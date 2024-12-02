Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:30

Три гола и месть американцу в драке! Русские парни из «Коламбуса» устроили шоу в Чикаго

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Драка Дмитрия Воронкова и Коннора Мерфи.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Блю Джекетс» с Марченко, Воронковым и Проворовым приближаются к зоне плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Коламбус» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Голы: Бедард — 5 (бол., Донато, Власик), 2:59 — 1:0. Проворов — 2 (Монахэн, Северсон), 4:27 — 1:1. К. Джонсон — 6 (Северсон, Силлинджер), 11:23 — 1:2. Смит — 6 (бол., Холл, Мартинес), 23:00 — 2:2. Монахэн — 8 (Керали, Веренски), 24:50 — 2:3. Фаббро — 3 (Веренски, Силлинджер), 43:08 — 2:4. Фолиньо — 7 (бол., Терявяйнен, Бедард), 48:08 — 3:4. Марченко — 10, 50:52 — 3:5. Воронков — 6 (п.в., Северсон), 58:34 — 3:6.
Вратари: Мразек — Мерзликинс.
Штраф: 9 — 27.
Броски: 31 (11+10+10) — 36 (9+14+13).
Наши: Михеев (14.00/1/-1) — Воронков (11.59/3/+3), Марченко (18.17/3/+4), Проворов (24.55/3/+2).
1 декабря. Чикаго. United Center. 17393 зрителя.

Нынешний «Коламбус» — одна из самых русских команд НХЛ. Наши парни вышли в клубе на важные роли. Без Марченко, Чинахова, Воронкова, Тарасова и Проворова невозможно представить состав «Блю Джекетс». Некоторое время главный тренер Дин Эвасон (как и его предшественник Паскаль Винсент) использовал нападающих в одной тройке. Это звено нередко вытаскивало матчи для команды. Однако чаще всего вместе выпускали только Марченко и Воронкова, а Чинахова переводили в другое сочетания. Сейчас Егор в лазарете из-за травмы нижней части тела, и партнеры отдуваются за него. В матче с «Чикаго» россияне устроили настоящее шоу и принесли команде важную победу.

«Коламбус» пытается выбраться из затянувшегося процесса перестройки. В клубе сменили тренера, точечно освежили состав, ввели талантливых проспектов. К началу декабря «Жакеты» отчетливо обозначили намерения зацепиться за зону плей-офф, куда команда не попадала с сезона-2019/20. Концовкой ноября Эвасон явно должен быть доволен. Команда реабилитировалась за шестиматчевую серию поражений и добилась побед в пяти из семи последних играх. Нельзя не отметить возросшую результативность «Коламбуса». Голевую феерию «Жакеты» приготовили и в последнем матче с «Блэкхокс».

Гости оперативно отреагировали на первую пропущенную шайбу от Коннора Бедарда. «Чикаго» вел в счете 88 секунд, пока Иван Проворов не подключился к атаке и коварным кистевым броском не пробил Петра Мразека. Кент Джонсон в середине первого периода вывел «Коламбус» вперед, а ключевой момент с эмоциональной точки зрения произошел в начале второго отрезка. Драки всегда придают команде правильный импульс и добавляют эмоций. Защитник хозяев Коннор Мерфи провел мощный силовой прием против Марченко. За партнера моментально заступился Воронков, затеяв драку с американцем.

«Блэкхокс» реализовали удаление Дмитрия, но в скором времени «Коламбус» вернул преимущество в счете. А закрепить результат удалось в третьем периоде. Важные голы забили, между прочим, Марченко и Воронков. Кирилл забросил юбилейную — десятую — шайбу в сезоне. Уроженец Барнаула — лучший снайпер «Коламбуса». В голе поучаствовал и Воронков, но в протокол его ассист не вошел. Зато Дмитрий успокоил концовку, когда поразил пустые ворота. Хозяева попытались спасти матч, заменив голкипера на шестого полевого, но финальный штурм закончился безрезультатно. «Коламбус» отбился, а Воронков оборвал все надежды точным броском через всю площадку.

Россияне «Блю Джекетс», попавшие в заявку на матч с «Чикаго», отметились голам. Случай редкий, но не уникальный. В прошлом сезоне наши парни установили рекорд лиги, когда в игре с «Бостоном» забили все: Марченко, Проворов, Воронков и Чинахов. Попробовать повторить достижение можно будет, когда Егор поправит здоровье и вернется в состав.

Иван Проворов
Илья Михеев
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
Дмитрий Воронков
Читайте также
Игроки «Крыльев» впервые высказались о скандале с подкупом судей, Осинькин готов уйти, но его не отпускает губернатор
Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Хуситы сообщили о нападении на эсминец и три судна США
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Популярное видео
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мичков — звезда овертаймов. За девять игр он забил в дополнительное время уже три раза
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 24 17 7 35
2 Нью-Джерси 27 16 11 34
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
3 Тампа-Бэй 23 12 11 26
4 Бостон 25 11 14 25
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 23 10 13 21
8 Монреаль 23 8 15 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 18 6 36
2 Миннесота 24 16 8 36
3 Даллас 22 14 8 28
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Юта 24 10 14 24
6 Сент-Луис 25 11 14 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 24 8 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Сиэтл 25 11 14 23
7 Сан-Хосе 27 9 18 23
8 Анахайм 22 9 13 21
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 00:30
Даллас – Виннипег
 3 : 1
2.12 04:00
Анахайм – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости