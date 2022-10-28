Что за невезение! Овечкин дважды попал в перекладину, но так и не забил
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Вашингтон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Лундквист, Хинтц), 16:50 — 1:0. Кивиранта — 3 (мен.), 50:54 — 2:0.
Вратари: Эттингер — Кемпер.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (13+6+8) — 27 (7+8+12).
Наши: Гурьянов (14.11/0/0) — Кузнецов (16.21/3/-1), Овечкин (24.13/7/-1), Орлов (21.25/1/0).
28 октября. Даллас. American Airlines Center. 18235 зрителей.
«Вашингтон» после двух побед подряд забуксовал. Выездная серия команды продолжается, и «Кэпиталз» пожаловали в гости к «Далласу», который две своих последних встречи проиграл. Александр Овечкин еще ни разу в этом сезоне не забивал в двух играх кряду и сегодня эта тенденция продолжилась. Причем в атаке ничего не получилось не только у капитана «Вашингтона», но и у всей его команды.
В состав «Далласа» недавно вернулся российский форвард Денис Гурьянов, но пока воспитательные меры не пошли ему на пользу. На данный момент он — единственный нападающий «Старз» без набранных очков. «Денис знает, что должен оправдывать ожидания. В его игре есть хорошие моменты, но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер. Прямо сейчас мы видим только вспышки. Нам нужно нечто большее», — говорил на днях главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
Сегодня Гурьянов старался, отрабатывал в обороне, в первом периоде попал в перекладину, но за семь матчей в его активе по-прежнему красуется ноль баллов. Россиянин вышел во втором звене с Мэйсоном Марчментом и Тайлером Сегином и провел на площадке 14 минут. Их команде удалось открыть счет в концовке первого периода после того, как Джейсон Робертсон подправил шайбу и забил свой третий гол в текущем чемпионате. «Даллас» не очень был активен в атаке, но минутной вспышки прессинга хватило для того, чтобы огорчить Дарси Кемпера.
Хозяева не стали форсировать события и продолжили действовать по счету. «Вашингтон» играл жестко, нанес в два раза больше силовых приемов, но все это никак не нагружало сверхсложной работой голкипера «Старз» Джейка Оттинджера. В одном из эпизодов Дмитрий Орлов очень грубо сыграл против Марчмента и только чудом судьи не дали защитнику «Кэпиталз» две минуты.
Игра была очень вязкой и в такой стихии «Даллас» чувствует себя более, чем комфортно. Команда Питера Дебура дождалась ошибки соперника и наказала за ужасную игру на выходе из зоны. Джон Карлсон ошибся в большинстве и просто подарил шайбу Йоэлю Кивиранте. Защитник «Вашингтона» провел неудачный матч и часто помогал сопернику. После этого гола, учитывая ход встречи, стало понятно, что шансов на спасение у «Кэпиталз» крайне мало.
Гости сняли голкипера уже за 3 минуты и 50 секунд до финальной сирены и даже успели поиграть в большинстве, но размочить Оттинджера команде так и не удалось. Ближе всего к этому был Александр Овечкин. На его счету семь бросков в створ (больше всех в матче) и два попадания в каркас ворот. Российский форвард проверил на прочность перекладину в первом периоде и за восемь секунд до конца встречи. Заколдовал Оттинджер свои ворота или нет, но сегодня на его счету первый в сезоне «сухарь».
Пока 23-летний американец прекрасно выглядит на старте и демонстрирует статистику в 95,3 процентов отраженных бросков. В сентябре он подписал трехлетний контракт с клубом с зарплатой четыре миллиона долларов. «Он обладает элитными физическими способностями, а также демонстрирует феноменальную психологическую прочность. Уравновешенность и характер Джейка вне льда сделали его лидером в нашей раздевалке», — говорил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. В такой форме Оттинджер может составить серьезную конкуренцию российским вратарям в борьбе за «Везина Трофи».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|3
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|5
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|6
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|4 : 5
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43