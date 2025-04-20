Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?
Плей-офф НХЛ
1/4 финала конференции
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Лехконен — 1 (Маккиннон, Нечас), 29:30 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Друэн), 36:38 — 0:2. Хинтц — 1 (бол., Харли, Джонстон), 46:45 — 1:2. Тэйвз — 1 (Мэнсон, О'Коннор), 52:56 — 1:3. Маккиннон — 2 (п.в., О'Коннор, Линдгрен), 56:52 — 1:4. Койл — 1 (Друри, Келли), 57:03 — 1:5.
Вратари: Эттингер (56:37 — 56:52) — Блэквуд.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (9+9+6) — 24 (11+7+6).
Наши: Дадонов (10.18/1/0), Любушкин (21.37/0/-1) — Ничушкин (20.12/1/0).
20 апреля. Даллас. American Airlines Center.
В конце регулярки «Даллас» и «Колорадо» соседствовали в дивизионе — второе и третье места, и лишь благодаря небольшому очковому преимуществу «Далласа» серию начали в Техасе. Главное их отличие — наличие в «Колорадо» лидера, который способен определять полярность результата своим настроением. На первый матч Нэйтан Маккиннон очевидно вышел с положительным зарядом. И почти не оставил шансов «Далласу».
Полтора периода счет оставался сухим. Что не мешало командам причинять друг другу достаточно неудобств, да и вратари совсем не отдыхали. В том числе были моменты у россиян: и у Евгения Дадонова, и у Валерия Ничушкина. Однако оба закончили без очков. Ничушкин так вообще остался всего одним из трех игроков «Эвс», которые завершили матч с нулевым показателем полезности. Остальные ушли с плюсом в этой графе.
Несмотря на наличие удалений, только в середине второго отрезка команды открыли счет. Форвард «Эвс» Арттури Лехконен забил необычный гол в падении. Из-за воздействия игрока «Далласа» финн упал, но смог в падении зацепить коньком шайбу и поднять в воздух. Дальше она перелетела за спину вратаря Джейка Оттинджера. Который ее не видел и никак не среагировал.
Затем реализовывались удаления. По сезону у «Далласа» неплохие показатели в меньшинстве. Это какое-то время помогало им и в плей-офф: они выстояли «три на пять» почти полторы минуты в первом периоде. Но на двойной малый штраф вчетвером их уже не хватило. Небольшую, но весомую ошибку допустил защитник «Старз» Илья Любушкин. В полете шайба задела россиянина и немного изменила траекторию. Вратарь вновь не успел перестроиться. В обоих голах Оттинджера достаточно сложно обвинять, а вот обороне «Старз» необходимо провести совещание.
В начале третьего периода «Даллас» отыграл один из голов и какое-то время держал в матче интригу. Но вскоре третий гол забил «Колорадо», а вдогонку они же отправили еще две шайбы. Особенно выделился Маккиннон. Он словно продолжает уже законченную гонку за «Арт Росс Трофи» и в первом матче плей-офф набрал 3 (2+1) очка.
Хоть «Колорадо» и провел матч (особенно концовку) на ура, на оставшиеся игры плей-офф ожидается дополнительная поддержка. Должен выйти с больничного давний капитан Габриэль Ландескуг. Швед не играл с лета 2022 года из-за травмы колена. Он перенес несколько операций, пролечил появившиеся осложнения и спустя почти три года готов полноценно вернуться в большой североамериканский хоккей. Он уже опробовал свои силы в АХЛ и провел два матча за «Колорадо Иглз», где отметился двумя (1+1) очками. Ландескуг поехал на выезд с командой в Даллас, но все же остался вне заявки на первый матч плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|20.04
|01:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|5 : 3
|20.04
|03:30
|
Даллас – Колорадо
|1 : 5
|20.04
|22:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -