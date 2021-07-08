«Кубок выиграли обманщики?» Что говорят за океаном после победы «Тампы»

Слова главных хоккейных журналистов Северной Америки.

«Лайтнинг» стали второй командой после «Питтсбурга», выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат. Их коллектив уже сравнивают с легендарными династиями и вполне возможно, что «Тампа» продолжит доминировать. Отрицать величие этой команды сложно даже хейтерам, а от журналистов «молниям» достается сплошная похвала.

Крис Джонстон, Hockey Night in Canada:

— За 282 дня они прошли путь ко второму чемпионству подряд. Это самый короткий промежуток между победами в Кубке Стэнли в истории НХЛ. Ни одна команда не справилась с жесткими условиями пандемии лучше, чем «Тампа». Эта команда показала настоящий характер. В 2019 году они провели невероятный регулярный чемпионат, повторили рекорд «Детройта» сезона 1995/96 по количеству побед, но сенсационно вылетели от «Коламбуса» в первом раунде со счетом 0-4. После этого «Молнии» безжалостно расправлялись со своими соперниками на протяжении двух сезонов. Одного Кубка Стэнли им не хватило, чтобы утолить чувство голода.

Эдуардо Энсина, Tampa Bay Times:

— Наследие «Тампы» станет настоящим примером стойкости. Сезон начался на пустых аренах, где можно было спокойно слышать звук лезвий коньков. Игроки прошли через строгие карантинные правила, оставались изолированными в отелях во время выездных матчей и постоянно находились под различным давлением. Эта команда многое переосмыслила. Когда они улучшили свою игру в обороне, то стали непобедимыми. В плей-офф все решает не количество голов, которые ты можешь забить, а количество голов, которые ты можешь предотвратить.

Райан Уитни, бывший защитник НХЛ:

— Сколько же жалких мнений вокруг о том, что «Тампа» превысила потолок зарплат на 18 миллионов долларов. Эти разговоры похожи на вопли плачущих голубей. Можно подумать вы бы не болели за свою любимую команду, сделай она то, что сегодня совершила «Тампа».

So many pathetic «18 million over the cap!» pigeons crying and moaning. Acting like you wouldn't root for your favorite team if they could have pulled off what the lightning just did. Muppets. — Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 8, 2021

Бен Шпигель, New York Times:

— Самый впечатляющий элемент этой команды — их глубина состава. Посмотрите, какой огромный вклад в победу внесли Энтони Сирелли и Барклай Гудроу. Как здорово действовали защитники Эрик Чернак и Ян Рутта. Единственными в составе «Тампы», кто не брал до этого Кубок Стэнли, были Давид Савар и Росс Колтон. Именно эти парни сегодня организовали победный гол.

С сезона-2014/15 ни одна команда не выиграла больше матчей, чем «Лайтнинг». Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф. Способность клуба развивать молодых игроков и мастерские манипуляции с платежной ведомостью позволили не только сохранить ядро коллектива, но и вывести его на новый уровень.

Стивен Эллис, The Hockey News

— Трудно было представить, что Андрей Василевский сможет показать еще более уверенную игру, чем в плей-офф прошлого сезона. И все же ему это удалось. Безусловно, Никита Кучеров сыграл классно в этом розыгрыше, но «Конн Смайт Трофи» Василевского неоспорим. Даже в тех редких случаях, когда «Тампа» проваливала матч, Андрей не был главной причиной неудачного результата. Он вновь доказал, почему является одним из лучших вратарей своего поколения. Легенда продолжается.

After recording a shutout in all four of Tampa Bay's series-clinching victories during the #StanleyCup playoffs, the Tampa Bay #Lightning goaltender has added yet another piece of hardware to an already impressive trophy case, writes @StevenEllisTHN: https://t.co/XUuR1HbZIn — The Hockey News (@TheHockeyNews) July 8, 2021

Кен Кэмпбелл, Hockey Unfiltered:

— «Тампу» ждет непростое межсезонье, но их костяк дает им отличный шанс на третий Кубок Стэнли. Кто-нибудь сильно удивится, если это произойдет? Точно — нет. Однако Жюльену Брисбуа придется принимать непростые решения. Команда испытывает серьезную финансовую нагрузку и нужно поломать голову, как поместиться в потолок зарплат. Но этот вопрос на сегодня точно подождет. Эта команда никуда не денется и неудивительно, если они станут первыми за 40 лет, кто выиграл три кубка подряд.

Грег Вышински, ESPN:

— Зло восторжествовало. Великое ограбление завершено. Кубок выиграли обманщики? Что ж, все играли по одним правилам. Болельщики других клубов возмущаются не тем, что их обманули, а тем, что их команды не были достаточно умными и гибкими для работы с системой. Или же недостаточно укомплектованными, чтобы позволить одному из своих лидеров отправиться на операцию перед началом регулярного чемпионата. Если вы недовольны тем, что в плей-офф не работает потолок зарплат — все вопросы к руководству лиги. «Тампа» лучше всех играла не только на льду, но и вне его.