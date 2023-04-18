Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы

Игра затянулась до второго овертайма.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Густавссон.

Штраф: 22 — 14.

Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12).

Наши: Дадонов (23.10/4/0) — Капризов (28.39/6/0).

18 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1.

«Капризов — отличный игрок. Тут нет никаких секретов». Его катание и упорство в обращении с шайбой — вот что отличает его. Все знают, что он всегда получит свое пространство и сможет найти сразу несколько решений. Мы просто должны избегать разрыва между линиями и пытаться не дать ему шанс свободно атаковать", — рассказывал незадолго до старта серии с «Миннесотой» нападающий «Далласа» Джо Павелски.

«Он элитный игрок. Очевидно, что все это знают. У него много скорости, силы и мастерства. Мы должны минимизировать его шансы, пытаться отнять у него время и пространство настолько, насколько это возможно. Хоккей в плей-офф — это шахматы. Поэтому мы обязательно найдем правильный ход», — соглашался с великим ветераном Макс Доми.

«Конечно, это отличный хоккеист, который очень хорошо владеет шайбой и здорово играет в зоне атаки. С ним постоянно нужно играть поближе, не давать времени, иначе он воспользуется этим. Нужно стараться действовать с ним рядом, играть против него пожестче, отнять у него пространство. Думаю, это основной ключ для игры против него», — вторил партнерам финн Миро Хейсканен.

«Капризов и Зуккарелло так хорошо знают друг друга, что всегда четко понимают, кто где находится. Они могут создавать моменты на пятачке либо хитро перевести шайбу парню, который открывается с краю. Вы не можете совершать ошибки при игре против них, потому что они всегда заставят вас заплатить за них. Очевидно, что это два особенных парня, которым мы будем уделять повышенное внимание», — не остался в стороне при разборе сильных сторон россиянина и основной голкипер «Старз» Джейк Эттингер.

Собрав и прочитав все свежие интервью игроков «Далласа», может сложиться впечатление, что за пару дней до начала первого раунда «Звезды» были озадачены лишь одним вопросом — как сдержать восстановившегося после травмы и голодного до кубковых побед в НХЛ Кирилла Капризова. Однако если они и разбирали вместе с тренерами часами видео с игрой лучшего бомбардира «Миннесоты», то сделали это не совсем удачно. По крайней мере на старте дебютного матча.

Иначе как объяснить то, что сегодня за первый период нападающий «Дикарей» нанес сразу четыре броска по воротам хозяев и вполне мог забрасывать уже на четвертой минуте встречи. Просто посмотрите, сколько пространства и времени дали позабытому «на усах» сибиряку в моменте с его первым выстрелом в створ Эттингера.

Быстро открыть счет прямым броском у 97-го номера не получилось. Зато за 47 секунд до первого перерыва он пошел на пятак в большинстве и сделал идеальное подправление после кистевого от Джареда Сперджена, конвертировав игровое преимущество «Уайлд» в первый гол в этом плей-офф. И благодаря нему Капризов стал всего лишь десятым игроком в истории НХЛ (начиная с сезона-1943/44), кому удалось забросить 10 шайб в карьере за 14 или менее матчей плей-офф НХЛ. Меньше, чем парню из Новокузнецка, для достижения первой десятки из россиян понадобилось только его соседу из Новосибирска Владимиру Тарасенко, преодолевшему юбилейную отметку за 12 матчей Кубка Стэнли.

Перевернуть игру слабо начавшему «Далласу» помогли два подряд нелепых удаления «Миннесоты» в начале второго периода. Сперва за фол Райана Хартмана гостей мгновенно наказал Руупе Хинтц, который сразу же после выигранного вбрасывания зарядил с кистей и прошил ловушку Филипа Густавссона. А уже через две минуты команда Дина Эвасона пропустила еще одну шайбу в меньшинстве от Джейсона Робертсона, который вновь не дал пропасть численному перевесу хозяев первым же броском после единоборства на точке. И если бывшему сопернику Капризова в гонке за «Колдер» на экзекуцию понадобилось 6 секунд, то финскому центру и того меньше — всего три!

Кажется, несколько взбодрил «Уайлд» мощнейший силовой Мэтта Дамбы, который на 33-й минуте отправил в глубокий нокаут Джо Павелски. При этом темнокожий защитник «Дикарей» сумел избежать большого штрафа, получив лишь две минуты за потасовку с Максом Доми. А вот пожилой рыжебородый мастер после чистейшего хита и неудачного удара головой об лед покинул площадку и больше этой ночью на ней не появлялся.

Однако сравнять «Дикарям» помогла не столько собственная активность, которая начала проседать ко второму перерыву, сколько ошибка все того же Робертсона. Через пару минут после травмы Павелски лучший бомбардир «Далласа» от синей линии зарядил прямо в щитки Сэму Стилу и подарил 13-му номеру гостей выход «1 в 0», который в итоге отправил команды в первый овертайм этого плей-офф.

Кстати, лидеров друг друга команды сегодня точно не жалели. Пока экс-защитник «Миннесоты» Райан Сутер, чьи 6 млн долларов по-прежнему висят мертвым грузом в платежке «Уайлд», при каждой удачной возможности лупил Капризова, Маркус Фолиньо не думал расшаркиваться перед Робертсоном. И судьи не особо стремились защищать россиянина с американцем, предпочитая не вмешиваться в игру и не сбивать заданный градус жесткости.

Если «Даллас» прибавлял по ходу встречи по принципу крещендо, то «Миннесота», напротив, с каждой минутой вынуждена была отходить все глубже к своим воротам. Но, как бы хозяева ни были ближе к третьей шайбе в дополнительное время, регулярно осаждая Густавссона, гости все-таки выстрадали победу во втором овертайме с помощью 13 блокшотов, 27 спасений шведа и удачного рикошета на пятак Эттингера, которым так удачно воспользовался Райан Хартман.