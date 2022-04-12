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Сегодня, 16:00

Радулов и большая группа русских игроков могут вернуться в Россию. Новый контракт в НХЛ получат не все

У Малкина, Радулов, Самсонова и еще десятка российских хоккеистов истекают контракты в НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин, Александр Радулов и Илья Самсонов.
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
Денис Гурьянов.
Фото USA Today Sports
Александр Радулов.
Фото Global Look Press
Клим Костин.
Фото Global Look Press
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Разбираемся, на что могут рассчитывать в межсезонье россияне с истекающими контрактами в НХЛ.

Евгений Малкин

«Питтсбург»
Возраст: 35
Действующий контракт: 9,5 млн
На что может рассчитывать: 7 млн
Права в КХЛ: «Металлург»

Внушительные 36 (17+19) очков в 35 матчах после сложной операции на колене и не так давно побитый рекорд НХЛ по голевым передачам среди россиян наталкивают на простую мысль — еще несколько сезонов Евгений Малкин точно сможет отыграть в топ-6 «Питтсбурга». Есть ли у кого-то сомнения, что «Пингвины» попытаются сохранить живую легенду? Вот и генменеджер клуба Рон Хекстолл говорит, что пролонгирование контрактов с Малкиным и Крисом Летангом — приоритет «Пингвинз» на ближайшее межсезонье. Но если Джино и Тэнгер хотят остаться в клубе из Пенсильвании, им придется сделать «Пингвинам» небольшую скидку и дать новому боссу маневр для подписания Рикарда Ракелля и Эвана Родригеса.

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Илья Михеев

«Торонто»
Возраст: 27
Действующий контракт: 1,6 млн
На что может рассчитывать: 3 млн
Права в КХЛ: —

Король меньшинства и амбассадор русского борща на территории Канады, который этим летом выходит на рынок свободных агентов, после еще одной сносной регулярки вправе будет просить у Кайла Дубаса не меньше трех миллионов. Вот только «Листья», перманентно прижатые потолком зарплат, до последнего будут стараться приземлить клиента Дэна Мильштейна и просить Илью подвинуться по деньгам. Так или иначе, претендентов на Михеева будет хватать и за пределами Онтарио. А значит, возвращение в родной Омск в ближайшие пару лет точно не случится.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Валерий Ничушкин

«Колорадо»
Возраст: 27
Действующий контракт: 2,5 млн
На что может рассчитывать: 4 млн
Права в КХЛ: ЦСКА

Когда пару лет назад Валерий Ничушкин словил 92-матчевую серию без заброшенных шайб, над ним смеялись и по ту, и по эту сторону океана. Уральский трудоголик не обращал внимания на хейтеров, молча работал и от сезона к сезону становился все более важным звеном в атакующей машине Джареда Беднара. Теперь Биг Вэл сам смеется над всеми скептиками, не вылезает из топ-6 «Колорадо», выдает лучший сезон в карьере и совсем скоро вновь отправится вместе с «Лавинами» за Кубком Стэнли. Дела с платежкой у «Эвеланш» обстоят не лучшим образом, и пока непонятно, как Джо Сакик постарается уместить под потолок новый контракт Ничушкина, который попросит не меньше 4 миллионов.

Яков Тренин

«Нэшвилл»
Возраст: 25
Действующий контракт: 725 тыс.
На что может рассчитывать: 3 млн
Права в КХЛ: СКА

В последний сезон по действующему двухлетнему контракту 25-летний уроженец Челябинска вместе с Таннером Жанно стал главным открытием «Нэшвилла» и частью шикарного третьего звена «Хищников», сделав с 17 голами в 68 матчах логичную заявку на качественное повышение зарплаты. Небесталанного работягу Дэвид Пойл, разумеется, сохранит. Вот только денег от бессменного босса «Предаторз» Тренин будет вправе просить не меньше, чем у его неизменного партнера по тройке Колтона Сиссонса.

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Владислав Наместников

«Даллас»
Возраст: 29
Действующий контракт: 1 млн
На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: —

Обмен из «Тампы» в «Рейнджерс» четыре года назад — точка, после которой карьера Владислава Наместникова покатилась под откос. Пять клубов за четыре года — не смог реанимировать универсального нападающего даже старый знакомый Стив Айзерман, который два года возился с ним в «Детройте». Сейчас некогда важному игроку «Тампы» Джона Купера почти 30 лет, и лучшее, на что он может рассчитывать, — это околоминимальный контракт.

Александр Барабанов. Фото USA Today Sports
Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports

Александр Барабанов

«Сан-Хосе»
Возраст: 27
Действующий контракт: 1 млн
На что может рассчитывать: 2,5 млн
Права в КХЛ: —

За кого точно не стоит переживать, так это за гордость Санкт-Петербурга Александра Барабанова, который мгновенно стал своим в «Сан-Хосе» и здорово проявляет себя в подыгрыше в звене с Тимо Майером и Томашем Гертлем. И сейчас нет особых сомнений в том, что преемник Дага Уилсона предложит юркому трудолюбивому вингеру контракт на улучшенных условиях. 37 (10+27) очков в 62 матчах — просто шикарные цифры, гарантирующие место в НХЛ на следующий сезон.

Александр Романов

«Монреаль»
Возраст: 22
Действующий контракт: 894 тыс.
На что может рассчитывать: 2-3 млн
Права в КХЛ: ЦСКА

Прогресс Александра Романова в Квебеке идет медленнее, чем ожидалось. Не помогает воспитаннику «Крыльев Советов» и стабильное место в первой паре рядом с опытным Давидом Саваром. Тем не менее внук Зинэтулы Билялетдинова — по-прежнему один из игроков, вокруг которого Мартен Сен-Луи и Кент Хьюз будут по кирпичикам строить новый «Монреаль». И контракт-мост на несколько лет выглядит вполне логичным шагом со стороны менеджеров «Канадиенс».

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Илья Самсонов

«Вашингтон»
Возраст: 25
Действующий контракт: 2 млн
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: «Металлург»

Воспитанник «Магнитки», на которого «Вашингтон» в 2015-м потратил выбор в первом раунде, уже второй сезон не может переиграть в борьбе за место стартера не самого звездного чеха Витека Ванечека. В «Кэпиталз» еще окончательно не разочаровались во все еще перспективном голкипере, и близко не приблизившемся к собственному потолку, но веры в него как в преемника Брэйдена Холтби со временем все меньше. В прошлое межсезонье босс «Столичных» Брайан Маклеллан дал 25-летнему уральцу лишь однолетний контракт и после невнятной регулярки вполне может обменять права на него в другой клуб. Впрочем, уезжать из НХЛ Самсонов не планирует — тем более что в родную команду, где после возможного ухода Василия Кошечкина может освободиться место первого номера, он всегда успеет вернуться.

Илья Самсонов. Фото USA Today Sports
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

Александр Георгиев

«Рейнджерс»
Возраст: 26
Действующий контракт: 2,4 млн
На что может рассчитывать: аналогичный контракт
Права в КХЛ: —

Добротный вратарь в отличном возрасте с приездом в Нью-Йорк Игоря Шестеркина окончательно осел на позиции бэкапа. И, учитывая не самые большие финансовые вопросы и осознание собственной роли, Георгиев имеет все шансы ударить по рукам с Крисом Друри и подписать новое соглашение с «синерубашечниками».

Даниил Тарасов

«Коламбус»
Возраст: 23
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: контракт с небольшим повышением
Права в КХЛ: «Салават Юлаев»

Уфимец Даниил Тарасов, сыгравший из-за травмы в этом сезоне всего 15 матчей, пожалуй, самый талантливый вратарь в системе «Коламбуса». И если Ярмо Кекяляйнен не продлит контракт с 27-летним финном Йонасом Корписало, именно россиянин будет основным претендентом на роль сменщика латыша Элвиса Мерзликинса в следующем сезоне. В «Блю Джекетс» в сына одного из самых видных российских вратарей начала нулевых верят и наверняка постараются сохранить на те же деньги. Вот только, скорее всего, большой интерес к 23-летнему голкиперу будет и в родной Уфе, из которой Тарасов уезжал из-за нежелания сидеть за спиной Юхи Метсолы.

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Владимир Ткачев

«Лос-Анджелес»
Возраст: 26
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА

Владимир Ткачев бежал в солнечный Лос-Анджелес, но в итоге оказался в фарм-клубе «Королей», где сидит без особых предпосылок на подъем в основу. Возвращаться в Санкт-Петербург техничный праворукий край не намерен, но и в НХЛ шансов у него не так много. Есть ли смысл еще один сезон прозябать в АХЛ и терять год драгоценного времени?

Никита Задоров. Фото USA Today Sports
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Никита Задоров

«Калгари»
Возраст: 26
Действующий контракт: 3,75 млн
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: ЦСКА

Прямо сейчас «любимый» хоккеист коллеги Шевченко, играя за «Калгари» Дэрилла Саттера, получает на порядок больше, чем стоит на самом деле. В атаке двухметровый защитник не блещет достаточно давно, но ключевое в истории Задорова то, что с каждым годом снижается его продуктивность у собственных ворот: худший «плюс/минус» (+9) среди защитников второй команды «Запада» — самый наглядный показатель. Летом генменеджеру «Флэймз» Брэду Треливингу предстоит переподписывать Оливера Шилингтона, и есть ощущение, что деньги, которые он сейчас платит Задорову, достанутся прогрессирующему шведу.

Илья Любушкин

«Торонто»
Возраст: 28
Действующий контракт: 1,35 млн
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: —

Габаритный бюджетный домосед, вырвавшийся перед дедлайном из гиблой «Аризоны», уверенно вписался в первую пару «Торонто» к Моргану Райлли и теперь вместе с «Мэйпл Лифс» готовится побороться за что-то большее, чем выход во второй раунд. Говорят, Шелдон Киф полностью доволен российским защитником. И если Любушкин резко не сдаст, Кайл Дубас наверняка даст ему новый контракт, слегка повысив кэпхит.

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Денис Гурьянов

«Даллас»
Возраст: 24
Действующий контракт: 2,5 млн
На что может рассчитывать: 2,5 млн или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА

В последние пару лет на Дениса Гурьянова в «Далласе» больно смотреть. После прорывного сезона-2019/20 тольяттинский снайпер впал в тоску и теперь попросту топчется на месте, набирая дежурные 30 очков за регулярку. На повышение и тем более крупный контракт еще не пропащий нападающий точно не наработал — поэтому не прижатый потолком зарплат Джим Нил не предложит россиянину принципиально иные условия. Да и сам Денис сейчас не в том положении, чтобы выкручивать руки генменеджеру «Звезд».

Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports
Денис Гурьянов.
Фото USA Today Sports

Максим Мамин

«Флорида»
Возраст: 27
Действующий контракт: 975 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА

Трудяга и пахарь Максим Мамин не имеет постоянного места в составе развеселой «Флориды». Однако это не мешает Эндрю Брюнетту периодически ставить его в звено к Александру Баркову и отмечать его скорость, прессинг и умение пользоваться габаритами. Кубок Гагарина у бывшего нападающего ЦСКА уже есть, и сейчас он будет делать все, чтобы остаться во «Флориде» и в ближайшие несколько лет побороться с «Пантерами» за Кубок Стэнли.

Евгений Свечников

«Виннипег»
Возраст: 25
Действующий контракт: 750 тыс.
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: «Ак Барс»

Прошлым летом измученный травмами и провальными сезонами в «Детройте» Свечников-старший до последнего цеплялся за шансы остаться в НХЛ и в конце концов подписал однолетний контракт на 750 тысяч долларов с «Виннипегом». В Маннитобе Евгений не блещет — зато стабильно выходит в топ-6 вместе с Пьером-Люком Дюбуа и Кайлом Коннором, здорово прикрывая тыл и выполняя неплохой объем черновой работы. Очки старшему брату звезды «Каролины» даются с трудом, но экс-коуч «Джетс» Пол Морис регулярно хвалил его в прессе за игру без шайбы, и сейчас все идет к тому, что клуб из Канады даст россиянину новый контракт с небольшим повышением.

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Александр Радулов

«Даллас»
Возраст: 35
Действующий контракт: 6,25 млн
На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: —

Возраст берет свое, и нынешний Радулов — не привычный Тасманский дьявол из мультфильмов Warner Bros., а резко постаревший диснеевский пес Гуфи, который по ходу этого сезона словил 28-матчевую сухую серию. Электричество в прежний объемах «Далласу» Александр уже не поставляет, а не так давно он и вовсе доигрался до запаса после череды результативных ошибок и ненужных удалений. Вряд ли в следующее межсезонье 35-летний нападающий сможет рассчитывать хотя бы на половину от нынешнего оклада. Так что возвращение в КХЛ выглядит неизбежным.

Александр Радулов. Фото Global Look Press
Александр Радулов.
Фото Global Look Press

Иван Просветов

«Аризона»
Возраст: 23
Действующий контракт: 809 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА

Воспитанник ЦСКА уже три года не может выбраться из АХЛ и стать еще одним русским вратарем в лучшей лиге мира. В этом сезоне Просветов проиграл конкуренцию за место в худшей команде лиги 30-летнему ахаэловцу Скотту Уэджвуду и трудолюбивому чеху Карелу Веймелке, а недавнее подписание финна Харри Сятери подтверждает теорию о том, что в Ивана уже не верят как в голкипера уровня НХЛ. Два года назад права на 23-летнего москвича перешли от «Сочи» к армейцам, и если Иван Федотов все-таки уедет в «Филадельфию», Игорь Есмантович сто процентов попытается вернуть голкипера «Койотов» в родной клуб.

Даниил Мироманов

«Вегас»
Возраст: 24
Действующий контракт: 842 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА

Яркий атакующий защитник и прошлогодний лидер «Сочи» в этом сезоне дебютировал в НХЛ, однако большую часть чемпионата провел в «Хендерсоне» и стал вторым бомбардиром фарма «Рыцарей». И за 11 матчей в основе Мироманов вряд ли удивил Питера Дебура чем-то, кроме не самой выдающейся игры в обороне и нескольких результативных минусов.

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Клим Костин

«Сент-Луис»
Возраст: 22
Действующий контракт: 863 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: «Авангард»

За пять лет в системе «Сент-Луиса» некогда выпускник первого раунда так и не выбил себе стабильное место даже в нижних тройках и теперь в глазах главного тренера «Блюз» Крэйга Берубе котируется ниже соотечественника Алексея Торопченко. И чем дальше, тем больше Клим напоминает муху, застрявшую между оконных рам. Хотя после чемпионской командировки в Балашиху к Бобу Хартли казалось, что Костин вот-вот должен стать железобетонным игроком основы. Не идет игра у 22-летнего силового форварда и в фарм-клубе. И похоже, теперь ему придется просить обмен либо возвращаться в Россию, где его точно будет ждать «Авангард», сохранивший права на него.

Клим Костин. Фото Global Look Press
Клим Костин.
Фото Global Look Press

Михаил Мальцев

«Колорадо»
Возраст: 24
Действующий контракт: 809 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА

После летнего обмена в «Колорадо» 24-летний уроженец Санкт-Петербурга продолжает кататься на лифте между НХЛ и АХЛ, периодически получая шансы в первой команде «Запада». Однако с очками у нападающего, который описывает все свои американские приключения в личном телеграм-канале, все очень туго: 0+0 в 20 матчах. Рассчитывать с такими цифрами на что-то большее, чем статус «первого кандидата на подъем из АХЛ», сложно. И держа в голове потенциальный исход игровиков из СКА и намечающиеся проблемы с центральной осью, коренной петербуржец вполне может вернуться в родной клуб.

Алексей Мельничук

«Тампа-Бэй»
Возраст: 23
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА

Еще один исконно питерский воспитанник за два года в Северной Америке так и не сумел пробиться в основу «Сан-Хосе», сыграв в НХЛ всего три матча, и по ходу текущей регулярки был обменян в «Тампу». Правда, после трейда в штат Флорида места Мельничуку не нашлось даже в АХЛ, и в итоге «Молнии» сразу же отправили его за игровой практикой в Лигу Восточного побережья. И рассчитывать даже в перспективе на роль бэкапа Андрея Василевского 23-летнему голкиперу точно не стоит. Как минимум потому, что за спиной обладателя «Везины» есть габаритный швед Хуго Альнефельт и перспективный россиянин Амир Мифтахов. Прошлой весной права на Алексея вернулись в родной СКА — и после неминуемых потерь Ларса Юханссона и Ярослава Аскарова питерцы наверняка попытаются вернуть своего воспитанника.

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Александр Барабанов
Александр Радулов
Валерий Ничушкин
Евгений Малкин
Илья Михеев
Илья Самсонов
Хоккей
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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Монреаль – Виннипег
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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