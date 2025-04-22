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22 апреля, 20:00

«Не боюсь быть в тени Капризова». Талант из «Металлурга» уезжает в «Миннесоту»

Юров прокомментировал решение подписать контракт с «Миннесотой»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Данила Юров.
Фото photo.khl.ru
Интервью Данилы Юрова, который в скором времени подпишет контракт новичка с «Уайлд».

Экс-нападающий «Металлурга» Данила Юров продолжит карьеру в системе «Миннесоты». Это уже решенный вопрос. 22 апреля форвард расторг соглашение с клубом из Магнитогорска. Следующий шаг — подписанный контракт новичка с «Уайлд». В интервью «СЭ» Данила рассказал о своем решении, поражении от «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ, перенесенных травмах и конкуренции с Кириллом Капризовым.

Мечта детства — заиграть в НХЛ

— Ваш отъезд в «Миннесоту» в следующем сезоне — решенный вопрос. Что подтолкнуло к этому?

— Желание, цель и мечта детства — заиграть в НХЛ. После прошлого сезона понимал, что, скорее всего, проведу последний год в «Металлурге». Морально был готов к этому решению. Весь сезон мечтал о том, что поеду в «Миннесоту». Я уже был там, понимаю, как все устроено — это меня тоже мотивировало.

— Александр Никишин и Иван Демидов уехали в НХЛ сразу после завершения сезона в КХЛ. Почему вы не сделали так же?

— Я хотел полностью восстановиться. Это важный фактор. Не было смысла ехать не готовым на сто процентов. С агентами и родителями склонились к варианту остаться в России, спокойно восстановиться, нормально отдохнуть, потренироваться, получить рабочую визу и поехать готовиться к следующей сезону.

— Уговаривала ли «Миннесота» присоединиться к команде уже сейчас?

— Мы объяснили клубу нашу позицию. Я хочу приехать полностью готовым и помогать команде. Проблем не возникло, они все поняли. Им тоже нужен полностью здоровый игрок.

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— Как «Металлург» пытался вас сохранить? Был момент, когда вы сказали: ко мне не обращайтесь по переговорам?

— Я сразу сказал агенту, что у меня огромное желание поехать в НХЛ. Со стороны «Металлурга» были попытки оставить меня, но Евгений Николаевич (Бирюков. — Прим. «СЭ») и Алексей Валерьевич (Жлоба. — Прим. «СЭ») тоже понимали, что я хочу поехать в НХЛ.

— Из чего будет складываться ваш контракт с «Миннесотой»?

— Контракт согласован уже с прошлого сезона. Когда все срастется, все детали станут понятны. В Северной Америке контракты открыты.

— Как проходило ваше общение с «Уайлд» в течение сезона?

— Все, как и в прошлые годы. Мне отправляли ошибки, каждую неделю интересовались состоянием. Они переживали, когда я вышел после травмы плеча. Был постоянный контакт, всегда были готовы мне помочь. Падения интереса ко мне не ощутил. Не представлял свою неделю без сообщения от «Миннесоты».

— А кто вам писал? Скаут по Европе, лично генменеджер Билл Герин?

— Руководитель скаутинговой службы, тренеры по развитию, скаут по России Иван Непряев. С Биллом Герином общались прошлой весной после моей операции.

Фото photo.khl.ru

Учит английский язык перед поездкой в США

— В «Миннесоте» год назад сменился главный тренер. Вместо Дина Эвасона, который завел в НХЛ Кирилла Капризова, пришел Джон Хайнс. Это добавляет неопределенности для вас?

— Конкретно мы еще не разговаривали о моей роли. Возможно, перед тренинг-кемпом приеду в «Миннесоту» и получится поговорить. Сейчас главное — дать полное восстановление ноге и хорошо отдохнуть после тяжелого сезона. Все мысли только о том, чтобы разгрузить голову.

— Как готовитесь к Северной Америке? Учите английский? Осваиваете азы самостоятельной жизни?

— Английский учу. Занимаюсь как минимум раз в неделю. По быту — пока полностью невозможно окунуться в то, что меня ждет в Северной Америке. Это я пойму только там. Не надо думать, что жизнь в Америке — другая вселенная. Надо побыстрее влиться в их жизненный ритм. Я пару раз был в США, знаю, как они живут. Надеюсь, адаптация пройдет быстро.

— Как оцените ваш английский? Можете дать интервью на этом языке?

— Хоккейные термины знаю в идеале. В «Металлурге» работали Марк Френч, Майк Пелино, Фредрик Стиллман. По разговорному языку: будет неловко, если что-то не так скажу. Как было, например, у Леонида Слуцкого.

А так с иностранцами пообщаться могу. Когда ездил в «Миннесоту», генменеджер, персонал, доктора меня понимали. Я знал, что надо учить английский, поэтому сразу занялся им.

— В вашем окружении есть люди, которые уже уехали в Северную Америку: Никита Гребенкин, Марат Хуснутдинов. Они давали вам советы?

— Никита Гребенкин должен приехать после плей-офф. Думаю, мы с ним увидимся и будем тренироваться вместе. Так что с ним пообщаемся. Мой агент должен мне помочь с адаптацией. Плюс планирую потренироваться с русскими парнями из НХЛ. Мне все объяснят, все расскажут. Я понимаю, какие традиции и манеры общения у американцев.

— А какие манеры? В США надо всегда улыбаться. Готовы быть постоянно friendly (дружелюбным. — Прим. «СЭ»)?

— Если так надо, то буду подстраиваться. Я люблю посмеяться. Нет такого, что хожу смурым. Первое время будет непривычно: когда тебя спрашивают «как дела?», но это просто формальность — как у нас сказать «привет». Время на адаптацию потребуется, но через это все проходят.

Данила Юров.«Капризов был бы рад видеть меня в «Миннесоте». Но не уговаривал». Интервью молодой звезды «Магнитки»

— Как восприняли обмен Марата Хуснутдинова?

— С удивлением. Сначала увидел, что обменяли одного чеха, а фамилия Марата была только в конце. Был удивлен. Он сыграл весь сезон в НХЛ, но его обменяли. В «Бостоне», думаю, по составу ему будет легче закрепиться. У него есть талант, парень работоспособный. Надеюсь, у него все получится.

— Как относитесь к возможной отправке в АХЛ?

— Отправят и отправят, что такого? Поеду все доказывать через АХЛ.

— Некоторые игроки сразу пресекают это пунктом в контракте о возможном возвращении в Россию.

— Если так будет нужно, буду пробиваться через фарм-клуб. Терпеть за карьеру я научился. Ничего страшного в АХЛ не вижу. В Северной Америке другой хоккей. Возможно, в фарм-клубе привыкнуть к нему даже проще. Есть пример Кирилла Марченко: его отправляли в АХЛ, он сыграл месяц в «Кливленде», и его подняли в «Коламбус». Егор Чинахов и Дмитрий Воронков тоже играли в фарм-клубе.

— Кирилл Капризов уже легенда «Миннесоты». В каких вы отношениях? Можете позвонить ему, спросить, где лучше снять жилье?

— С этим проблем нет. Когда я приезжал в тренировочный лагерь, мы общались, созванивались. Думаю, без проблем могу ему позвонить, но сейчас идет плей-офф. Пока явно не до этого. Уже после сезона, возможно, созвонимся, задам ему какие-то вопросы.

— Не боитесь остаться в тени Капризова? Есть пример «Эдмонтона», где Леон Драйзайтль вечно второй после Коннора Макдэвида.

— Нет, не боюсь. Не думаю, что у нас будет соперничество с Кириллом. Я еду в НХЛ, чтобы узнать новые детали, прогрессировать, закрепиться в основной команде и выиграть Кубок Стэнли. Без разницы, какая меня ждет роль, — я готов ко всему. На кубке выгравированы все фамилии, а не чья-то одна.

Фото ХК «Металлург»

Две операции за год

— В сезоне-2024/25 вы перенесли самые тяжелые травмы в карьере и две операции. Переосмыслили ценность здоровья?

— По поводу плеч я знал, что их нужно закачивать. Плечо болело давно, я играл так два с половиной сезона. Но болячка взяла свое — пришлось делать операции. С голеностопом получилась глупая ситуация. Подвернул ногу на шайбе. Сыграл матч, потом была пауза. Вроде бы все было нормально, но в игре с «Трактором» снова подвернул, а с «Сибирью» — добил. Хотя казалось, что боль успокоилась. Надо было, наверное, сразу надевать специальный «сапог» и дать больше покоя.

— Травма голеностопа мешала вам в плей-офф?

— В серии с «Авангардом» я выложился на все сто. По чистому льду не катался — старался везде успевать. Из-за потери игрового ритма было тяжело. Но отдал все, что мог. Сейчас понимаю, что нога не была готова на сто процентов — возможно, на 70-75. Но было огромное желание — поэтому и решили, что сыграю со второго матча.

— Чего не хватило, чтобы пройти «Авангард» в первом раунде плей-офф?

— Простых решений и мастерства. Это на поверхности. Недавно пересмотрел шестую игру. Вроде мы давим, давим, а «Авангард» пробросом или остановкой разряжает ситуации. Так было по всей серии. Не хватило элементарного опыта принятия простых решений.

— Ощутили на себе, что значит сезон после чемпионства?

— Как говорил Андрей Владимирович: «Вроде бы все делаешь так же: тренируешься, работаешь, а шайба не идет в ворота». В такие моменты начинаешь себя подъедать. Думаю, многие в команде через это прошли. Мы играли и относились к делу так же, как и в прошлом голу. Но что-то не получалось. Сколько матчей мы отыгрывались с 0:3, с 1:4. Фарт, наверное, поначалу немного отвернулся. Его нам и не хватило, чтобы занять второе место в конференции.

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— Вас тревожило, что в регулярке не так часто набирали очки?

— Поначалу — да. Особенно после прошлого сезона. Я разговаривал с Андреем Владимировичем и с другими людьми. Понимаю, что весь сезон играл волнами. И это нормальная история после таких операций. Сколько ты ни готовься, тяжело играть без предсезонки. Думаю, у Ромы Канцерова и Дениса Зернова была такая же история. Надо просто перетерпеть.

— Как боролись с психологическим давлением, когда не идет игра? Чему вас научила эта ситуация?

— Старался отвлечься. Включить комедийный сериал или фильм. И побыстрее лечь спать. После игр проблем со сном у меня нет. Пришел, поел и лег. Надо уметь разгружать голову. В 00.00 начинается новый день. А прошлый день — уже история. Все приходит через работу. Поколение, когда играли Сергей Мозякин, Данис Зарипов, тоже выдавало такие серии. Через это все проходят. Это особенности карьеры.

— Какие комедийные сериалы смотрите?

— Последним посмотрел «Телохранители». «Реальные пацаны» — классика. И еще мне понравился фильм Гая Ричи — «Министерство неджентльменских дел».

— За последние сезоны вы поиграли и в центре, и на фланге. Где вам комфортнее?

— Комфортнее в центре. Уже привык к этой роли. Когда в сезоне ставили на край, было непривычно. В центре больше времени проводишь с шайбой. Посмотрим, на какой позиции меня будут использовать в «Миннесоте». Я готов играть везде.

— В чем нужно добавить перед отъездом в НХЛ?

— Мышечная сила, выносливость. 82 матча в регулярке не сыграешь только на желании или мышцах. Нужна выносливость. В скорости, думаю, тоже можно добавить. А в плане техники подскажут уже на сборах.

Фото ХК «Металлург»

Готов к ажиотажу в Сент-Поле

— Видели, как в «Монреале» встречали Ивана Демидова? Удивились?

— «Монреаль» — столица хоккея. Я был там на драфте, поэтому знаю, какой там ажиотаж. Удивлением не стало. Так в Монреале встречают многих проспектов. Но стоит чему-то пойти не так, как сразу начнется давление. Надеюсь, у Вани все получится. И до такого дело не дойдет.

— Готовы, что в Сент-Поле будет также?

— Да. В Магнитогорске тоже было определенное давление. Прошлой весной и летом было тяжело выйти на улицу — было много внимания. Важно быть ментально готовым, меньше читать про себя и уметь разряжать голову. Не стоит зацикливаться, что тебя любят или хейтят, надо просто делать свое дело. От любви до ненависти — один шаг. Но также и обратно.

— Обратно — не факт, что один шаг.

— Есть примеры, когда человек в плей-офф вытаскивает бросок из пустых ворот или забивает важный гол, и его начинают превозносить. Надо просто абстрагироваться от давления и быть головой в хоккее, а не около него.

Нападающий &laquo;Монреаля&raquo; Иван Демидов.«Это будущий Овечкин и русский бог хоккея». Фанаты «Монреаля» устроили «демидоманию» еще до его первого матча в НХЛ

— Когда полетите в Сент-Пол?

— В конце июня.

— С девушкой или один?

— Первое время — один. Агент сказал, что поможет с бытом. Я пока не понимаю, как снимать квартиру. Не думаю, что это сложно, но надо со всем разобраться. Клуб первое время помогает, предоставляет отель, пока игрок ищет жилье. Плюс Кирилл Капризов и Яков Тренин, надеюсь, помогут по быту и мелочам. Поэтому и поеду заранее, чтобы все организовать до тренинг-кемпа.

— Не переживаете, что покидаете место, где долго жили, что теперь будете вдали от родителей?

— Конечно, тяжело уезжать с места, где я вырос, где стал хоккеистом. Но это надо сделать, чтобы выйти из зоны комфорта. Я понимаю, что пришло время двигаться дальше и становиться сильнее. Если не сейчас, то позднее будет тяжело поехать ментально. Взять пример Анатолия Голышева. Он поехал в 26 лет с детьми и женой. Он сам говорил, как ему было тяжело: приходилось ездить по 100 километров, потому что не знал, где будет играть — в НХЛ или АХЛ. В его возрасте комфортнее играть в России. Я сейчас осознаю, что отъезд — тяжелый момент, но понимаю, что этот шаг надо сделать.

Данила Юров
Кирилл Капризов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
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0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
1 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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