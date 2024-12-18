КХЛ подождет? Российский нападающий внезапно заблистал в «Чикаго»

Илья Михеев набрал два очка в матче с «Вашингтоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.

Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).

Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).

18 декабря. Чикаго. United Center. 18 511 зрителей.

«Вашингтон» после трети регулярного чемпионата перестал восприниматься как сенсационный выскочка, которому часто везет. На состоянии команды не сказалась даже временная потеря Александра Овечкина из-за перелома малой берцовой кости. Пока лидер «Кэпиталз» вовсю тренируется и совсем скоро должен вернуться в строй. «Вашингтон» всего во второй раз в сезоне проиграл два раза подряд, уступив в гостях «Далласу» и «Чикаго», но по потерянным очкам все равно идет на первом месте в лиге вместе с «Миннесотой».

«Чикаго», после того как с поста главного тренера был уволен Люк Ричардсон, заиграл повеселее. Три победы в шести матчах под руководством Андерса Серенсена можно оценить как локальный успех. Камбек против «Вашингтона» со счета 0:2 в начале третьего периода и вовсе тянет на главную сенсацию дня. Хотя для гостей все начиналось прекрасно. Особенно красивым вышел гол Эндрю Маджиапане. Форвард издевательски обыграл опытного защитника Ти-Джей Броди и перехитрил вратаря Логана Томпсона.

Определяющим творцом небольшого чуда в исполнении «Блэкхокс» стал Илья Михеев. Он забил во втором матче подряд, отметившись на этот раз шикарной шайбой в меньшинстве в ворота «Вашингтона». С этого шедевра начался разворот в игре. «Кэпиталз», проводившим второй матч за два дня, явно не хватило энергии в концовке. У российского нападающего два (1+1) очка, включая первую голевую передачу при точном броске Броди, и заслуженная первая звезда встречи.

В нынешнем сезоне какое-то время циркулировал слух о вероятном возвращении Михеева в «Авангард». Якобы он находился в одном шаге от этого решения. Глубокий кризис «Чикаго» вкупе с ограниченной ролью российского нападающего на площадке мог заставить задуматься о таком варианте. Но не надолго.

Во-первых, если он захочет приехать в КХЛ, то на него будут другие серьезные претенденты помимо родной команды. Во-вторых, у Михеева еще полтора года контракта в «Чикаго» с зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон. Смысла выкупать его сейчас нет. Для команды этот контракт явно не главная проблема.

В-третьих, на скромную статистику игрока в нынешнем сезоне надо смотреть с умом. Он выходит преимущественно в третьем звене, набрав 9 (4+5) очков в 30 матчах при лучшем показателе полезности в команде (+2). Только еще у защитника Коннора Мерфи он положительный (+1), у остальных все гораздо хуже. Из всего этого можно сделать логичный вывод о том, что КХЛ пока подождет, если только Михеева не посетит приступ ностальгии по родине.