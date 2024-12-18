Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

КХЛ подождет? Российский нападающий внезапно заблистал в «Чикаго»

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче НХЛ, Михеев набрал два очка
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Чикаго» Ник Фолиньо и Илья Михеев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Илья Михеев набрал два очка в матче с «Вашингтоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.
Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).
Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).
18 декабря. Чикаго. United Center. 18 511 зрителей.

«Вашингтон» после трети регулярного чемпионата перестал восприниматься как сенсационный выскочка, которому часто везет. На состоянии команды не сказалась даже временная потеря Александра Овечкина из-за перелома малой берцовой кости. Пока лидер «Кэпиталз» вовсю тренируется и совсем скоро должен вернуться в строй. «Вашингтон» всего во второй раз в сезоне проиграл два раза подряд, уступив в гостях «Далласу» и «Чикаго», но по потерянным очкам все равно идет на первом месте в лиге вместе с «Миннесотой».

«Чикаго», после того как с поста главного тренера был уволен Люк Ричардсон, заиграл повеселее. Три победы в шести матчах под руководством Андерса Серенсена можно оценить как локальный успех. Камбек против «Вашингтона» со счета 0:2 в начале третьего периода и вовсе тянет на главную сенсацию дня. Хотя для гостей все начиналось прекрасно. Особенно красивым вышел гол Эндрю Маджиапане. Форвард издевательски обыграл опытного защитника Ти-Джей Броди и перехитрил вратаря Логана Томпсона.

Определяющим творцом небольшого чуда в исполнении «Блэкхокс» стал Илья Михеев. Он забил во втором матче подряд, отметившись на этот раз шикарной шайбой в меньшинстве в ворота «Вашингтона». С этого шедевра начался разворот в игре. «Кэпиталз», проводившим второй матч за два дня, явно не хватило энергии в концовке. У российского нападающего два (1+1) очка, включая первую голевую передачу при точном броске Броди, и заслуженная первая звезда встречи.

В нынешнем сезоне какое-то время циркулировал слух о вероятном возвращении Михеева в «Авангард». Якобы он находился в одном шаге от этого решения. Глубокий кризис «Чикаго» вкупе с ограниченной ролью российского нападающего на площадке мог заставить задуматься о таком варианте. Но не надолго.

Илья Михеев. «Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ

Во-первых, если он захочет приехать в КХЛ, то на него будут другие серьезные претенденты помимо родной команды. Во-вторых, у Михеева еще полтора года контракта в «Чикаго» с зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон. Смысла выкупать его сейчас нет. Для команды этот контракт явно не главная проблема.

В-третьих, на скромную статистику игрока в нынешнем сезоне надо смотреть с умом. Он выходит преимущественно в третьем звене, набрав 9 (4+5) очков в 30 матчах при лучшем показателе полезности в команде (+2). Только еще у защитника Коннора Мерфи он положительный (+1), у остальных все гораздо хуже. Из всего этого можно сделать логичный вывод о том, что КХЛ пока подождет, если только Михеева не посетит приступ ностальгии по родине.

Илья Михеев
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Популярное видео
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Теперь вся НХЛ видит это». Капризов зажигает, босс «Миннесоты» обещает большой контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Сан-Хосе 34 11 23 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
18.12 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
 0 : 3
18.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 3 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости