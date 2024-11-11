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Сегодня, 06:30

Капризов снова набрал очки. Но он уже не лучший бомбардир НХЛ

«Миннесота» в овертайме проиграла «Чикаго»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Джонас Бродин и Тайлер Бертуцци борются за шайбу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Миннесота» проиграла «Чикаго» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дикинсон — 2, 16:44 — 1:0. Болди — 9 (Капризов, Зуккарелло), 55:29 — 1:1. Курашев — 3 (Джонс), 61:50 — 2:1.
Вратари: Мразек — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (7+9+4+2) — 33 (5+9+19+0).
Наши: — - Капризов (25.02/5/+1), Тренин (10.15/1/0), Хуснутдинов (11.43/1/0).
11 ноября. Чикаго. United Center. 19657 зрителей.

Результаты «Миннесоты» на старте сезона — безусловно, заслуга Кирилла Капризова. В 15 матчах форвард лишь трижды уходил со льда без набранных очков и всего дважды набирал по одному очку. Обычно, если у россиянина идет игра, то у соперника не остается шансов. Вы забьете «Миннесоте» сколько сможете, а Капризов — столько, сколько захочет.

Правда, матч с «Чикаго» выбивается из этой системы. «Уайлд», будучи одной из самых результативных команд Западной конференции, за два периода не наиграли даже на гол. Более-менее что-то стало получаться у «Миннесоты» лишь в третьем периоде.

«Чикаго» вел в счете почти 40 минут: в конце первого периода Джейсон Дикинсон вывел «Блэкхоукс» вперед. Сравнять счет «Миннесоте» удалось лишь за четыре минуты до конца основного времени: Капризов здорово поработал на пятаке, первым подобрав шайбу после рикошета, и скинул ее на Мэтта Болди — американец не промахнулся.

После этого ассиста на счету Капризова уже 28 (9+19) очков. Несмотря на потрясающий график набора очков (почти 2 результативных действия за игру), россиянин — не лучший бомбардир лиги. Все из-за невероятного Натана Маккиннона, который в тех же 15 матчах настрелял 29 очков.

На этом подвиги Капризова, который если отличается в матче, то сразу пачкой, закончились. Почти за две минуты овертайма команды нанесли лишь два броска в створ — оба сделал «Чикаго». Победный бросок на счету Филиппа Курашева.

Вновь без набранных очков с площадки ушли другие россияне из «Миннесоты». Не так гладко с результативностью дела идут у Марата Хуснутдинова (0+2) и Якова Тренина (0+1). Зато их сила в другом.

Сегодня номинально четвертая тройка Тренин — Хуснутдинов — Лауко получила лучшее игровое время в команде. И самое главное: пока они находились на льду, у «Чикаго» вообще не возникали моменты.

В плей-офф игроки с такими навыками нужны обязательно. А все идет к тому, что «Уайлд» там окажутся после года пропуска.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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