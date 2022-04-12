Радулов и большая группа русских игроков могут вернуться в Россию. Новый контракт в НХЛ получат не все

Разбираемся, на что могут рассчитывать в межсезонье россияне с истекающими контрактами в НХЛ.

Евгений Малкин

«Питтсбург»

Возраст: 35

Действующий контракт: 9,5 млн

На что может рассчитывать: 7 млн

Права в КХЛ: «Металлург»

Внушительные 36 (17+19) очков в 35 матчах после сложной операции на колене и не так давно побитый рекорд НХЛ по голевым передачам среди россиян наталкивают на простую мысль — еще несколько сезонов Евгений Малкин точно сможет отыграть в топ-6 «Питтсбурга». Есть ли у кого-то сомнения, что «Пингвины» попытаются сохранить живую легенду? Вот и генменеджер клуба Рон Хекстолл говорит, что пролонгирование контрактов с Малкиным и Крисом Летангом — приоритет «Пингвинз» на ближайшее межсезонье. Но если Джино и Тэнгер хотят остаться в клубе из Пенсильвании, им придется сделать «Пингвинам» небольшую скидку и дать новому боссу маневр для подписания Рикарда Ракелля и Эвана Родригеса.

Илья Михеев

«Торонто»

Возраст: 27

Действующий контракт: 1,6 млн

На что может рассчитывать: 3 млн

Права в КХЛ: —

Король меньшинства и амбассадор русского борща на территории Канады, который этим летом выходит на рынок свободных агентов, после еще одной сносной регулярки вправе будет просить у Кайла Дубаса не меньше трех миллионов. Вот только «Листья», перманентно прижатые потолком зарплат, до последнего будут стараться приземлить клиента Дэна Мильштейна и просить Илью подвинуться по деньгам. Так или иначе, претендентов на Михеева будет хватать и за пределами Онтарио. А значит, возвращение в родной Омск в ближайшие пару лет точно не случится.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Валерий Ничушкин

«Колорадо»

Возраст: 27

Действующий контракт: 2,5 млн

На что может рассчитывать: 4 млн

Права в КХЛ: ЦСКА

Когда пару лет назад Валерий Ничушкин словил 92-матчевую серию без заброшенных шайб, над ним смеялись и по ту, и по эту сторону океана. Уральский трудоголик не обращал внимания на хейтеров, молча работал и от сезона к сезону становился все более важным звеном в атакующей машине Джареда Беднара. Теперь Биг Вэл сам смеется над всеми скептиками, не вылезает из топ-6 «Колорадо», выдает лучший сезон в карьере и совсем скоро вновь отправится вместе с «Лавинами» за Кубком Стэнли. Дела с платежкой у «Эвеланш» обстоят не лучшим образом, и пока непонятно, как Джо Сакик постарается уместить под потолок новый контракт Ничушкина, который попросит не меньше 4 миллионов.

Яков Тренин

«Нэшвилл»

Возраст: 25

Действующий контракт: 725 тыс.

На что может рассчитывать: 3 млн

Права в КХЛ: СКА

В последний сезон по действующему двухлетнему контракту 25-летний уроженец Челябинска вместе с Таннером Жанно стал главным открытием «Нэшвилла» и частью шикарного третьего звена «Хищников», сделав с 17 голами в 68 матчах логичную заявку на качественное повышение зарплаты. Небесталанного работягу Дэвид Пойл, разумеется, сохранит. Вот только денег от бессменного босса «Предаторз» Тренин будет вправе просить не меньше, чем у его неизменного партнера по тройке Колтона Сиссонса.

Владислав Наместников

«Даллас»

Возраст: 29

Действующий контракт: 1 млн

На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: —

Обмен из «Тампы» в «Рейнджерс» четыре года назад — точка, после которой карьера Владислава Наместникова покатилась под откос. Пять клубов за четыре года — не смог реанимировать универсального нападающего даже старый знакомый Стив Айзерман, который два года возился с ним в «Детройте». Сейчас некогда важному игроку «Тампы» Джона Купера почти 30 лет, и лучшее, на что он может рассчитывать, — это околоминимальный контракт.

Александр Барабанов. Фото USA Today Sports

Александр Барабанов

«Сан-Хосе»

Возраст: 27

Действующий контракт: 1 млн

На что может рассчитывать: 2,5 млн

Права в КХЛ: —

За кого точно не стоит переживать, так это за гордость Санкт-Петербурга Александра Барабанова, который мгновенно стал своим в «Сан-Хосе» и здорово проявляет себя в подыгрыше в звене с Тимо Майером и Томашем Гертлем. И сейчас нет особых сомнений в том, что преемник Дага Уилсона предложит юркому трудолюбивому вингеру контракт на улучшенных условиях. 37 (10+27) очков в 62 матчах — просто шикарные цифры, гарантирующие место в НХЛ на следующий сезон.

Александр Романов

«Монреаль»

Возраст: 22

Действующий контракт: 894 тыс.

На что может рассчитывать: 2-3 млн

Права в КХЛ: ЦСКА

Прогресс Александра Романова в Квебеке идет медленнее, чем ожидалось. Не помогает воспитаннику «Крыльев Советов» и стабильное место в первой паре рядом с опытным Давидом Саваром. Тем не менее внук Зинэтулы Билялетдинова — по-прежнему один из игроков, вокруг которого Мартен Сен-Луи и Кент Хьюз будут по кирпичикам строить новый «Монреаль». И контракт-мост на несколько лет выглядит вполне логичным шагом со стороны менеджеров «Канадиенс».

Илья Самсонов

«Вашингтон»

Возраст: 25

Действующий контракт: 2 млн

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: «Металлург»

Воспитанник «Магнитки», на которого «Вашингтон» в 2015-м потратил выбор в первом раунде, уже второй сезон не может переиграть в борьбе за место стартера не самого звездного чеха Витека Ванечека. В «Кэпиталз» еще окончательно не разочаровались во все еще перспективном голкипере, и близко не приблизившемся к собственному потолку, но веры в него как в преемника Брэйдена Холтби со временем все меньше. В прошлое межсезонье босс «Столичных» Брайан Маклеллан дал 25-летнему уральцу лишь однолетний контракт и после невнятной регулярки вполне может обменять права на него в другой клуб. Впрочем, уезжать из НХЛ Самсонов не планирует — тем более что в родную команду, где после возможного ухода Василия Кошечкина может освободиться место первого номера, он всегда успеет вернуться.

Илья Самсонов. Фото USA Today Sports

Александр Георгиев

«Рейнджерс»

Возраст: 26

Действующий контракт: 2,4 млн

На что может рассчитывать: аналогичный контракт

Права в КХЛ: —

Добротный вратарь в отличном возрасте с приездом в Нью-Йорк Игоря Шестеркина окончательно осел на позиции бэкапа. И, учитывая не самые большие финансовые вопросы и осознание собственной роли, Георгиев имеет все шансы ударить по рукам с Крисом Друри и подписать новое соглашение с «синерубашечниками».

Даниил Тарасов

«Коламбус»

Возраст: 23

Действующий контракт: 925 тыс.

На что может рассчитывать: контракт с небольшим повышением

Права в КХЛ: «Салават Юлаев»

Уфимец Даниил Тарасов, сыгравший из-за травмы в этом сезоне всего 15 матчей, пожалуй, самый талантливый вратарь в системе «Коламбуса». И если Ярмо Кекяляйнен не продлит контракт с 27-летним финном Йонасом Корписало, именно россиянин будет основным претендентом на роль сменщика латыша Элвиса Мерзликинса в следующем сезоне. В «Блю Джекетс» в сына одного из самых видных российских вратарей начала нулевых верят и наверняка постараются сохранить на те же деньги. Вот только, скорее всего, большой интерес к 23-летнему голкиперу будет и в родной Уфе, из которой Тарасов уезжал из-за нежелания сидеть за спиной Юхи Метсолы.

Владимир Ткачев

«Лос-Анджелес»

Возраст: 26

Действующий контракт: 925 тыс.

На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: СКА

Владимир Ткачев бежал в солнечный Лос-Анджелес, но в итоге оказался в фарм-клубе «Королей», где сидит без особых предпосылок на подъем в основу. Возвращаться в Санкт-Петербург техничный праворукий край не намерен, но и в НХЛ шансов у него не так много. Есть ли смысл еще один сезон прозябать в АХЛ и терять год драгоценного времени?

Никита Задоров. Фото USA Today Sports

Никита Задоров

«Калгари»

Возраст: 26

Действующий контракт: 3,75 млн

На что может рассчитывать: 1,5 млн

Права в КХЛ: ЦСКА

Прямо сейчас «любимый» хоккеист коллеги Шевченко, играя за «Калгари» Дэрилла Саттера, получает на порядок больше, чем стоит на самом деле. В атаке двухметровый защитник не блещет достаточно давно, но ключевое в истории Задорова то, что с каждым годом снижается его продуктивность у собственных ворот: худший «плюс/минус» (+9) среди защитников второй команды «Запада» — самый наглядный показатель. Летом генменеджеру «Флэймз» Брэду Треливингу предстоит переподписывать Оливера Шилингтона, и есть ощущение, что деньги, которые он сейчас платит Задорову, достанутся прогрессирующему шведу.

Илья Любушкин

«Торонто»

Возраст: 28

Действующий контракт: 1,35 млн

На что может рассчитывать: 1,5 млн

Права в КХЛ: —

Габаритный бюджетный домосед, вырвавшийся перед дедлайном из гиблой «Аризоны», уверенно вписался в первую пару «Торонто» к Моргану Райлли и теперь вместе с «Мэйпл Лифс» готовится побороться за что-то большее, чем выход во второй раунд. Говорят, Шелдон Киф полностью доволен российским защитником. И если Любушкин резко не сдаст, Кайл Дубас наверняка даст ему новый контракт, слегка повысив кэпхит.

Денис Гурьянов

«Даллас»

Возраст: 24

Действующий контракт: 2,5 млн

На что может рассчитывать: 2,5 млн или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: ЦСКА

В последние пару лет на Дениса Гурьянова в «Далласе» больно смотреть. После прорывного сезона-2019/20 тольяттинский снайпер впал в тоску и теперь попросту топчется на месте, набирая дежурные 30 очков за регулярку. На повышение и тем более крупный контракт еще не пропащий нападающий точно не наработал — поэтому не прижатый потолком зарплат Джим Нил не предложит россиянину принципиально иные условия. Да и сам Денис сейчас не в том положении, чтобы выкручивать руки генменеджеру «Звезд».

Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports

Максим Мамин

«Флорида»

Возраст: 27

Действующий контракт: 975 тыс.

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: ЦСКА

Трудяга и пахарь Максим Мамин не имеет постоянного места в составе развеселой «Флориды». Однако это не мешает Эндрю Брюнетту периодически ставить его в звено к Александру Баркову и отмечать его скорость, прессинг и умение пользоваться габаритами. Кубок Гагарина у бывшего нападающего ЦСКА уже есть, и сейчас он будет делать все, чтобы остаться во «Флориде» и в ближайшие несколько лет побороться с «Пантерами» за Кубок Стэнли.

Евгений Свечников

«Виннипег»

Возраст: 25

Действующий контракт: 750 тыс.

На что может рассчитывать: 1,5 млн

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Прошлым летом измученный травмами и провальными сезонами в «Детройте» Свечников-старший до последнего цеплялся за шансы остаться в НХЛ и в конце концов подписал однолетний контракт на 750 тысяч долларов с «Виннипегом». В Маннитобе Евгений не блещет — зато стабильно выходит в топ-6 вместе с Пьером-Люком Дюбуа и Кайлом Коннором, здорово прикрывая тыл и выполняя неплохой объем черновой работы. Очки старшему брату звезды «Каролины» даются с трудом, но экс-коуч «Джетс» Пол Морис регулярно хвалил его в прессе за игру без шайбы, и сейчас все идет к тому, что клуб из Канады даст россиянину новый контракт с небольшим повышением.

Александр Радулов

«Даллас»

Возраст: 35

Действующий контракт: 6,25 млн

На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: —

Возраст берет свое, и нынешний Радулов — не привычный Тасманский дьявол из мультфильмов Warner Bros., а резко постаревший диснеевский пес Гуфи, который по ходу этого сезона словил 28-матчевую сухую серию. Электричество в прежний объемах «Далласу» Александр уже не поставляет, а не так давно он и вовсе доигрался до запаса после череды результативных ошибок и ненужных удалений. Вряд ли в следующее межсезонье 35-летний нападающий сможет рассчитывать хотя бы на половину от нынешнего оклада. Так что возвращение в КХЛ выглядит неизбежным.

Александр Радулов. Фото Global Look Press

Иван Просветов

«Аризона»

Возраст: 23

Действующий контракт: 809 тыс.

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: ЦСКА

Воспитанник ЦСКА уже три года не может выбраться из АХЛ и стать еще одним русским вратарем в лучшей лиге мира. В этом сезоне Просветов проиграл конкуренцию за место в худшей команде лиги 30-летнему ахаэловцу Скотту Уэджвуду и трудолюбивому чеху Карелу Веймелке, а недавнее подписание финна Харри Сятери подтверждает теорию о том, что в Ивана уже не верят как в голкипера уровня НХЛ. Два года назад права на 23-летнего москвича перешли от «Сочи» к армейцам, и если Иван Федотов все-таки уедет в «Филадельфию», Игорь Есмантович сто процентов попытается вернуть голкипера «Койотов» в родной клуб.

Даниил Мироманов

«Вегас»

Возраст: 24

Действующий контракт: 842 тыс.

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: СКА

Яркий атакующий защитник и прошлогодний лидер «Сочи» в этом сезоне дебютировал в НХЛ, однако большую часть чемпионата провел в «Хендерсоне» и стал вторым бомбардиром фарма «Рыцарей». И за 11 матчей в основе Мироманов вряд ли удивил Питера Дебура чем-то, кроме не самой выдающейся игры в обороне и нескольких результативных минусов.

Клим Костин

«Сент-Луис»

Возраст: 22

Действующий контракт: 863 тыс.

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: «Авангард»

За пять лет в системе «Сент-Луиса» некогда выпускник первого раунда так и не выбил себе стабильное место даже в нижних тройках и теперь в глазах главного тренера «Блюз» Крэйга Берубе котируется ниже соотечественника Алексея Торопченко. И чем дальше, тем больше Клим напоминает муху, застрявшую между оконных рам. Хотя после чемпионской командировки в Балашиху к Бобу Хартли казалось, что Костин вот-вот должен стать железобетонным игроком основы. Не идет игра у 22-летнего силового форварда и в фарм-клубе. И похоже, теперь ему придется просить обмен либо возвращаться в Россию, где его точно будет ждать «Авангард», сохранивший права на него.

Клим Костин. Фото Global Look Press

Михаил Мальцев

«Колорадо»

Возраст: 24

Действующий контракт: 809 тыс.

На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: СКА

После летнего обмена в «Колорадо» 24-летний уроженец Санкт-Петербурга продолжает кататься на лифте между НХЛ и АХЛ, периодически получая шансы в первой команде «Запада». Однако с очками у нападающего, который описывает все свои американские приключения в личном телеграм-канале, все очень туго: 0+0 в 20 матчах. Рассчитывать с такими цифрами на что-то большее, чем статус «первого кандидата на подъем из АХЛ», сложно. И держа в голове потенциальный исход игровиков из СКА и намечающиеся проблемы с центральной осью, коренной петербуржец вполне может вернуться в родной клуб.

Алексей Мельничук

«Тампа-Бэй»

Возраст: 23

Действующий контракт: 925 тыс.

На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ

Права в КХЛ: СКА

Еще один исконно питерский воспитанник за два года в Северной Америке так и не сумел пробиться в основу «Сан-Хосе», сыграв в НХЛ всего три матча, и по ходу текущей регулярки был обменян в «Тампу». Правда, после трейда в штат Флорида места Мельничуку не нашлось даже в АХЛ, и в итоге «Молнии» сразу же отправили его за игровой практикой в Лигу Восточного побережья. И рассчитывать даже в перспективе на роль бэкапа Андрея Василевского 23-летнему голкиперу точно не стоит. Как минимум потому, что за спиной обладателя «Везины» есть габаритный швед Хуго Альнефельт и перспективный россиянин Амир Мифтахов. Прошлой весной права на Алексея вернулись в родной СКА — и после неминуемых потерь Ларса Юханссона и Ярослава Аскарова питерцы наверняка попытаются вернуть своего воспитанника.