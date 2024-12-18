КХЛ подождет? Российский нападающий внезапно заблистал в «Чикаго»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.
Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).
Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).
18 декабря. Чикаго. United Center. 18 511 зрителей.
«Вашингтон» после трети регулярного чемпионата перестал восприниматься как сенсационный выскочка, которому часто везет. На состоянии команды не сказалась даже временная потеря Александра Овечкина из-за перелома малой берцовой кости. Пока лидер «Кэпиталз» вовсю тренируется и совсем скоро должен вернуться в строй. «Вашингтон» всего во второй раз в сезоне проиграл два раза подряд, уступив в гостях «Далласу» и «Чикаго», но по потерянным очкам все равно идет на первом месте в лиге вместе с «Миннесотой».
«Чикаго», после того как с поста главного тренера был уволен Люк Ричардсон, заиграл повеселее. Три победы в шести матчах под руководством Андерса Серенсена можно оценить как локальный успех. Камбек против «Вашингтона» со счета 0:2 в начале третьего периода и вовсе тянет на главную сенсацию дня. Хотя для гостей все начиналось прекрасно. Особенно красивым вышел гол Эндрю Маджиапане. Форвард издевательски обыграл опытного защитника Ти-Джей Броди и перехитрил вратаря Логана Томпсона.
Определяющим творцом небольшого чуда в исполнении «Блэкхокс» стал Илья Михеев. Он забил во втором матче подряд, отметившись на этот раз шикарной шайбой в меньшинстве в ворота «Вашингтона». С этого шедевра начался разворот в игре. «Кэпиталз», проводившим второй матч за два дня, явно не хватило энергии в концовке. У российского нападающего два (1+1) очка, включая первую голевую передачу при точном броске Броди, и заслуженная первая звезда встречи.
В нынешнем сезоне какое-то время циркулировал слух о вероятном возвращении Михеева в «Авангард». Якобы он находился в одном шаге от этого решения. Глубокий кризис «Чикаго» вкупе с ограниченной ролью российского нападающего на площадке мог заставить задуматься о таком варианте. Но не надолго.
Во-первых, если он захочет приехать в КХЛ, то на него будут другие серьезные претенденты помимо родной команды. Во-вторых, у Михеева еще полтора года контракта в «Чикаго» с зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон. Смысла выкупать его сейчас нет. Для команды этот контракт явно не главная проблема.
В-третьих, на скромную статистику игрока в нынешнем сезоне надо смотреть с умом. Он выходит преимущественно в третьем звене, набрав 9 (4+5) очков в 30 матчах при лучшем показателе полезности в команде (+2). Только еще у защитника Коннора Мерфи он положительный (+1), у остальных все гораздо хуже. Из всего этого можно сделать логичный вывод о том, что КХЛ пока подождет, если только Михеева не посетит приступ ностальгии по родине.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4