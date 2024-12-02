Три гола и месть американцу в драке! Русские парни из «Коламбуса» устроили шоу в Чикаго

«Блю Джекетс» с Марченко, Воронковым и Проворовым приближаются к зоне плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Бедард — 5 (бол., Донато, Власик), 2:59 — 1:0. Проворов — 2 (Монахэн, Северсон), 4:27 — 1:1. К. Джонсон — 6 (Северсон, Силлинджер), 11:23 — 1:2. Смит — 6 (бол., Холл, Мартинес), 23:00 — 2:2. Монахэн — 8 (Керали, Веренски), 24:50 — 2:3. Фаббро — 3 (Веренски, Силлинджер), 43:08 — 2:4. Фолиньо — 7 (бол., Терявяйнен, Бедард), 48:08 — 3:4. Марченко — 10, 50:52 — 3:5. Воронков — 6 (п.в., Северсон), 58:34 — 3:6.

Вратари: Мразек — Мерзликинс.

Штраф: 9 — 27.

Броски: 31 (11+10+10) — 36 (9+14+13).

Наши: Михеев (14.00/1/-1) — Воронков (11.59/3/+3), Марченко (18.17/3/+4), Проворов (24.55/3/+2).

1 декабря. Чикаго. United Center. 17393 зрителя.

Нынешний «Коламбус» — одна из самых русских команд НХЛ. Наши парни вышли в клубе на важные роли. Без Марченко, Чинахова, Воронкова, Тарасова и Проворова невозможно представить состав «Блю Джекетс». Некоторое время главный тренер Дин Эвасон (как и его предшественник Паскаль Винсент) использовал нападающих в одной тройке. Это звено нередко вытаскивало матчи для команды. Однако чаще всего вместе выпускали только Марченко и Воронкова, а Чинахова переводили в другое сочетания. Сейчас Егор в лазарете из-за травмы нижней части тела, и партнеры отдуваются за него. В матче с «Чикаго» россияне устроили настоящее шоу и принесли команде важную победу.

«Коламбус» пытается выбраться из затянувшегося процесса перестройки. В клубе сменили тренера, точечно освежили состав, ввели талантливых проспектов. К началу декабря «Жакеты» отчетливо обозначили намерения зацепиться за зону плей-офф, куда команда не попадала с сезона-2019/20. Концовкой ноября Эвасон явно должен быть доволен. Команда реабилитировалась за шестиматчевую серию поражений и добилась побед в пяти из семи последних играх. Нельзя не отметить возросшую результативность «Коламбуса». Голевую феерию «Жакеты» приготовили и в последнем матче с «Блэкхокс».

Гости оперативно отреагировали на первую пропущенную шайбу от Коннора Бедарда. «Чикаго» вел в счете 88 секунд, пока Иван Проворов не подключился к атаке и коварным кистевым броском не пробил Петра Мразека. Кент Джонсон в середине первого периода вывел «Коламбус» вперед, а ключевой момент с эмоциональной точки зрения произошел в начале второго отрезка. Драки всегда придают команде правильный импульс и добавляют эмоций. Защитник хозяев Коннор Мерфи провел мощный силовой прием против Марченко. За партнера моментально заступился Воронков, затеяв драку с американцем.

«Блэкхокс» реализовали удаление Дмитрия, но в скором времени «Коламбус» вернул преимущество в счете. А закрепить результат удалось в третьем периоде. Важные голы забили, между прочим, Марченко и Воронков. Кирилл забросил юбилейную — десятую — шайбу в сезоне. Уроженец Барнаула — лучший снайпер «Коламбуса». В голе поучаствовал и Воронков, но в протокол его ассист не вошел. Зато Дмитрий успокоил концовку, когда поразил пустые ворота. Хозяева попытались спасти матч, заменив голкипера на шестого полевого, но финальный штурм закончился безрезультатно. «Коламбус» отбился, а Воронков оборвал все надежды точным броском через всю площадку.

Россияне «Блю Джекетс», попавшие в заявку на матч с «Чикаго», отметились голам. Случай редкий, но не уникальный. В прошлом сезоне наши парни установили рекорд лиги, когда в игре с «Бостоном» забили все: Марченко, Проворов, Воронков и Чинахов. Попробовать повторить достижение можно будет, когда Егор поправит здоровье и вернется в состав.