Панарин поиздевался над «Бостоном», сделав два супергола! Но в конце психанул, бросив крагу в провокатора

Шикарный матч лидера «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5.

Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — Шестеркин.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7).

Наши: — - Панарин (17.56/2/+3).

26 ноября. Бостон. TD Garden.

Всего несколько сантиметров помешали Крису Крайдеру стать однозначным героем и матча с «Бостоном», и игрового дня. При счете 2:2 в середине третьего периода он положил, казалось, топовый гол даже по меркам лакроссов. После просмотра решение с игры отменили — шайба пролетела за спиной Джереми Свэймена, но линию не пересекла. Правда, хайлайты матча «Рейнджерс» против «Брюинз» и так трещали от крутизны.

Chris Kreider, who is still on an absolute heater, hits the post going for the Michigan. Outrageous pic.twitter.com/R1LI7WlffB — Spoked Z (@SpokedZ) November 26, 2021

Голкипер «Бостона», справедливости ради, не заслужил такого унижения. «Рейнджерс» первую половину матча бросали гораздо реже хозяев, но если уж убегали, то заставляли болельщиков «Брюинз» хвататься за головы. В первом периоде Свэймен лежа дотянулся до шайбы после броска Каапо Какко по уже пустым воротам. А во втором уничтожил Мику Зибанежада, черенком клюшки отразив замыкание от шведа. Можно смело отпечатывать партию фанатских джерси с фамилией Saveman на спине.

Highway robbery by Jeremy Swayman pic.twitter.com/JVmIwwUzWj — Petrov McGuire (@McguirePetrov) November 26, 2021

Уже к середине второй двадцатиминутки «Рейнджерс» задвигались, чтобы не дать «Брюинз» победить на том классе, которого пока не хватает команде Жерара Галлана. «Бостон» и сам виноват — он трижды убегал «два в один» и ни разу не наказал гостей. Еще в прошлом сезоне с такими моментами «Мишки» размотали бы детей из «Рейнджерс» к 40-й минуте и с преимуществом в две-три шайбы спокойно докатывали бы до сирены. Но и Шестеркин сейчас стал на год опытнее, и защита «Синерубашечников», по-прежнему забавная, чему-то да научилась.

И как бы ни старались Свэймен, Шестеркин и Крайдер, главным действующим лицом матча все равно оказался Артемий Панарин — и дело даже не в победной шайбе. Забить «Бостону» его тройке, как оказалось, не особо сложно. Еще в первом периоде Хлебушек вместе с Райаном Строумом и Драйденом Хантом шикарно расчертили чужую зону. Канадец в касание переправил в ворота после отличного паса Панарина с бэкхенда.

Ханту, которому второй матч подряд повезло оказаться в звене со Строумом и Панариным, одного крутого гола показалось мало. Во втором периоде их сочетание снова сравняло счет — за свои 26 лет Драйден впервые показал такую ювелирную точность, подхватив отскок и раскрошив камеру в воротах Свэймена.

Dryden Hunt absolutely smoked the goal cam

pic.twitter.com/pFfMht0Dgo — Barstool Sports (@barstoolsports) November 26, 2021

«Рейнджерс» постепенно перехватывали инициативу — в третьем периоде у них получалось и атаковать с ходу, и удерживаться в чужой зоне. И даже выигрывать борьбу в углах, где в начале матча от них не оставляли мокрого места. После отмененного лакросса прошло всего несколько минут, когда Панарин все-таки вывел «Рейнджерс» вперед впервые в матче. Наконец и для Хлебушка кто-то создал классный момент — после паса Жюльена Готье оставалось только попасть с лету по шайбу.

Однако что такое меткое выведение из строя камеры или крутая попытка лакросса в сравнении с возможностью стянуть крагу и прицельно запустить ее в Брэда Маршана. Настоящий game-winning-goal Панарин забил, будучи на скамейке запасных. Можно только позавидовать невозмутимости Эй-Джей Мелецко в сайдлайне, оказавшейся на линии огня. Маршан по обыкновению к третьему периоду достал уже всех игроков соперника и заслужил что-то подобное. Последнее время Брэд никого не кусает и не облизывает, но день следующей встречи с «Рейнджерс» он наверняка пометил у себя в телефоне.

From the bench, Artemiy Panarin throws his glove at Brad Marchand #NYR pic.twitter.com/bQCkC7iI0F — Shayna (@hayyyshayyy) November 26, 2021

Тем более что по игре «Брюниз» совсем рассыпались к концовке. Тройка Пастрняк — Бержерон — Маршанд, конечно, пыталась воспользоваться беспомощностью гостей на пятаке. Но к концовке силы кончились даже у двужильных лидеров «Мишек», а больше им ждать чудес не от кого. Добил «Брюинз» Алексис Лафренье, который весь матч пытался отлепить шайбу от борта, а в конце неожиданно показал команде Брюса Кэссиди, как надо реализовывать выходы «два в один».