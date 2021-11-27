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Панарин поиздевался над «Бостоном», сделав два супергола! Но в конце психанул, бросив крагу в провокатора

Анастасия Жданова
Анастасия Жданова
Корреспондент
Сегодня, 01:15
Артемий Панарин. Фото Gaelen Morse, USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото Gaelen Morse, USA Today Sports
Теги:
Шикарный матч лидера «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5.
Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — Шестеркин.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7).
Наши: — - Панарин (17.56/2/+3).
26 ноября. Бостон. TD Garden.

Всего несколько сантиметров помешали Крису Крайдеру стать однозначным героем и матча с «Бостоном», и игрового дня. При счете 2:2 в середине третьего периода он положил, казалось, топовый гол даже по меркам лакроссов. После просмотра решение с игры отменили — шайба пролетела за спиной Джереми Свэймена, но линию не пересекла. Правда, хайлайты матча «Рейнджерс» против «Брюинз» и так трещали от крутизны.

Голкипер «Бостона», справедливости ради, не заслужил такого унижения. «Рейнджерс» первую половину матча бросали гораздо реже хозяев, но если уж убегали, то заставляли болельщиков «Брюинз» хвататься за головы. В первом периоде Свэймен лежа дотянулся до шайбы после броска Каапо Какко по уже пустым воротам. А во втором уничтожил Мику Зибанежада, черенком клюшки отразив замыкание от шведа. Можно смело отпечатывать партию фанатских джерси с фамилией Saveman на спине.

Уже к середине второй двадцатиминутки «Рейнджерс» задвигались, чтобы не дать «Брюинз» победить на том классе, которого пока не хватает команде Жерара Галлана. «Бостон» и сам виноват — он трижды убегал «два в один» и ни разу не наказал гостей. Еще в прошлом сезоне с такими моментами «Мишки» размотали бы детей из «Рейнджерс» к 40-й минуте и с преимуществом в две-три шайбы спокойно докатывали бы до сирены. Но и Шестеркин сейчас стал на год опытнее, и защита «Синерубашечников», по-прежнему забавная, чему-то да научилась.

И как бы ни старались Свэймен, Шестеркин и Крайдер, главным действующим лицом матча все равно оказался Артемий Панарин — и дело даже не в победной шайбе. Забить «Бостону» его тройке, как оказалось, не особо сложно. Еще в первом периоде Хлебушек вместе с Райаном Строумом и Драйденом Хантом шикарно расчертили чужую зону. Канадец в касание переправил в ворота после отличного паса Панарина с бэкхенда.

Ханту, которому второй матч подряд повезло оказаться в звене со Строумом и Панариным, одного крутого гола показалось мало. Во втором периоде их сочетание снова сравняло счет — за свои 26 лет Драйден впервые показал такую ювелирную точность, подхватив отскок и раскрошив камеру в воротах Свэймена.

«Рейнджерс» постепенно перехватывали инициативу — в третьем периоде у них получалось и атаковать с ходу, и удерживаться в чужой зоне. И даже выигрывать борьбу в углах, где в начале матча от них не оставляли мокрого места. После отмененного лакросса прошло всего несколько минут, когда Панарин все-таки вывел «Рейнджерс» вперед впервые в матче. Наконец и для Хлебушка кто-то создал классный момент — после паса Жюльена Готье оставалось только попасть с лету по шайбу.

Однако что такое меткое выведение из строя камеры или крутая попытка лакросса в сравнении с возможностью стянуть крагу и прицельно запустить ее в Брэда Маршана. Настоящий game-winning-goal Панарин забил, будучи на скамейке запасных. Можно только позавидовать невозмутимости Эй-Джей Мелецко в сайдлайне, оказавшейся на линии огня. Маршан по обыкновению к третьему периоду достал уже всех игроков соперника и заслужил что-то подобное. Последнее время Брэд никого не кусает и не облизывает, но день следующей встречи с «Рейнджерс» он наверняка пометил у себя в телефоне.

Тем более что по игре «Брюниз» совсем рассыпались к концовке. Тройка Пастрняк — Бержерон — Маршанд, конечно, пыталась воспользоваться беспомощностью гостей на пятаке. Но к концовке силы кончились даже у двужильных лидеров «Мишек», а больше им ждать чудес не от кого. Добил «Брюинз» Алексис Лафренье, который весь матч пытался отлепить шайбу от борта, а в конце неожиданно показал команде Брюса Кэссиди, как надо реализовывать выходы «два в один».

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