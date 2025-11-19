Юные канадские звезды захватывают НХЛ. Дуэль Бедарда и Селебрини украсит лигу на долгие годы
Хет-трик Бедарда «Калгари»
Коннор Бедард, хоть и забрал «Колдер» в свой дебютный сезон в НХЛ, суперзвездой лиги не выглядел. На второй год результативность канадца даже снизилась. Да и в начале этой регулярки форвард «Чикаго» не шел по графику «очко за игру». Казалось, что очередной первый номер драфта и надежда Канады может стать разочарованием вроде Алексиса Лафреньера.
Но к десятому матчу этого сезона в игре Бедарда произошли серьезные изменения. А точнее — в его результативности. С того момента Коннор лишь раз ушел со льда без голов и передач, а набирать по три-четыре очка за матч стало для него нормой.
Сегодня от Бедарда пострадал «Калгари». За первый свой гол нападающий должен поблагодарить вратаря «Флэймс» Дастина Вульфа, который умудрился пропустить шайбу в эпизоде, где сделать это было невероятно сложно.
Вторая шайба — фирменный стиль Бедарда. Его скрытый бросок почти без замаха был грозным оружием еще на юниорском уровне. Как оказалось, это прекрасно работает и в НХЛ.
Завершил матч Бедард голом в пустые ворота. Для канадца это второй хет-трик в карьере (оба случились в этом сезоне). По набранным очкам Коннор занимает четвертое место в лиге.
Хет-трик Селебрини «Юте»
А выше него другой молодой канадец. 19-летний Маклин Селебрини стал главной надеждой «Сан-Хосе» еще в прошлом сезоне. За «Колдер» побороться ему помешала травма, из-за которой он пропустил 12 матчей. В этом же сезоне Селебрини сразу решил замахнуться на «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ.
Во многом именно игра канадца оживила шансы «Сан-Хосе» на борьбу за плей-офф после шести поражений на старте. В очередной раз тащить команду на себе пришлось Селебрини сегодня. Причем соперником была «Юта» — прямой конкурент за место в топ-8.
Уже на второй минуте Селебрини забросил первую шайбу в матче: его тройка оформила такой красивый розыгрыш, что защитники «Юты», среди которых был и Михаил Сергачев, оказались исключительно в роли зрителей.
Вторая шайба в воротах «мамонтов» оказалась спустя четыре минуты: Селебрини переиграл Витека Ванечека. Длительное время счет не менялся. Может, главным героем матча стал бы и Ярослав Аскаров. Но до первого сухаря в НХЛ россиянину не хватило десяти минут. Поэтому исход игры решался в овертайме, где снова блистал Селебрини.
Форвард получил шайбу на синей линии, немного проехал вперед и мощным броском отправил ее в ворота «Юты». Теперь «Сан-Хосе» в одном очке от зоны плей-офф. Сам же Селебрини занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступая только Нэйтану Маккиннону.
Но главный противник Маклина — не форвард «Колорадо», а Коннор Бедард. Кажется, их противостояние может стать вывеской НХЛ на долгие годы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|6
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|19.11
|03:00
|Торонто – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|19.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|5 : 1
|19.11
|03:00
|Детройт – Сиэтл
|4 : 2
|19.11
|04:00
|Даллас – Айлендерс
|2 : 3
|19.11
|04:00
|Виннипег – Коламбус
|5 : 2
|19.11
|04:30
|Чикаго – Калгари
|5 : 2
|19.11
|06:00
|Сан-Хосе – Юта
|3 : 2 ОТ
|19.11
|06:00
|Вегас – Рейнджерс
|3 : 2