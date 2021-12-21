Пир во время чумы. НХЛ берет паузу из-за ковида, а команды Капризова и Радулова устроили феерию

«Даллас» и «Миннесота» забросили 11 шайб на двоих.

Хоккей. НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)

Голы: Павелски — 12 (Робертсон, Хейсканен), 1:31 — 1:0. Линделл — 1 (мен.), 3:24 — 2:0. Хартман — 13 (Капризов, Зуккарелло), 5:25 — 2:1. Фиала — 5 (Фолиньо), 15:42 — 2:2. Сегин — 8 (Гурьянов, Бенн), 16:43 — 3:2. Хинтц — 11 (бол., Клингберг, Робертсон), 28:02 — 4:2. Капризов — 12 (Зуккарелло, Голигоски), 37:37 — 4:3. Петерсон — 5 (Гурьянов), 42:06 — 5:3. Хейсканен — 5 (Раффль), 43:06 — 6:3. Фиала — 6 (бол., Хартман, Капризов), 55:06 — 6:4. Бенн — 9 (п.в., Факса), 58:28 — 7:4.

Вратари: Эттингер — Тэлбот (57:37 — 58:28).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (9+11+9) — 23 (7+7+9).

Наши: Гурьянов (12.20/1/+2), Радулов (11.28/0/0) — Капризов (24.47/3/-2), Куликов (12.49/1/-1).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Единственный матч игрового дня в НХЛ, в котором полностью здоровые за исключением нескольких травмированных человек «Даллас» и «Миннесота» выдали яркое шоу уже в первом периоде, напомнил пир во время чумы. Ситуация в лиге близка к критической, учитывая количество отправленных в Ковид-протокол хоккеистов в последние дни и перенесенных встреч.

В ночь со вторника на среду по московскому времени будут проведены всего две игры, а затем лига закроется до конца Рождества. Пока непонятно, каким образом это решение поможет быстро нейтрализовать кризис и что радикально изменится к 27 декабря.

В данный момент просмотр даже очень зрелищного матча местами воспринимается совсем не как удовольствие, скорее — мучительная пытка от осознания того, что ничего нельзя изменить. Равнодушно относиться к неизбежному отказу НХЛ от поездки на Олимпиаду в Пекин невозможно. Увидеть в серьезном деле сборные в формате «лучших против лучших» не получится как минимум еще несколько лет. Например, герой Пхенчхана-2018 Кирилл Капризов находится в хорошей форме и вполне мог бы блеснуть в Пекине.

В игре против удобных «Старз» (в ноябрьском матче россиянин набрал четыре очка) он, несмотря на постоянное внимание к себе со стороны обороны соперника, эпизодами делал шикарные вещи. Его пас при первом голе «Миннесоты» с неудобной руки из-под опытнейшего защитника «Далласа» Райана Сутера на вражеский пятачок вроде бы не тянет на шедевр. Но все равно получилось круто. Умение сыграть быстро и просто часто ценится не меньше, чем талант нарисовать что-то невероятное.

Капризов не доминировал в каждой смене и не таскал постоянно шайбу по чужой зоне. В КХЛ он тоже часто выдавал такие игры, взрываясь лишь в нужные моменты. Большого мастера отличает способность набирать очки за счет светлой головы. Соображает лидер «Уайлд» на льду очень быстро, поэтому часто оказывается в правильном месте раньше, чем его оппоненты. Именно так была заброшена им шайба в далеко не самой очевидной ситуации и не самым мощным броском.







«Даллас» очень удачно начал игру, быстро забросив две шайбы. При этом визуально интереснее и острее смотрелись именно гости, подтверждая, что закономерно идут на первом месте в Западной конференции, несмотря на серию из трех поражений подряд. Их долгая погоня вполне могла завершиться успехом. При счете 3:4 в третьем периоде Виктор Раск попал в перекладину, а в ответной атаке «Старз» свой шанс использовали.

Один из самых ценных игроков «Миннесоты» в нынешнем сезоне, вратарь-ветеран Кэм Тэлбот неожиданно провел слабый матч. Пожалуй, худший для себя в чемпионате. Чего стоит только второй пропущенный гол, когда голкипер в большинстве отдал рискованный пас под чужую синюю линию. Защитник «Далласа» Эса Линделл совершил перехват, ускорился и несложным броском отправил шайбу между щитков Тэлбота в сетку.

Количество ошибок — больших и маленьких — оказалось для «Уайлд» критичным. Подвел даже Капризов, неудачно сыгравший в одном из эпизодов на позиции защитника. Сначала он не смог довести шайбу до чужих ворот, а потом в ситуации «два на два» ногами уступил ветерану Михаэлю Раффлю. Австриец выдал точную передачу на Миро Хейсканена, забросившего впервые за 15 последних матчей.

В довершение всех бед «Миннесота» потеряла центрфорварда Йона Эрикссон-Эка, которого грязноватым приемом отправил в борт защитник-великан «Далласа» Яни Хаканпяя. В начале чемпионата именно этот финн ударом колена нанес тяжелую травму лидеру обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

Joel Eriksson Ek down the tunnel after being taken into the boards hard by Hakanpaa pic.twitter.com/h0FXHiqWAg — Spoked Z (@SpokedZ) December 21, 2021

Главный тренер гостей Дин Эвасон не успокоился при счете 3:6 и за 9.20 (!) до конца третьего периода поменял Тэлбота на шестого полевого игрока. «Миннесота» постоянно контролировала шайбу и даже сумела забить в формате «шесть на четыре», реализовав удаление проведшего очередной серый матч Александра Радулова. На большее «Уайлд» уже не хватило.

В составе победителей неплохо смотрелся Денис Гурьянов, признанный первой звездой матча. Тольяттинец играет в этом сезоне нестабильно и, кажется, приостановился в своем развитии. Но в быстрых атаках он всегда опасен. Отличный пас Гурьянова, выходившего в тройке со «старичками» Джейми Бенном и Тайлером Сегином, при третьем голе хозяев стал чуть ли не самым ярким моментом встречи, как и вся комбинация.





