«Бостон» Орлова метит в чемпионы. Без проблем убрал «Рейнджерс», не заметив Панарина с Кейном

Российский защитник «Брюинз» набрал уже 9 (3+6) очков в 5 матчах за новую команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Койл — 12 (Бертуцци, Фредерик), 18:07 — 1:0. Носек — 5 (мен., Койл), 20:30 — 2:0. Лафренье — 12 (бол., Труба, Тарасенко), 27:03 — 2:1. Бержерон — 23 (Маршан, Орлов), 52:56 — 3:1. Пастрняк — 44 (Макэвой, Крейчи), 56:40 — 4:1. Лафренье — 13 (Миккола, Какко), 58:34 — 4:2.

Вратари: Ульмарк — Шестеркин (58:41).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (6+9+9) — 26 (10+13+3).

Наши: Орлов (19.03/2/+2) — Панарин (21.15/0/-3), Тарасенко (15.36/0/-1).

4 марта. Бостон. TD Garden.

«Бостон» одержал десятую победу подряд, не заметив сопротивления «Рейнджерс». Составы этих команд и сетка плей-офф на «Востоке» заставляют много думать о том, что их встреча в финале конференции неизбежна. К маю многое может измениться, но прямо сейчас «Брюинз» выглядят неуязвимой машиной. Они, и близко не выложившись на 100 процентов, взяли два очка.

Статистика первого периода, закончившегося превосходством гостей по броскам (10-6), слабо отражает картину происходящего на льду. Лидер чемпионата больше владел шайбой и чаще создавал у чужих ворот моменты, к которым можно было применить слово «опасный». Запомнилось другое — силовая борьба и стычки. Жесткий прием защитника «Рейнджерс» Трубы на форварде «Бостона» Носеке привел к быстротечной драке.

У дневного матча всегда есть свои особенности — непривычное время начала сказывается на игроках. Их организмы привыкли работать в другом режиме и в другое время суток. Отсюда много брака и недостаточно энергии. «Рейнджерс» проводили матч всего в пять защитников из-за дисквалификации Миллера за плевок соперника и травмы Линдгрена. Положение дел с потолком зарплат в моменте таково, что гости в третий раз подряд смогли выставить на матч всего 16 полевых игроков. В целом, на активности команды это обстоятельство не сказалось, а вот ошибок избежать не удалось. Проводивший первый матч за «Бостон» после обмена из «Детройта» нападающий Бертуцци сделал все, чтобы Койл забил впервые с конца января.

Связка Артемия Панарина и Патрика Кейна, которая мощно выглядит на бумаге, в действительности смотрится бледно. Может, им нужно время, чтобы обрести прежнее взаимопонимание. Может, центрфорвард их звена Винсент Трочек пока не до конца разобрался, чем делать рядом с двумя суперзвездами. Может, на фоне мощного «Бостона» сложно проявить свои лучшие качества. Редкие вспышки ничем серьезным не завершились. Вдобавок ко всему первая бригада большинства «Рейнджерс» ошиблась при раскате и пропустила. Центрфорвард четвертого звена «Медведей» Носек изящно разобрался с Шестеркиным, словно он сам звезда первой величины.

Нью-йоркцы, пока у них были силы, упорно сопротивлялись. Во втором периоде они даже забили, когда Лафреньер здорово подправил шайбу после дальнего броска Трубы. Однако на большее гостей не хватило. Времени для того, чтобы сыграться до начала плей-офф, у них еще полно. Сперва стоит дождаться момента, когда команда сможет выставить на игру полную заявку.

В третьем периода «Бостон» на фоне подсевшего соперника смотрелся солидно и уверенно довел матч до победы. Снова набранным очком отметился защитник Дмитрий Орлов, принявший участие в третьем голе своей команды. У него 9 (3+6) результативных баллов в 5 играх в составе «Брюинз».