Самый грязный игрок НХЛ сошел с ума! Он дважды ударил вратаря и получил бан на шесть матчей

Очередной скандал с участием Брэда Маршана.

В последние годы кажется, что нападающий «Бостона» Брэд Маршан уже вряд ли сможет кого-то удивить своим поведением и поступками. Однако скандальный форвард постоянно находит изощренные способы сделать это. Сегодня канадец получил вторую дисквалификацию за текущий сезон и восьмую в своей карьере. В ноябре он отдыхал три матча за подсечку защитника «Ванкувера» Оливера Экман-Ларссона, а теперь у него будет достаточно времени подумать о жизни из-за инцидента, случившегося в недавней игре против «Питтсбурга».

В концовке матча при счете 4:2 в пользу «Пингвинз» Маршан получил 2+10 минут штрафа за грубость и попытку нанесения травмы вратарю соперника Тристану Джарри. Нападающий «Бостона» целенаправленно зарядил мощный удар в голову голкипера, а позже, когда его сдерживал лайнсмен, форвард прошелся клюшкой по маске вратаря. Разумеется, лига не могла закрыть глаза на случившееся, тем более, Брэд уже давно заработал себе в НХЛ репутацию плохого парня. Игроку было назначено персональное слушание, на котором форвард получил шестиматчевую дисквалификацию.

Почему Маршан настолько вышел из себя — не понятно. Даже главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди признался после встречи, что абсолютно не в курсе сути конфликта между игроками. Вероятно, они просто обменялись несколькими нелицеприятными словами, однако вряд ли кто-то мог подумать, что у Брэда так сильно снесет крышу. Хотя если разобраться, то форвард сам заслужил приличной оплеухи. Во втором периоде Маршан демонстративно сбил шайбу с клюшки Джарри, который собирался подарить ее болельщику. Максимальное неуважение не только к сопернику, но и ко всем поклонникам хоккея.

Brad Marchand didn't let Tristan Jarry give a puck to a Pens fan in Boston ? pic.twitter.com/9U2VlSACqS — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 9, 2022

«Последние четыре года я очень старался избавиться от своей репутации. Считаю, что проделал хорошую работу. Я знаю, что много раз переходил черту. К сожалению, это продолжает преследовать меня. Чувствую, что превратился из игрока, которым я был раньше, в игрока, которого следует уважать в этой лиге за мастерство», — говорил Маршан в ноябре, но, судя по всему надолго его сдержанности не хватило.

Широкий резонанс в среде болельщиков также вызывала реакция (а вернее ее отсутствие) Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» просто молча смотрел на то, как об вратаря его команды вытирают ноги. Ни для кого не секрет, что Кросби и Маршан давно дружат и летом часто тренируются вместе. Но ведь на хоккейной площадке дружба должна уходить на второй план. Зная характер своего друга, Кросби мог хотя бы попытаться сдержать его в порыве гнева. Впрочем, остальные игроки «Пингвинз» также решили остаться в тени. Джарри, как минимум, должно быть обидно. С таким слабым командным духом в плей-офф будет непросто.

Брэд Маршан бьет клюшкой голкипера «Питтсбурга».

«В «Бостоне» обожают Маршана и понимают, насколько важна его роль в раздевалке. Но только когда ты играешь против него, до конца осознаешь, насколько он хорош. Насколько глубоко он может залезть тебе под кожу, если хотя бы чуть-чуть разозлить его. Ты хочешь такого партнера по команде, ты ненавидишь играть против него. Если вывести Маршана из себя, он это запомнит и в следующий раз сделает все, чтобы забить в твою смену, чтобы обыграть именно тебя один в один», — говорил бывший защитник «Брюинз» Стивен Кэмпфер.

Маршан — уникальный хоккеист и с этим трудно спорить. Он действительно может удивлять своей игрой и делать невероятные вещи. В 843 матчах регулярных чемпионатов на его счету 764 (340+424) очка при показателе полезности «+246». Недавно он стал 20-м игроком в истории НХЛ с 33 голами в меньшинстве — это лучший результат среди действующих хоккеистов. Но каким же мерзким и неадекватным порой может быть его поведение. Безусловно, для болельщиков «Бостона» Бред навсегда останется незыблемой легендой, но некоторые поступки форварда совершенно не красят имидж хоккея.