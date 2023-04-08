«Гонялся за Панариным и орал на него». История канадского защитника, который боролся с алкоголизмом

Брент Сопел преодолел немало трудностей.

За свою карьеру Брент Сопел успел сыграть за 6 клубов НХЛ, в 2010 году взял Кубок Стэнли с «Чикаго», в 2011-м уехал перезагружать карьеру в КХЛ, а в 2015-м закончил с хоккеем. Его жизнь была полна преодолений: он плохо учился в школе из-за дислексии, боролся с алкогольной зависимостью.

Ненавидел школу

Сопел плохо учился в школе, как выяснится позже — Брент страдал дислексией и дисграфией, а единственное, в чем он преуспевал, был хоккей. И это было способом сбежать от всех проблем.

«Моей маме каждый вечер приходилось утаскивать меня со льда. Она выходила на улицу, хватала меня за воротник и тащила в дом, чтобы я успел сделать домашнее задание. Я ненавидел школу. Ненавидел домашку. Я ничего в этом не смыслил. Домашняя работа — одна лишь мысль о ней пугала меня гораздо больше, чем лютый холод или падение на лед.

Слова казались мне странным набором букв, цифры совсем не давались. От математики у меня болела голова. Не мог понять, как школьная программа дается некоторым так легко. Из-за этого я чувствовал себя одиноким.

В школе ко мне относились как к дурачку. Вскоре я привык к этому и даже утвердился в мысли, что так и есть. Не помню, чтобы хоть кто-то из преподавателей попробовал уделить мне чуть больше времени и попытаться выяснить, почему у меня проблема с учебой. Все просто двигались вперед — я же старался сильно не отставать. А что еще остается 8-летнему мальчишке?» - рассказывал защитник The Player's Tribune.

Позже хоккей стал не только «укрытием», а делом жизни. Как ни странно, в хоккее его заметили именно из-за интеллекта. Сам Сопел отмечал это: «Вот ирония. В школе тебя считают идиотом, а на драфте НХЛ думают, что твой главный плюс — мозги». Защитнику пророчили первый раунд драфта, но выбрали его только в шестом, под общим 144-м номером. Слабой стороной хоккеиста были скорость и катание.

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Алкоголь и кубок

Проблемы не закончились и с попаданием в НХЛ. Мечта осуществилась, но не стала панацеей, тогда же начались проблемы с алкоголем.

«Даже осуществление моей мечты и попадание в НХЛ не смогло нивелировать тот разрушающий эффект, который на меня оказали школьные годы. Во всяком случае, тогда люди имели очень маленькое представление о той проблеме, с которой я столкнулся. Но и особого желания хоть чем-то мне помочь они тоже не проявили.Я не мог выносить это чувство одиночества. Эта борьба истощала меня.Так я познакомился с алкоголем. Он заглушал мои страхи. Когда я пил, то не сталкивался с реальностью — это было облегчением», — рассказывал Сопел.

Из-за подобного образа жизни с Сопелом никто не хотел жить в одном номере. И все же к своему делу он относился серьезно и выходить пьяным на лед себе не позволял, поэтому перед играми не спал, так как не мог в одиночестве расслабиться без алкоголя.

После локаута игра стала меняться, хоккей становился быстрее, а как говорилось выше, скорость и катание не были сильными сторонами Брента. Тогда в «Чикаго» защитнику ясно дали понять, что нужно делать упор на блокировании бросков, иначе однолетний контракт может стать последним.

«Подписывая соглашение с «Чикаго», я все еще знал, что у меня есть проблемы. Но я вновь отстранил их в сторону. Хорошо, защитник-домосед — это я могу. Я заблокирую каждый бросок. Неважно, какую кость я сломаю. Неважно, сколько на мне будет синяков. Такова моя новая роль». И все-таки, как написали бы в романе, победила любовь — любовь к хоккею. «Блэкхоукс» через три года выиграли Кубок Стэнли.

Брент понимал, что своим примером помогает расти и развиваться молодым защитникам, он хотел быть частью их прогресса. И перед шестым матчем финала он чувствовал себя непривычно спокойно, «ведь на синей линии «Чикаго» играли эти два молодых парня — Данкан Кит и Брент Сибрук».Тогда же за «Блэкхоукс» играли молодые Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн.

Так описывал судьбоносный день Сопел: «Пока мои партнеры отдыхали или проводили время с семьями, я отправился прогуляться в парк. Важнейший день в моей жизни. Через пару часов, возможно, сбудется моя детская мечта, и я подниму над головой Кубок Стэнли. Но для всех остальных в парке это была обычная среда. Еще один обычный день. Это вернуло меня во времена моего детства на ферме.

Даже на стадионе я не изменил своим привычкам. Надел коньки в определенной последовательности, завязал шнурки определенным узлом, поднялся со скамейки в определенное время, сходил в ванную в определенный момент и первым вышел на лед. Я должен был делать все именно в такой последовательности, каждый раз. Это не суеверия. Это способ контролировать свое состояние и заглушить внутренние голоса».

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Отъезд в Россию

И снова после исполнения мечты жизнь не превратилась в сказку, проблемы никуда не ушли, а впереди была еще долгая жизнь. После чемпионства Сопела обменяли сначала в «Атланту Трэшерс», а затем в «Монреаль Канадиенс» — здесь защитник провел последний для себя сезон в НХЛ.

В 2011 году, чтобы перезагрузить карьеру, Брент Сопел поехал в КХЛ. Полтора сезона отыграл в новокузнецком «Металлурге», затем перешел в «Салават Юлаев», где выступал до конца сезона-2013/14. Вот так защитник высказывался об этом времени: «Думал, что, может, кардинальная смена обстановки поможет мне, но чувство одиночества вновь взяло верх. Было тяжело находиться вдалеке от семьи. Длинные, холодные русские зимы изводили меня. Я вновь стал сильно пить. Все еще цеплялся за последний шанс продолжить карьеру. Но конец был близок. Я знал это».

О времени, проведенном в России, Сопел высказывался критически: «Я играл в Новокузнецке полтора года. Там адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками «Пепси» и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил». Но позитивные моменты все же были: «В клубе ко мне относились хорошо, благодаря КХЛ я продлил карьеру. Уровень мастерства в лиге очень высокий. Я гонялся за Панариным несколько смен и орал на него, так как не мог догнать. И там классно платят».

Вернувшись в Америку, защитник отыграл еще один сезон за клуб АХЛ «Чикаго Вулвс», как говорил хоккеист, чтобы набрать 1000 игр в североамериканских чемпионатах, и закончил игровую карьеру.

После завершения карьеры Сопел попал в реабилитационный центр, там он смог побороть алкогольную зависимость. «Когда я вышел из клиники, то осознал, сколько боли причинил семье и друзьям. Люди, к которым я поверхностно относился, отношения, которые я разорвал, — все стало очевидным. Проблемы с учебой стали причиной алкоголизма. А после того как я потерял опору в виде хоккея, я уже не мог функционировать нормально».

В интервью 2017 года Брент говорил о том, что хочет помогать людям с такими же проблемами, как у него, в первую очередь детям.

«Я не хочу, чтобы хотя бы один ребенок столкнулся с подобным. Не хочу, чтобы хоть кто-то чувствовал себя дураком. Не хочу, чтобы кто-то сталкивался с проблемами из-за дислексии, дисграфии или какого-то другого отклонения. Теперь я ясно вижу свое будущее. Я хочу посвятить себя помощи детям. И я знаю, что в мире существует множество людей, которые готовы помогать не только детям, но и взрослым».

Сейчас у Сопела есть учреждение, которое освещает такую проблему, как дислексия, помогает в образовании людям, страдающим данным недугом, а также оказывает финансовую поддержку.