У 26-летнего канадца в активе нет и 30 матчей в НХЛ, но при этом он смотрится весьма уверенно. Крис пропускает 2.39 шайбы в среднем за игру и сегодня провел свой восьмой матч в нынешнем чемпионате.

Особых проблем с «Детройтом» флоридцы не испытали. Команда приехала в «город моторов» и уничтожила соперника. Откровенно большого объема работы у Дриджера не было, но голкипер «Пантерз» отметился рядом эффектных спасений. Вот, например, его невероятная игра клюшкой.

Чтобы понять, насколько комфортно себя чувствовали хоккеисты «Флориды», достаточно посмотреть на Александра Баркова. Примерно так он воспринимал оборону «Детройта» и набрал 3 (1+2) очка.

Продолжил зажигать и канадский нападающий Джонатан Юбердо. В составе «Флориды» он провел 121-й матч с минимум двумя набранными очками за игру. Это лучший показатель в истории клуба. Сегодня форвард отметился двумя результативными передачами и выдал свой лучший результат на старте чемпионата — 22 балла в 15 матчах.

Также стоит отметить, что нападающий «Ред Уингс» Владислав Наместников сегодня отсутствовал в составе из-за травмы. Повреждение, судя по всему, несерьезное и скоро игрок должен вернуться в строй.

«Чикаго» нейтрализовал Свечникова

«Каролина» — «Чикаго» — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Нидеррайтер — 8 (Славин), 15:22 — 1:0. Трочек — 8 (Бин, Нидеррайтер), 24:03 — 2:0. Кейн — 8 (Дебринкэт), 36:39 — 2:1. Митчелл — 2 (Кемпф, Кейн), 39:49 — 2:2. Нечас — 2 (бол., Гардинер, Терявяйнен), 42:28 — 3:2. Нидеррайтер — 9 (бол., Фаст, Нечас), 55:04 — 4:2. Славин — 1 (п.в., Терявяйнен), 56:46 — 5:2. Седерберг — 2 (бол., Кейн, Боквист), 59:09 — 5:3.

Вратари: Раймер — Ланкинен (39:41 — 39:49, 56:32 — 56:46, 58:38 — 59:09, 59:16).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (7+15+16) — 29 (9+10+10).

Наши: Свечников (14.57/1/0) — Задоров (16.48/0/-1).

20 февраля. Роли. PNC Arena.

Несмотря на все прогнозы, «Блэкхоукс» неплохо смотрятся в текущем сезоне. Не поворачивается язык назвать их слабой командой, хотя еще осенью все казалось именно так. На данный момент «ястребы» идут в зоне плей-офф, в их составе есть отличная молодежь и даже вратарская позиция теперь не кажется такой обреченной. Кроме того, «Чикаго» набирает очки с огромными кадровыми потерями. Джонатан Тэйвз, Александр Нюландер, Кирби Дак, Зак Смит, Брент Сибрук, Эндрю Шоу и Коннор Мерфи — ужасающий больничный список.

И все-таки сегодня команде из «города ветров» не удалось обыграть «Каролину» и продлить трехматчевую победную серию. Зато «ястребы» сумели остановить Андрея Свечникова, который набирал очки в четырех играх подряд. Всего в 15 матчах сезона на счету россиянина 14 (6+8) очков, но в этот вечер он остался в тени, проведя 15 минут на льду с одним броском по воротам.

А вот Патрик Кейн в очередной раз показал молодежи, как нужно обращаться с шайбой. Американец набрал 3 (1+2) очка и сотворил вот такой шедевр. Теперь Патрику осталось всего три шайбы до отметки 400 голов в НХЛ.

После второго периода счет на табло был 2:2, но в заключительной двадцатиминутке гости рассыпались. Главным героем в составе победителей стал швейцарский форвард Нино Нидеррайтер, отметившийся 3 (2+1) баллами. На данный момент он является лучшим снайпером команды с 8-ю голами.

Таким образом, «Каролина» реабилитировалась за поражение от «Флориды» и одержала четвертую победу в пяти последних матчах. В 15 встречах чемпионата на счету команды 23 очка. Только в сезоне 2005/2006 команда имела лучшие показатели за такой отрезок.