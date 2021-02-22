«Это сфабрикованная история». Скандал с Панариным дошел до Америки — его карьера в НХЛ под угрозой?

Артемий временно не будет играть за «Рейнджерс».

Рижская история про юные годы Артемия Панарина, рассказанная одиозным Андреем Назаровым, получила неслабый резонанс внутри России. Не сомневаюсь, что она получит активное продолжение и в Северной Америке. Свежий твит известного нью-йоркского журналиста Ларри Брукса это подтверждает. Он сообщил, что Панарин покинул расположение «Рейнджерс». А сам клуб уже выступил с заявлением, что «хоккеист отвергает все обвинения по этой сфабрикованной истории».

Социальные сети начали закипать, приплетая к делу политику и оппозиционные взгляды хоккеиста по отношению к российской власти. Теперь наверняка придется в свою защиту выступить самому игроку или его представителям. Чем потенциальный скандал может грозить звезде «Рейнджерс» кроме возможного минуса в репутацию?

Панарин не первый и не последний представитель НХЛ, в адрес которого выдвигались обвинения в противоправном поведении. До реальных судебных разбирательств и тем более серьезных вердиктов дело доходило в крайних случаях. Сомневаюсь, что лига будет реагировать на отдельное и субъективное высказывание о событии десятилетней давности. Раз нет уголовного дела, то и разговор поднимать не имеет смысла. Более того, случаи из недавнего прошлого убеждают в том, что толерантная Америка карает провинившихся очень избирательно. Да, уничтожить могут за любой намек на расизм. Хотя несколько лет назад тот же Панарин не без труда выкрутился, отвечая за реплику в интервью российскому журналисту о том, что не стал бы встречаться с темнокожей девушкой.

Вячеслав Войнов. Фото Reuters

Войнов и рукоприкладство

Вячеслав Войнов поссорился с супругой и применил по отношению к ней рукоприкладство осенью 2014-го. За те грехи защитник расплачивается и сейчас, ожидая, когда получит право подписать контракт с клубом НХЛ. Захочет ли кто иметь дело с игроком, получившим «уголовку», большой вопрос. Выпороли россиянина образцово-показательно. Все-таки Войнов не был большой звездой и тем более лицом своей команды.

Патрик Кейн. Фото AFP

Кейн и «изнасилование»

В августе 2015-го вляпался в скандал лидер «Чикаго» Патрик Кейн. Одна молодая дама обвинила нападающего в изнасиловании, якобы имевшем место у него дома. Однако разбирательство и даже взятые анализы на ДНК ни к чему не привели. Полиция сочла предъявленные свидетельства недостаточными для возбуждения уголовного преследования. Все это время игрок спокойно тренировался с остальными и выступал в НХЛ. Обвинения в его адрес были сняты только в ноябре того же года. Кейн с тех пор своими поступками за пределами льда поводов для критики не давал. Любопытно, что несколько лет спустя американец играл два сезона в звене с Панариным и помог ему адаптироваться в НХЛ.

Йори Лехтеря (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лехтеря и наркотики

Для финского нападающего Йори Лехтеря, который сейчас помогает «Спартаку» в борьбе за попадание в плей-офф, неприятные моменты в жизни начались в сентябре 2018-го. На его родине полиция накрыла группировку, занимавшуюся хранением и сбытом кокаина, причем обыски были проведены в доме, принадлежавшем хоккеисту. Лехтеря не избежал уголовного преследования. Его признали виновным в приобретении и хранении шести граммов наркотика и дали условный срок пять месяцев.

Этот процесс не повлиял на карьеру. На тот момент финн был игроком ротации в «Филадельфии», изредка появляясь в четвертом звене. Руководство клуба, хранившее молчание относительно «кокаинового дела», отправило его в феврале 2019-го на драфт отказов, форвард успел провести несколько матчей в АХЛ и потом завершил свой североамериканский этап карьеры, перейдя в СКА. Винить в этом историю с кокаином было бы преувеличением: Лехтеря на тот момент уже не тянул на НХЛ.

Эвандер Кейн. Фото AFP

Еще один Кейн и скандал в баре

Были вопросы у правоохранительных органов к канадцу Эвандеру Кейну за безобразие, устроенное летом 2016-го в одном из баров Баффало. Нападающий тогда выступал за местную команду и свободное время проводил с размахом, причем тогда с ним находилось несколько партнеров по команде. Через месяц его арестовали, обвинив в «физическом воздействии» на посетителей увеселительного заведения. В частности, он агрессивно приставал к нескольким девушкам, одну схватил за шею, а потом еще конфликтовал с охранником. Что там было — на самом деле давно не важно, поскольку полицейские не нашли состава для преступления.

Николай Хабибулин. Фото Reuters

Хабибулин и алкоголь

Если же обращаться к более древним временам, то хватает случаев, когда хоккеисты попадали за решетку, но потом продолжали карьеру. Для российского болельщика ближе пример известного вратаря Николая Хабибулина. Он за превышение скорости с недопустимой дозой алкоголя в крови в феврале 2010-го был остановлен полицией. Дело затянулось и завершилось тем, что летом 2011-го россиянин получил 30 суток ареста: 15 из них провел в настоящей тюрьме, 15 — дома под надзором. На тот момент россиянину было уже 38 лет, но после отсидки он провел еще два с небольшим сезона в «Эдмонтоне» и «Чикаго».

Пострадали за свои грехи только те, кто попал в лапы полиции и не отвертелся от уголовного дела. Замолчать нынешнюю ситуацию Панарин точно не сможет, но утверждать, что она разрушит его карьеру, пока преждевременно.