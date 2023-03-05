Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:00

«Бостон» Орлова метит в чемпионы. Без проблем убрал «Рейнджерс», не заметив Панарина с Кейном

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2.
Фото USA Today Sports
Российский защитник «Брюинз» набрал уже 9 (3+6) очков в 5 матчах за новую команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Койл — 12 (Бертуцци, Фредерик), 18:07 — 1:0. Носек — 5 (мен., Койл), 20:30 — 2:0. Лафренье — 12 (бол., Труба, Тарасенко), 27:03 — 2:1. Бержерон — 23 (Маршан, Орлов), 52:56 — 3:1. Пастрняк — 44 (Макэвой, Крейчи), 56:40 — 4:1. Лафренье — 13 (Миккола, Какко), 58:34 — 4:2.
Вратари: Ульмарк — Шестеркин (58:41).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 24 (6+9+9) — 26 (10+13+3).
Наши: Орлов (19.03/2/+2) — Панарин (21.15/0/-3), Тарасенко (15.36/0/-1).
4 марта. Бостон. TD Garden.

«Бостон» одержал десятую победу подряд, не заметив сопротивления «Рейнджерс». Составы этих команд и сетка плей-офф на «Востоке» заставляют много думать о том, что их встреча в финале конференции неизбежна. К маю многое может измениться, но прямо сейчас «Брюинз» выглядят неуязвимой машиной. Они, и близко не выложившись на 100 процентов, взяли два очка.

Статистика первого периода, закончившегося превосходством гостей по броскам (10-6), слабо отражает картину происходящего на льду. Лидер чемпионата больше владел шайбой и чаще создавал у чужих ворот моменты, к которым можно было применить слово «опасный». Запомнилось другое — силовая борьба и стычки. Жесткий прием защитника «Рейнджерс» Трубы на форварде «Бостона» Носеке привел к быстротечной драке.

У дневного матча всегда есть свои особенности — непривычное время начала сказывается на игроках. Их организмы привыкли работать в другом режиме и в другое время суток. Отсюда много брака и недостаточно энергии. «Рейнджерс» проводили матч всего в пять защитников из-за дисквалификации Миллера за плевок соперника и травмы Линдгрена. Положение дел с потолком зарплат в моменте таково, что гости в третий раз подряд смогли выставить на матч всего 16 полевых игроков. В целом, на активности команды это обстоятельство не сказалось, а вот ошибок избежать не удалось. Проводивший первый матч за «Бостон» после обмена из «Детройта» нападающий Бертуцци сделал все, чтобы Койл забил впервые с конца января.

Связка Артемия Панарина и Патрика Кейна, которая мощно выглядит на бумаге, в действительности смотрится бледно. Может, им нужно время, чтобы обрести прежнее взаимопонимание. Может, центрфорвард их звена Винсент Трочек пока не до конца разобрался, чем делать рядом с двумя суперзвездами. Может, на фоне мощного «Бостона» сложно проявить свои лучшие качества. Редкие вспышки ничем серьезным не завершились. Вдобавок ко всему первая бригада большинства «Рейнджерс» ошиблась при раскате и пропустила. Центрфорвард четвертого звена «Медведей» Носек изящно разобрался с Шестеркиным, словно он сам звезда первой величины.

Нью-йоркцы, пока у них были силы, упорно сопротивлялись. Во втором периоде они даже забили, когда Лафреньер здорово подправил шайбу после дальнего броска Трубы. Однако на большее гостей не хватило. Времени для того, чтобы сыграться до начала плей-офф, у них еще полно. Сперва стоит дождаться момента, когда команда сможет выставить на игру полную заявку.

В третьем периода «Бостон» на фоне подсевшего соперника смотрелся солидно и уверенно довел матч до победы. Снова набранным очком отметился защитник Дмитрий Орлов, принявший участие в третьем голе своей команды. У него 9 (3+6) результативных баллов в 5 играх в составе «Брюинз».

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Орлов
Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
9
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Далеко не все русские игроки выиграли от обменов в другие клубы. Итоги дедлайна НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
5.03 02:00
Сан-Хосе – Вашингтон
 - : -
5.03 02:00
Флорида – Питтсбург
 - : -
5.03 03:00
Оттава – Коламбус
 - : -
5.03 03:00
Ванкувер – Торонто
 - : -
5.03 03:00
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
5.03 04:00
Чикаго – Нэшвилл
 - : -
5.03 06:00
Калгари – Миннесота
 - : -
5.03 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 - : -
5.03 23:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости