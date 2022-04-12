Радулов и большая группа русских игроков могут вернуться в Россию. Новый контракт в НХЛ получат не все
Евгений Малкин
«Питтсбург»
Возраст: 35
Действующий контракт: 9,5 млн
На что может рассчитывать: 7 млн
Права в КХЛ: «Металлург»
Внушительные 36 (17+19) очков в 35 матчах после сложной операции на колене и не так давно побитый рекорд НХЛ по голевым передачам среди россиян наталкивают на простую мысль — еще несколько сезонов Евгений Малкин точно сможет отыграть в топ-6 «Питтсбурга». Есть ли у кого-то сомнения, что «Пингвины» попытаются сохранить живую легенду? Вот и генменеджер клуба Рон Хекстолл говорит, что пролонгирование контрактов с Малкиным и Крисом Летангом — приоритет «Пингвинз» на ближайшее межсезонье. Но если Джино и Тэнгер хотят остаться в клубе из Пенсильвании, им придется сделать «Пингвинам» небольшую скидку и дать новому боссу маневр для подписания Рикарда Ракелля и Эвана Родригеса.
Илья Михеев
«Торонто»
Возраст: 27
Действующий контракт: 1,6 млн
На что может рассчитывать: 3 млн
Права в КХЛ: —
Король меньшинства и амбассадор русского борща на территории Канады, который этим летом выходит на рынок свободных агентов, после еще одной сносной регулярки вправе будет просить у Кайла Дубаса не меньше трех миллионов. Вот только «Листья», перманентно прижатые потолком зарплат, до последнего будут стараться приземлить клиента Дэна Мильштейна и просить Илью подвинуться по деньгам. Так или иначе, претендентов на Михеева будет хватать и за пределами Онтарио. А значит, возвращение в родной Омск в ближайшие пару лет точно не случится.
Валерий Ничушкин
«Колорадо»
Возраст: 27
Действующий контракт: 2,5 млн
На что может рассчитывать: 4 млн
Права в КХЛ: ЦСКА
Когда пару лет назад Валерий Ничушкин словил 92-матчевую серию без заброшенных шайб, над ним смеялись и по ту, и по эту сторону океана. Уральский трудоголик не обращал внимания на хейтеров, молча работал и от сезона к сезону становился все более важным звеном в атакующей машине Джареда Беднара. Теперь Биг Вэл сам смеется над всеми скептиками, не вылезает из топ-6 «Колорадо», выдает лучший сезон в карьере и совсем скоро вновь отправится вместе с «Лавинами» за Кубком Стэнли. Дела с платежкой у «Эвеланш» обстоят не лучшим образом, и пока непонятно, как Джо Сакик постарается уместить под потолок новый контракт Ничушкина, который попросит не меньше 4 миллионов.
Яков Тренин
«Нэшвилл»
Возраст: 25
Действующий контракт: 725 тыс.
На что может рассчитывать: 3 млн
Права в КХЛ: СКА
В последний сезон по действующему двухлетнему контракту 25-летний уроженец Челябинска вместе с Таннером Жанно стал главным открытием «Нэшвилла» и частью шикарного третьего звена «Хищников», сделав с 17 голами в 68 матчах логичную заявку на качественное повышение зарплаты. Небесталанного работягу Дэвид Пойл, разумеется, сохранит. Вот только денег от бессменного босса «Предаторз» Тренин будет вправе просить не меньше, чем у его неизменного партнера по тройке Колтона Сиссонса.
Владислав Наместников
«Даллас»
Возраст: 29
Действующий контракт: 1 млн
На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: —
Обмен из «Тампы» в «Рейнджерс» четыре года назад — точка, после которой карьера Владислава Наместникова покатилась под откос. Пять клубов за четыре года — не смог реанимировать универсального нападающего даже старый знакомый Стив Айзерман, который два года возился с ним в «Детройте». Сейчас некогда важному игроку «Тампы» Джона Купера почти 30 лет, и лучшее, на что он может рассчитывать, — это околоминимальный контракт.
Александр Барабанов
«Сан-Хосе»
Возраст: 27
Действующий контракт: 1 млн
На что может рассчитывать: 2,5 млн
Права в КХЛ: —
За кого точно не стоит переживать, так это за гордость Санкт-Петербурга Александра Барабанова, который мгновенно стал своим в «Сан-Хосе» и здорово проявляет себя в подыгрыше в звене с Тимо Майером и Томашем Гертлем. И сейчас нет особых сомнений в том, что преемник Дага Уилсона предложит юркому трудолюбивому вингеру контракт на улучшенных условиях. 37 (10+27) очков в 62 матчах — просто шикарные цифры, гарантирующие место в НХЛ на следующий сезон.
Александр Романов
«Монреаль»
Возраст: 22
Действующий контракт: 894 тыс.
На что может рассчитывать: 2-3 млн
Права в КХЛ: ЦСКА
Прогресс Александра Романова в Квебеке идет медленнее, чем ожидалось. Не помогает воспитаннику «Крыльев Советов» и стабильное место в первой паре рядом с опытным Давидом Саваром. Тем не менее внук Зинэтулы Билялетдинова — по-прежнему один из игроков, вокруг которого Мартен Сен-Луи и Кент Хьюз будут по кирпичикам строить новый «Монреаль». И контракт-мост на несколько лет выглядит вполне логичным шагом со стороны менеджеров «Канадиенс».
Илья Самсонов
«Вашингтон»
Возраст: 25
Действующий контракт: 2 млн
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: «Металлург»
Воспитанник «Магнитки», на которого «Вашингтон» в 2015-м потратил выбор в первом раунде, уже второй сезон не может переиграть в борьбе за место стартера не самого звездного чеха Витека Ванечека. В «Кэпиталз» еще окончательно не разочаровались во все еще перспективном голкипере, и близко не приблизившемся к собственному потолку, но веры в него как в преемника Брэйдена Холтби со временем все меньше. В прошлое межсезонье босс «Столичных» Брайан Маклеллан дал 25-летнему уральцу лишь однолетний контракт и после невнятной регулярки вполне может обменять права на него в другой клуб. Впрочем, уезжать из НХЛ Самсонов не планирует — тем более что в родную команду, где после возможного ухода Василия Кошечкина может освободиться место первого номера, он всегда успеет вернуться.
Александр Георгиев
«Рейнджерс»
Возраст: 26
Действующий контракт: 2,4 млн
На что может рассчитывать: аналогичный контракт
Права в КХЛ: —
Добротный вратарь в отличном возрасте с приездом в Нью-Йорк Игоря Шестеркина окончательно осел на позиции бэкапа. И, учитывая не самые большие финансовые вопросы и осознание собственной роли, Георгиев имеет все шансы ударить по рукам с Крисом Друри и подписать новое соглашение с «синерубашечниками».
Даниил Тарасов
«Коламбус»
Возраст: 23
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: контракт с небольшим повышением
Права в КХЛ: «Салават Юлаев»
Уфимец Даниил Тарасов, сыгравший из-за травмы в этом сезоне всего 15 матчей, пожалуй, самый талантливый вратарь в системе «Коламбуса». И если Ярмо Кекяляйнен не продлит контракт с 27-летним финном Йонасом Корписало, именно россиянин будет основным претендентом на роль сменщика латыша Элвиса Мерзликинса в следующем сезоне. В «Блю Джекетс» в сына одного из самых видных российских вратарей начала нулевых верят и наверняка постараются сохранить на те же деньги. Вот только, скорее всего, большой интерес к 23-летнему голкиперу будет и в родной Уфе, из которой Тарасов уезжал из-за нежелания сидеть за спиной Юхи Метсолы.
Владимир Ткачев
«Лос-Анджелес»
Возраст: 26
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: минимальный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА
Владимир Ткачев бежал в солнечный Лос-Анджелес, но в итоге оказался в фарм-клубе «Королей», где сидит без особых предпосылок на подъем в основу. Возвращаться в Санкт-Петербург техничный праворукий край не намерен, но и в НХЛ шансов у него не так много. Есть ли смысл еще один сезон прозябать в АХЛ и терять год драгоценного времени?
Никита Задоров
«Калгари»
Возраст: 26
Действующий контракт: 3,75 млн
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: ЦСКА
Прямо сейчас «любимый» хоккеист коллеги Шевченко, играя за «Калгари» Дэрилла Саттера, получает на порядок больше, чем стоит на самом деле. В атаке двухметровый защитник не блещет достаточно давно, но ключевое в истории Задорова то, что с каждым годом снижается его продуктивность у собственных ворот: худший «плюс/минус» (+9) среди защитников второй команды «Запада» — самый наглядный показатель. Летом генменеджеру «Флэймз» Брэду Треливингу предстоит переподписывать Оливера Шилингтона, и есть ощущение, что деньги, которые он сейчас платит Задорову, достанутся прогрессирующему шведу.
Илья Любушкин
«Торонто»
Возраст: 28
Действующий контракт: 1,35 млн
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: —
Габаритный бюджетный домосед, вырвавшийся перед дедлайном из гиблой «Аризоны», уверенно вписался в первую пару «Торонто» к Моргану Райлли и теперь вместе с «Мэйпл Лифс» готовится побороться за что-то большее, чем выход во второй раунд. Говорят, Шелдон Киф полностью доволен российским защитником. И если Любушкин резко не сдаст, Кайл Дубас наверняка даст ему новый контракт, слегка повысив кэпхит.
Денис Гурьянов
«Даллас»
Возраст: 24
Действующий контракт: 2,5 млн
На что может рассчитывать: 2,5 млн или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА
В последние пару лет на Дениса Гурьянова в «Далласе» больно смотреть. После прорывного сезона-2019/20 тольяттинский снайпер впал в тоску и теперь попросту топчется на месте, набирая дежурные 30 очков за регулярку. На повышение и тем более крупный контракт еще не пропащий нападающий точно не наработал — поэтому не прижатый потолком зарплат Джим Нил не предложит россиянину принципиально иные условия. Да и сам Денис сейчас не в том положении, чтобы выкручивать руки генменеджеру «Звезд».
Максим Мамин
«Флорида»
Возраст: 27
Действующий контракт: 975 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА
Трудяга и пахарь Максим Мамин не имеет постоянного места в составе развеселой «Флориды». Однако это не мешает Эндрю Брюнетту периодически ставить его в звено к Александру Баркову и отмечать его скорость, прессинг и умение пользоваться габаритами. Кубок Гагарина у бывшего нападающего ЦСКА уже есть, и сейчас он будет делать все, чтобы остаться во «Флориде» и в ближайшие несколько лет побороться с «Пантерами» за Кубок Стэнли.
Евгений Свечников
«Виннипег»
Возраст: 25
Действующий контракт: 750 тыс.
На что может рассчитывать: 1,5 млн
Права в КХЛ: «Ак Барс»
Прошлым летом измученный травмами и провальными сезонами в «Детройте» Свечников-старший до последнего цеплялся за шансы остаться в НХЛ и в конце концов подписал однолетний контракт на 750 тысяч долларов с «Виннипегом». В Маннитобе Евгений не блещет — зато стабильно выходит в топ-6 вместе с Пьером-Люком Дюбуа и Кайлом Коннором, здорово прикрывая тыл и выполняя неплохой объем черновой работы. Очки старшему брату звезды «Каролины» даются с трудом, но экс-коуч «Джетс» Пол Морис регулярно хвалил его в прессе за игру без шайбы, и сейчас все идет к тому, что клуб из Канады даст россиянину новый контракт с небольшим повышением.
Александр Радулов
«Даллас»
Возраст: 35
Действующий контракт: 6,25 млн
На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: —
Возраст берет свое, и нынешний Радулов — не привычный Тасманский дьявол из мультфильмов Warner Bros., а резко постаревший диснеевский пес Гуфи, который по ходу этого сезона словил 28-матчевую сухую серию. Электричество в прежний объемах «Далласу» Александр уже не поставляет, а не так давно он и вовсе доигрался до запаса после череды результативных ошибок и ненужных удалений. Вряд ли в следующее межсезонье 35-летний нападающий сможет рассчитывать хотя бы на половину от нынешнего оклада. Так что возвращение в КХЛ выглядит неизбежным.
Иван Просветов
«Аризона»
Возраст: 23
Действующий контракт: 809 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: ЦСКА
Воспитанник ЦСКА уже три года не может выбраться из АХЛ и стать еще одним русским вратарем в лучшей лиге мира. В этом сезоне Просветов проиграл конкуренцию за место в худшей команде лиги 30-летнему ахаэловцу Скотту Уэджвуду и трудолюбивому чеху Карелу Веймелке, а недавнее подписание финна Харри Сятери подтверждает теорию о том, что в Ивана уже не верят как в голкипера уровня НХЛ. Два года назад права на 23-летнего москвича перешли от «Сочи» к армейцам, и если Иван Федотов все-таки уедет в «Филадельфию», Игорь Есмантович сто процентов попытается вернуть голкипера «Койотов» в родной клуб.
Даниил Мироманов
«Вегас»
Возраст: 24
Действующий контракт: 842 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА
Яркий атакующий защитник и прошлогодний лидер «Сочи» в этом сезоне дебютировал в НХЛ, однако большую часть чемпионата провел в «Хендерсоне» и стал вторым бомбардиром фарма «Рыцарей». И за 11 матчей в основе Мироманов вряд ли удивил Питера Дебура чем-то, кроме не самой выдающейся игры в обороне и нескольких результативных минусов.
Клим Костин
«Сент-Луис»
Возраст: 22
Действующий контракт: 863 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: «Авангард»
За пять лет в системе «Сент-Луиса» некогда выпускник первого раунда так и не выбил себе стабильное место даже в нижних тройках и теперь в глазах главного тренера «Блюз» Крэйга Берубе котируется ниже соотечественника Алексея Торопченко. И чем дальше, тем больше Клим напоминает муху, застрявшую между оконных рам. Хотя после чемпионской командировки в Балашиху к Бобу Хартли казалось, что Костин вот-вот должен стать железобетонным игроком основы. Не идет игра у 22-летнего силового форварда и в фарм-клубе. И похоже, теперь ему придется просить обмен либо возвращаться в Россию, где его точно будет ждать «Авангард», сохранивший права на него.
Михаил Мальцев
«Колорадо»
Возраст: 24
Действующий контракт: 809 тыс.
На что может рассчитывать: аналогичный контракт или возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА
После летнего обмена в «Колорадо» 24-летний уроженец Санкт-Петербурга продолжает кататься на лифте между НХЛ и АХЛ, периодически получая шансы в первой команде «Запада». Однако с очками у нападающего, который описывает все свои американские приключения в личном телеграм-канале, все очень туго: 0+0 в 20 матчах. Рассчитывать с такими цифрами на что-то большее, чем статус «первого кандидата на подъем из АХЛ», сложно. И держа в голове потенциальный исход игровиков из СКА и намечающиеся проблемы с центральной осью, коренной петербуржец вполне может вернуться в родной клуб.
Алексей Мельничук
«Тампа-Бэй»
Возраст: 23
Действующий контракт: 925 тыс.
На что может рассчитывать: возвращение в КХЛ
Права в КХЛ: СКА
Еще один исконно питерский воспитанник за два года в Северной Америке так и не сумел пробиться в основу «Сан-Хосе», сыграв в НХЛ всего три матча, и по ходу текущей регулярки был обменян в «Тампу». Правда, после трейда в штат Флорида места Мельничуку не нашлось даже в АХЛ, и в итоге «Молнии» сразу же отправили его за игровой практикой в Лигу Восточного побережья. И рассчитывать даже в перспективе на роль бэкапа Андрея Василевского 23-летнему голкиперу точно не стоит. Как минимум потому, что за спиной обладателя «Везины» есть габаритный швед Хуго Альнефельт и перспективный россиянин Амир Мифтахов. Прошлой весной права на Алексея вернулись в родной СКА — и после неминуемых потерь Ларса Юханссона и Ярослава Аскарова питерцы наверняка попытаются вернуть своего воспитанника.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|102
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|74
|26
|48
|63
|7
|Оттава
|72
|26
|46
|58
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|71
|44
|27
|94
|3
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|72
|24
|48
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|74
|29
|45
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|12.04
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|50
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14