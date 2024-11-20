Первая отставка сезона в НХЛ: «Бостон» уволил тренера, которого год назад признали лучшим в лиге
В «Бостоне» не выдержали и уволили главного тренера Джима Монтгомери. Эта отставка стала первой в нынешнем чемпионате. «Брюинз» находятся на восьмом месте в Восточной конференции, одержав только 8 побед в 20 матчах и набрав 19 очков. Последней каплей для клубного менеджмента стало домашнее поражение от «Коламбуса» (1:5). Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джо Сакко, которого перевели с роли ассистента.
Турнирное положение команды еще не было критичным. Но Монтгомери стал упускать контроль над ней и терять контакт с лидерами — Давидом Пастрняком, Брэдом Маршаном, Чарли Макэвоем. Сложно понять, зачем их было надо воспитывать. Предыдущий главный тренер Брюс Кэссиди был уволен примерно по той же причине. Игроки устали от его методов и не горели желанием с ним дальше работать. Кэссиди подобрал «Вегас», завоевав с ним Кубок Стэнли.
В межсезонье «Бостон» обновился, потеряв, как выяснилось, больше, чем приобретя, а первым за неудачи ответил именно Монтгомери. В действиях клубных боссов Кэма Нили и Дона Суини легко найти ошибки. Ставка на приобретенных на рынке свободных агентов защитника Никиту Задорова (6 лет, 30 миллионов) и центрального нападающего Элиаса Линдхольма (7 лет, 54,25 миллиона) пока не сыграла. Не оправдывает свой новый контракт и вратарь Джереми Свэймэн (8 лет, 66 миллионов), переговоры с которым завершились только перед стартом регулярного чемпионата. Но когда ниже своих возможностей играют три четверти команды, то вопрос о доверии главному тренеру возникает сам собой.
«Бостон» хуже всех в лиге реализует большинство (11,7 процента). Регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда «Брюинз» находились на 14-м месте (22,2 процента), колоссальный. Такое падение нельзя игнорировать, оценивая работу Монтгомери и его штаба. Примерно такая же картина и с меньшинством, рухнувшим с 7-й строчки (82,5 процента) на 25-ю (75,6 процента). Для полноты картины стоит отметить разность заброшенных (48) и пропущенных (69) шайб — «-21». Ниже расположился только «Питтсбург» с «-26». В такой ситуации речь идет о спасении сезона и требуются радикальные меры, чтобы встряхнуть команду и заставить проснуться высокооплачиваемых лидеров. Теперь именно с этих людей будет основной спрос.
Предыдущие заслуги тренера в моменте не имели значения. Хотя о них необходимо вспомнить, чтобы понять, какой след в истории клуба оставил Монтгомери. За два с небольшим сезона его пребывания у руля «Бостон» одержал 120 побед в 184 матчах, только 41 раз проиграв в основное время. В чемпионате-2022/23 «Мишки» установили рекорды НХЛ по очкам (135) и победам (65). Это достижение было отмечено заслуженным призом тренера года. Хотя в плей-офф за два сезона команда прошла всего один раунд, минувшей весной справившись с «Торонто» (4-3).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4