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Первая отставка сезона в НХЛ: «Бостон» уволил тренера, которого год назад признали лучшим в лиге

«Бостон» уволил главного тренера Джима Монтгомери
Михаил Зислис
Обозреватель
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Джим Монтгомери.
Фото Getty Images
Джим Монтгомери ответил за неудачи «Брюинз».

В «Бостоне» не выдержали и уволили главного тренера Джима Монтгомери. Эта отставка стала первой в нынешнем чемпионате. «Брюинз» находятся на восьмом месте в Восточной конференции, одержав только 8 побед в 20 матчах и набрав 19 очков. Последней каплей для клубного менеджмента стало домашнее поражение от «Коламбуса» (1:5). Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джо Сакко, которого перевели с роли ассистента.

Турнирное положение команды еще не было критичным. Но Монтгомери стал упускать контроль над ней и терять контакт с лидерами — Давидом Пастрняком, Брэдом Маршаном, Чарли Макэвоем. Сложно понять, зачем их было надо воспитывать. Предыдущий главный тренер Брюс Кэссиди был уволен примерно по той же причине. Игроки устали от его методов и не горели желанием с ним дальше работать. Кэссиди подобрал «Вегас», завоевав с ним Кубок Стэнли.

Фото Getty Images

В межсезонье «Бостон» обновился, потеряв, как выяснилось, больше, чем приобретя, а первым за неудачи ответил именно Монтгомери. В действиях клубных боссов Кэма Нили и Дона Суини легко найти ошибки. Ставка на приобретенных на рынке свободных агентов защитника Никиту Задорова (6 лет, 30 миллионов) и центрального нападающего Элиаса Линдхольма (7 лет, 54,25 миллиона) пока не сыграла. Не оправдывает свой новый контракт и вратарь Джереми Свэймэн (8 лет, 66 миллионов), переговоры с которым завершились только перед стартом регулярного чемпионата. Но когда ниже своих возможностей играют три четверти команды, то вопрос о доверии главному тренеру возникает сам собой.

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«Бостон» хуже всех в лиге реализует большинство (11,7 процента). Регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда «Брюинз» находились на 14-м месте (22,2 процента), колоссальный. Такое падение нельзя игнорировать, оценивая работу Монтгомери и его штаба. Примерно такая же картина и с меньшинством, рухнувшим с 7-й строчки (82,5 процента) на 25-ю (75,6 процента). Для полноты картины стоит отметить разность заброшенных (48) и пропущенных (69) шайб — «-21». Ниже расположился только «Питтсбург» с «-26». В такой ситуации речь идет о спасении сезона и требуются радикальные меры, чтобы встряхнуть команду и заставить проснуться высокооплачиваемых лидеров. Теперь именно с этих людей будет основной спрос.

Предыдущие заслуги тренера в моменте не имели значения. Хотя о них необходимо вспомнить, чтобы понять, какой след в истории клуба оставил Монтгомери. За два с небольшим сезона его пребывания у руля «Бостон» одержал 120 побед в 184 матчах, только 41 раз проиграв в основное время. В чемпионате-2022/23 «Мишки» установили рекорды НХЛ по очкам (135) и победам (65). Это достижение было отмечено заслуженным призом тренера года. Хотя в плей-офф за два сезона команда прошла всего один раунд, минувшей весной справившись с «Торонто» (4-3).

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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