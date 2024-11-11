Капризов снова набрал очки. Но он уже не лучший бомбардир НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дикинсон — 2, 16:44 — 1:0. Болди — 9 (Капризов, Зуккарелло), 55:29 — 1:1. Курашев — 3 (Джонс), 61:50 — 2:1.
Вратари: Мразек — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (7+9+4+2) — 33 (5+9+19+0).
Наши: — - Капризов (25.02/5/+1), Тренин (10.15/1/0), Хуснутдинов (11.43/1/0).
11 ноября. Чикаго. United Center. 19657 зрителей.
Результаты «Миннесоты» на старте сезона — безусловно, заслуга Кирилла Капризова. В 15 матчах форвард лишь трижды уходил со льда без набранных очков и всего дважды набирал по одному очку. Обычно, если у россиянина идет игра, то у соперника не остается шансов. Вы забьете «Миннесоте» сколько сможете, а Капризов — столько, сколько захочет.
Правда, матч с «Чикаго» выбивается из этой системы. «Уайлд», будучи одной из самых результативных команд Западной конференции, за два периода не наиграли даже на гол. Более-менее что-то стало получаться у «Миннесоты» лишь в третьем периоде.
«Чикаго» вел в счете почти 40 минут: в конце первого периода Джейсон Дикинсон вывел «Блэкхоукс» вперед. Сравнять счет «Миннесоте» удалось лишь за четыре минуты до конца основного времени: Капризов здорово поработал на пятаке, первым подобрав шайбу после рикошета, и скинул ее на Мэтта Болди — американец не промахнулся.
После этого ассиста на счету Капризова уже 28 (9+19) очков. Несмотря на потрясающий график набора очков (почти 2 результативных действия за игру), россиянин — не лучший бомбардир лиги. Все из-за невероятного Натана Маккиннона, который в тех же 15 матчах настрелял 29 очков.
На этом подвиги Капризова, который если отличается в матче, то сразу пачкой, закончились. Почти за две минуты овертайма команды нанесли лишь два броска в створ — оба сделал «Чикаго». Победный бросок на счету Филиппа Курашева.
Вновь без набранных очков с площадки ушли другие россияне из «Миннесоты». Не так гладко с результативностью дела идут у Марата Хуснутдинова (0+2) и Якова Тренина (0+1). Зато их сила в другом.
Сегодня номинально четвертая тройка Тренин — Хуснутдинов — Лауко получила лучшее игровое время в команде. И самое главное: пока они находились на льду, у «Чикаго» вообще не возникали моменты.
В плей-офф игроки с такими навыками нужны обязательно. А все идет к тому, что «Уайлд» там окажутся после года пропуска.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|8
|Сан-Хосе
|16
|5
|11
|12
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|0 : 1
|11.11
|03:00
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|11.11
|04:00
|
Анахайм – Коламбус
|4 : 2
|11.11
|20:30
|
Баффало – Монреаль
|- : -