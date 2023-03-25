Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Бержерон — 27 (бол., Маршан, Линдхольм), 6:46 — 1:0. Хедман — 8 (мен., Белльмар, Киллорн), 9:30 — 1:1. Хэтэуэй — 12 (Грызлик, Носек), 37:32 — 2:1.
Вратари: Улльмарк — Василевский (59:01).
Штраф: 17 — 21.
Броски: 34 (10+11+13) — 27 (5+11+11).
Наши: Орлов (23.42/3/-1) — Кучеров (20.18/3/0), Сергачев (25.28/4/0).
25 марта. Бостон. TD Garden.
«Тампа» снова проиграла, но при этом оказала отчаянное сопротивление лидеру сезона и временами смотрелась как минимум не хуже. Очевидно, что «Болтс» еще добавят к старту Кубка Стэнли, где их ждет «Торонто». Для этого еще есть время. Эта серия должна стать украшением первого раунда.
Оценить готовность команд, давно не беспокоящихся о своем выходе в плей-офф, в текущий момент сложно. Они решают свои задачи и не форсируют события. «Бостон» своей победой гарантировал себе первое место в Атлантическом дивизионе. Однако у «Тампы» ситуация более сложная. Три поражения подряд с 15 пропущенными шайбами перед нынешней встречей — повод задуматься о том, что идет не так.
По ходу нынешнего сезона бывали моменты, когда игроки «Болтс» теряли интерес к любимому делу и катались по площадке без огня в глазах. Понятно, что три выхода в финал Кубка Стэнли, включая два титула, не проходят бесследно. Эмоций не хватает, поэтому иногда надо встряхнуть команду. Главный тренер «Тампы» Джон Купер выступил в стиле позднего Андрея Назарова образца «Сочи». Матч стартовал в лучших традициях 1980-х — с массовой стычки в первой же смене. В центре событий оказались задира хозяев Хэтэуэй и силовик южан Марун.
Начало получилось для «Тампы» слишком эмоциональным. Гости не совладали с нервами и несколько раз подряд играли в меньшинстве. У «Брюинз» тоже шло не все гладко, несмотря на преимущество, но с третьей попытки им удалось реализовать лишнего не без помощи везения — шайба задела конек Бержерона и нашла путь в ворота Василевского.
Нынешняя «Тампа» пока далека от своего идеала, но в ней собраны опытные мужики, знающие, как выжимать максимум даже в самых тяжелых ситуациях. Двойной малый штраф Жанно не стал для команды фатальным. В меньшинстве шикарный щелчок удался защитнику Хедману.
После этого момента дела у «Болтс» постепенно стали меняться в лучшую сторону. Хотя в атаке им определенное время не хватало остроты. Василевский был надежен, что позволяло южанам рассчитывать на очки. По ходу второго периода «Тампе» удалось прибавить. Однако 69 секунд в формате «пять на три» Кучеров и компания провели крайне неэффективно: шайбу в чужой зоне контролировали, но стопроцентных моментов не создали.
«Бостон» эта ситуация взбодрила. Обе команды имели хорошие шансы забить. Больше всего не везло снайперу «Мишек» Пастрняку — чеху пока никак не удается забросить свою 50-ю шайбу в чемпионате. Зато Хэтуэй быстро сыграл с лета на добивании, выведя «Брюинз» вперед. В этом эпизоде Василевский не смог четко проконтролировать отскок, допустив единственную помарку в игре.
Его коллеге Улльмарку тоже пришлось крепко потрудиться, и в итоговой победе его заслуга велика. «Тампа» в третьем периоде напоминала себя саму лучших образцов. По крайней мере в атакующих действиях. «Бостону» было сложно. И если бы не шведский вратарь, в концовке отразивший шайбу после могучего броска Кучерова в касание, игра могла перейти в овертайм.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|46
|24
|100
|2
|Нью-Джерси
|72
|45
|27
|98
|3
|Рейнджерс
|72
|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|73
|37
|36
|83
|5
|Питтсбург
|72
|35
|37
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|56
|16
|117
|2
|Торонто
|71
|43
|28
|95
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|72
|36
|36
|79
|5
|Оттава
|72
|35
|37
|75
|6
|Баффало
|71
|34
|37
|74
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|72
|39
|33
|92
|2
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|3
|Колорадо
|71
|42
|29
|90
|4
|Виннипег
|73
|41
|32
|85
|5
|Нэшвилл
|71
|36
|35
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|73
|27
|46
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|72
|45
|27
|96
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|73
|32
|41
|79
|6
|Ванкувер
|71
|32
|39
|69
|7
|Анахайм
|72
|23
|49
|56
|8
|Сан-Хосе
|72
|19
|53
|53
|26.03
|00:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|26.03
|00:00
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|26.03
|00:00
|
Флорида – Рейнджерс
|- : -
|26.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -
|26.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|26.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|02:00
|
Каролина – Торонто
|- : -
|26.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|26.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|26.03
|05:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|- : -
|26.03
|22:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|72
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|71
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19