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Сегодня, 07:30

Что за невезение! Овечкин дважды попал в перекладину, но так и не забил

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» проиграл «Далласу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Вашингтон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Лундквист, Хинтц), 16:50 — 1:0. Кивиранта — 3 (мен.), 50:54 — 2:0.
Вратари: Эттингер — Кемпер.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (13+6+8) — 27 (7+8+12).
Наши: Гурьянов (14.11/0/0) — Кузнецов (16.21/3/-1), Овечкин (24.13/7/-1), Орлов (21.25/1/0).
28 октября. Даллас. American Airlines Center. 18235 зрителей.

«Вашингтон» после двух побед подряд забуксовал. Выездная серия команды продолжается, и «Кэпиталз» пожаловали в гости к «Далласу», который две своих последних встречи проиграл. Александр Овечкин еще ни разу в этом сезоне не забивал в двух играх кряду и сегодня эта тенденция продолжилась. Причем в атаке ничего не получилось не только у капитана «Вашингтона», но и у всей его команды.

В состав «Далласа» недавно вернулся российский форвард Денис Гурьянов, но пока воспитательные меры не пошли ему на пользу. На данный момент он — единственный нападающий «Старз» без набранных очков. «Денис знает, что должен оправдывать ожидания. В его игре есть хорошие моменты, но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер. Прямо сейчас мы видим только вспышки. Нам нужно нечто большее», — говорил на днях главный тренер «Далласа» Питер Дебур.

Сегодня Гурьянов старался, отрабатывал в обороне, в первом периоде попал в перекладину, но за семь матчей в его активе по-прежнему красуется ноль баллов. Россиянин вышел во втором звене с Мэйсоном Марчментом и Тайлером Сегином и провел на площадке 14 минут. Их команде удалось открыть счет в концовке первого периода после того, как Джейсон Робертсон подправил шайбу и забил свой третий гол в текущем чемпионате. «Даллас» не очень был активен в атаке, но минутной вспышки прессинга хватило для того, чтобы огорчить Дарси Кемпера.

Хозяева не стали форсировать события и продолжили действовать по счету. «Вашингтон» играл жестко, нанес в два раза больше силовых приемов, но все это никак не нагружало сверхсложной работой голкипера «Старз» Джейка Оттинджера. В одном из эпизодов Дмитрий Орлов очень грубо сыграл против Марчмента и только чудом судьи не дали защитнику «Кэпиталз» две минуты.

Игра была очень вязкой и в такой стихии «Даллас» чувствует себя более, чем комфортно. Команда Питера Дебура дождалась ошибки соперника и наказала за ужасную игру на выходе из зоны. Джон Карлсон ошибся в большинстве и просто подарил шайбу Йоэлю Кивиранте. Защитник «Вашингтона» провел неудачный матч и часто помогал сопернику. После этого гола, учитывая ход встречи, стало понятно, что шансов на спасение у «Кэпиталз» крайне мало.

Гости сняли голкипера уже за 3 минуты и 50 секунд до финальной сирены и даже успели поиграть в большинстве, но размочить Оттинджера команде так и не удалось. Ближе всего к этому был Александр Овечкин. На его счету семь бросков в створ (больше всех в матче) и два попадания в каркас ворот. Российский форвард проверил на прочность перекладину в первом периоде и за восемь секунд до конца встречи. Заколдовал Оттинджер свои ворота или нет, но сегодня на его счету первый в сезоне «сухарь».

Пока 23-летний американец прекрасно выглядит на старте и демонстрирует статистику в 95,3 процентов отраженных бросков. В сентябре он подписал трехлетний контракт с клубом с зарплатой четыре миллиона долларов. «Он обладает элитными физическими способностями, а также демонстрирует феноменальную психологическую прочность. Уравновешенность и характер Джейка вне льда сделали его лидером в нашей раздевалке», — говорил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. В такой форме Оттинджер может составить серьезную конкуренцию российским вратарям в борьбе за «Везина Трофи».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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