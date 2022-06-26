Легенда НБА — фанат хоккея. Он болеет за Овечкина и дружит с Гретцки

Полюбил НХЛ из-за плей-офф и овертаймов.

Кто такой Чарльз Баркли, знают все поклонники североамериканского спорта. 59-летний американец не смог за свою блестящую 16-летнюю карьеру в НБА выиграть чемпионство, но одиннадцать раз принимал участие в Матчах всех звезд, в 1993-м стал лучшим баскетболистом регулярного чемпионата и играл в финале против Майкла Джордана, а в 2006 году был заслуженно включен в Зал славы баскетбола. На протяжении многих лет Бардли работает студийным аналитиком во время трансляций НБА на телеканалах Turner Sports и выполняет роль баскетбольного Дона Черри. Однако в последнее время его все чаще можно увидеть и на эфирах НХЛ.

Слава богу, что есть Кубок Стэнли!

Громко о своей любви к хоккею Чарльз заявил в 2017-м, причем сделал это в своем стиле — эпатажно и на всю страну. После очередного разгрома «Юты» от «Голден Стэйт» Баркли сказал в эфире следующее: «Слава богу, что есть Кубок Стэнли! Вот что я действительно с удовольствием сейчас посмотрел бы вместо всех этих выносов в НБА!»

Получил экс-игрок от начальства по шапке или нет, но спустя пару недель во время пятого матча серии «Бостон» — «Кливленд» Баркли продолжил: «Мало того, что «Селтикс» так разочаровали своих болельщиков в первых двух домашних встречах, так они еще и в пятом позволили соперникам набрать 43 очка за первую четверть. Знаете, что я сейчас сделаю? Смоюсь отсюда в свой гостиничный номер и досмотрю седьмой матч серии «Питтсбург» — «Оттава». Там, между прочим, 1:1. Заодно и вещи свои запакую».

Неудивительно, что такие выпады легендарного баскетболиста не остались незамеченными хоккейным сообществом. Гэри Беттмэн пригласил звездного американца на финал Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом», где Баркли даже выступил с речью на пресс-конференции Уэйна Гретцки и Пола Коффи. «Хоккей в плей-офф — это лучшее, что сейчас происходит в мире спорта. Особенно овертаймы. Они всегда нервные и эмоциональные. Мне есть с чем сравнивать. Матчи Кубка Стэнли проходят более ожесточенно, чем в НБА. Все телеведущие и спортивные комментаторы в мире еще семь месяцев назад знали, что «Кливленд» и «Голден Стэйт» будут играть за чемпионство. При этом нет ни одного человека, который смог бы уверенно предсказать появление «Нэшвилла» в финале Кубка Стэнли».

Переживания за Овечкина

В 2015-м Чарльз рассказал журналистам, за кого болеет в плей-офф. «Сейчас пока мне нечего делать, регулярный чемпионат НБА завершился, но я смотрел хоккей. Люблю НХЛ за ее непредсказуемость. Я смотрел матч между «Вашингтоном» и «Айлендерс». Переживаю за Овечкина и надеюсь, он сумеет вычеркнуть свое имя из списка тех, кто ничего не выигрывал. Так что я болею за Алекса», — говорил Баркли в интервью CSN Washington.

Постепенно экс-баскетболиста стали приглашать в эфир во время хоккейных трансляций, а в последнее время это стало происходить очень часто. Теперь Чарльз анализирует матчи Кубка Стэнли в компании Гретцки. Причем уговорил Уэйна на контракт с Turner Sports именно он. «Баркли — мой хороший друг. Он звонил мне каждый божий день и говорил: «Тебе будет весело. Давай попробуем!» B конце концов я решил: «Хорошо, это то, что мне нужно». Не сомневаюсь, что это будет захватывающе», — рассказывал Гретцки.

В студии НХЛ действительно скучно не бывает. Во время одного из эфиров Чарльз примерил на себя роль хоккейного голкипера, а Уэйн совершал броски по его воротам. Канадец забил четыре гола из пяти, а ведущие в свою очередь хорошо повеселили зрителей.

Чарльз Баркли и Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

В похожем эксперименте принимал участие еще один легендарный баскетболист — Шакилл О'Нил. Вместе с Баркли они решили посоревноваться в точности хоккейных бросков, а действующие игроки НХЛ, такие как Стивен Стэмкос, Райан О'Райли, Дрю Даути, Патрик Кейн, делали ставки, кто же из них окажется круче. Выявить победителя не очень получилось, но как минимум это было крайне весело.

При этом Баркли уважает традиции любого спорта, которым даже никогда не занимался профессионально. Недавно в студию НХЛ Рик Токкет принес Кубок Стэнли, до которого дотронулись все ведущие, в том числе и Шакил О'Нил. Правда, он не решился поднять тяжелый трофей над головой, весело бормоча, что у него больные плечи из-за «Лейкерс», «Орландо» и «Майами». Чарльз же не стал трогать трофей, объяснив это следующим образом: «Я никогда не стану прикасаться к любому кубку. Это простое правило, которого я придерживался всю свою жизнь. Для каждого спортсмена это очень личный момент. Трогать трофей могут только победители».

Чарльз уже успел стать неотъемлемой частью хоккейных эфиров, но он не забывает подкалывать игроков НБА. Недавно во время трансляции матча между «Тампой» и «Колорадо» досталось лидеру баскетбольных «Селтикс» Джейсону Тейтуму. Комментируя эпизод с ошибкой игрока «Эвеланш», которая привела к забитой шайбе, Баркли вспомнил Джейсона. «Стандартная история от Тейтума... Извините, это просто шутка. Мне нравится Джейсон Тейтум. Это просто шутка», — заявил Баркли. Дело в том, что Тейтум допустил сто потерь в плей-офф этого года, и это новый антирекорд НБА. С Баркли просто невозможно соскучиться, и очень круто, что такой известный баскетболист умудрился стать ярким элементом хоккейного сообщества.