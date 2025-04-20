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Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?

Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» на старте Кубка Стэнли
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
В НХЛ стартовала борьба за Кубок Стэнли.

Плей-офф НХЛ
1/4 финала конференции
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Лехконен — 1 (Маккиннон, Нечас), 29:30 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Друэн), 36:38 — 0:2. Хинтц — 1 (бол., Харли, Джонстон), 46:45 — 1:2. Тэйвз — 1 (Мэнсон, О'Коннор), 52:56 — 1:3. Маккиннон — 2 (п.в., О'Коннор, Линдгрен), 56:52 — 1:4. Койл — 1 (Друри, Келли), 57:03 — 1:5.
Вратари: Эттингер (56:37 — 56:52) — Блэквуд.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (9+9+6) — 24 (11+7+6).
Наши: Дадонов (10.18/1/0), Любушкин (21.37/0/-1) — Ничушкин (20.12/1/0).
20 апреля. Даллас. American Airlines Center.

В конце регулярки «Даллас» и «Колорадо» соседствовали в дивизионе — второе и третье места, и лишь благодаря небольшому очковому преимуществу «Далласа» серию начали в Техасе. Главное их отличие — наличие в «Колорадо» лидера, который способен определять полярность результата своим настроением. На первый матч Нэйтан Маккиннон очевидно вышел с положительным зарядом. И почти не оставил шансов «Далласу».

Полтора периода счет оставался сухим. Что не мешало командам причинять друг другу достаточно неудобств, да и вратари совсем не отдыхали. В том числе были моменты у россиян: и у Евгения Дадонова, и у Валерия Ничушкина. Однако оба закончили без очков. Ничушкин так вообще остался всего одним из трех игроков «Эвс», которые завершили матч с нулевым показателем полезности. Остальные ушли с плюсом в этой графе.

Несмотря на наличие удалений, только в середине второго отрезка команды открыли счет. Форвард «Эвс» Арттури Лехконен забил необычный гол в падении. Из-за воздействия игрока «Далласа» финн упал, но смог в падении зацепить коньком шайбу и поднять в воздух. Дальше она перелетела за спину вратаря Джейка Оттинджера. Который ее не видел и никак не среагировал.

Затем реализовывались удаления. По сезону у «Далласа» неплохие показатели в меньшинстве. Это какое-то время помогало им и в плей-офф: они выстояли «три на пять» почти полторы минуты в первом периоде. Но на двойной малый штраф вчетвером их уже не хватило. Небольшую, но весомую ошибку допустил защитник «Старз» Илья Любушкин. В полете шайба задела россиянина и немного изменила траекторию. Вратарь вновь не успел перестроиться. В обоих голах Оттинджера достаточно сложно обвинять, а вот обороне «Старз» необходимо провести совещание.

В начале третьего периода «Даллас» отыграл один из голов и какое-то время держал в матче интригу. Но вскоре третий гол забил «Колорадо», а вдогонку они же отправили еще две шайбы. Особенно выделился Маккиннон. Он словно продолжает уже законченную гонку за «Арт Росс Трофи» и в первом матче плей-офф набрал 3 (2+1) очка.

Хоть «Колорадо» и провел матч (особенно концовку) на ура, на оставшиеся игры плей-офф ожидается дополнительная поддержка. Должен выйти с больничного давний капитан Габриэль Ландескуг. Швед не играл с лета 2022 года из-за травмы колена. Он перенес несколько операций, пролечил появившиеся осложнения и спустя почти три года готов полноценно вернуться в большой североамериканский хоккей. Он уже опробовал свои силы в АХЛ и провел два матча за «Колорадо Иглз», где отметился двумя (1+1) очками. Ландескуг поехал на выезд с командой в Даллас, но все же остался вне заявки на первый матч плей-офф.

Нэйтан Маккиннон
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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