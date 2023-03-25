Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»

«Бостон» выиграл дома — 2:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бержерон — 27 (бол., Маршан, Линдхольм), 6:46 — 1:0. Хедман — 8 (мен., Белльмар, Киллорн), 9:30 — 1:1. Хэтэуэй — 12 (Грызлик, Носек), 37:32 — 2:1.

Вратари: Улльмарк — Василевский (59:01).

Штраф: 17 — 21.

Броски: 34 (10+11+13) — 27 (5+11+11).

Наши: Орлов (23.42/3/-1) — Кучеров (20.18/3/0), Сергачев (25.28/4/0).

25 марта. Бостон. TD Garden.

«Тампа» снова проиграла, но при этом оказала отчаянное сопротивление лидеру сезона и временами смотрелась как минимум не хуже. Очевидно, что «Болтс» еще добавят к старту Кубка Стэнли, где их ждет «Торонто». Для этого еще есть время. Эта серия должна стать украшением первого раунда.

Оценить готовность команд, давно не беспокоящихся о своем выходе в плей-офф, в текущий момент сложно. Они решают свои задачи и не форсируют события. «Бостон» своей победой гарантировал себе первое место в Атлантическом дивизионе. Однако у «Тампы» ситуация более сложная. Три поражения подряд с 15 пропущенными шайбами перед нынешней встречей — повод задуматься о том, что идет не так.

По ходу нынешнего сезона бывали моменты, когда игроки «Болтс» теряли интерес к любимому делу и катались по площадке без огня в глазах. Понятно, что три выхода в финал Кубка Стэнли, включая два титула, не проходят бесследно. Эмоций не хватает, поэтому иногда надо встряхнуть команду. Главный тренер «Тампы» Джон Купер выступил в стиле позднего Андрея Назарова образца «Сочи». Матч стартовал в лучших традициях 1980-х — с массовой стычки в первой же смене. В центре событий оказались задира хозяев Хэтэуэй и силовик южан Марун.

Начало получилось для «Тампы» слишком эмоциональным. Гости не совладали с нервами и несколько раз подряд играли в меньшинстве. У «Брюинз» тоже шло не все гладко, несмотря на преимущество, но с третьей попытки им удалось реализовать лишнего не без помощи везения — шайба задела конек Бержерона и нашла путь в ворота Василевского.

Нынешняя «Тампа» пока далека от своего идеала, но в ней собраны опытные мужики, знающие, как выжимать максимум даже в самых тяжелых ситуациях. Двойной малый штраф Жанно не стал для команды фатальным. В меньшинстве шикарный щелчок удался защитнику Хедману.

После этого момента дела у «Болтс» постепенно стали меняться в лучшую сторону. Хотя в атаке им определенное время не хватало остроты. Василевский был надежен, что позволяло южанам рассчитывать на очки. По ходу второго периода «Тампе» удалось прибавить. Однако 69 секунд в формате «пять на три» Кучеров и компания провели крайне неэффективно: шайбу в чужой зоне контролировали, но стопроцентных моментов не создали.

«Бостон» эта ситуация взбодрила. Обе команды имели хорошие шансы забить. Больше всего не везло снайперу «Мишек» Пастрняку — чеху пока никак не удается забросить свою 50-ю шайбу в чемпионате. Зато Хэтуэй быстро сыграл с лета на добивании, выведя «Брюинз» вперед. В этом эпизоде Василевский не смог четко проконтролировать отскок, допустив единственную помарку в игре.

Его коллеге Улльмарку тоже пришлось крепко потрудиться, и в итоговой победе его заслуга велика. «Тампа» в третьем периоде напоминала себя саму лучших образцов. По крайней мере в атакующих действиях. «Бостону» было сложно. И если бы не шведский вратарь, в концовке отразивший шайбу после могучего броска Кучерова в касание, игра могла перейти в овертайм.