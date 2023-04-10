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Сегодня, 16:15

«Бостон» побил вечный рекорд НХЛ. Гарантирует ли это кубок?

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Хоккеисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
Больше в регулярке не выигрывал никто.

Победа над «Филадельфией» (5:3) стала для «Бостона» 63-й в регулярном чемпионате-2022/23. «Мишки» установили новый рекорд НХЛ, превзойдя результаты «Детройта» — 1995/96 и «Тампы-Бэй» — 2018/19. Любопытно, что из команд, которые выигрывали за сезон больше 56 матчей, чемпионом получалось стать только у «Монреаля» и «Эдмонтона». При этом «Бостон» — 1970/71, «Детройт» — 2005/06 и «Тампа» — 2018/19 вылетали из Кубка Стэнли в первом же раунде.

В оставшихся двух матчах команда Джима Монтгомери наверняка замахнется на вечный рекорд лиги по набранным очкам. Больше «Бостона» в регулярке набирал только «Монреаль» Скотти Боумэна в сезоне-1976/77. Правда, никому из набравших более 120 очков в XXI веке не удавалось пробраться даже в финал конференции.

Лидер «Бостона» Давид Пастрняк оформил очередной хет-трик и стал пятым игроком, которому удалось забить 60 голов в XXI веке. Столько же точных бросков наносили Стивен Стэмкос из «Тампы» и Остон Мэттьюс из «Торонто», больше — Александр Овечкин из «Вашингтона» и продолжающий атаку на его достижение Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Пастрняк — всего седьмой европеец, забивший 60 голов за сезон. По два раза эту отметку преодолевали финн Яри Курри и россиянин Павел Буре, по разу — россияне Александр Могильный и Александр Овечкин, финн Теему Селянне и чех Яромир Ягр. Рекорд делят Могильный и Селянне, которые в сезоне-1992/93 забросили по 76 шайб.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 50 29 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 80 47 33 106
4 Айлендерс 80 41 39 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 79 34 45 77
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 63 17 131
2 Торонто 79 47 32 105
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 80 42 38 91
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 80 38 42 83
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 79 44 35 102
3 Миннесота 79 45 34 100
4 Виннипег 79 44 35 91
5 Нэшвилл 79 40 39 88
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 80 28 52 69
8 Чикаго 79 25 54 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 80 45 35 100
4 Сиэтл 79 45 34 98
5 Калгари 80 37 43 90
6 Ванкувер 79 36 43 79
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
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15.04
10.04 01:00
Филадельфия – Бостон
 3 : 5
10.04 03:30
Анахайм – Колорадо
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 79 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 37 2.03
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 35 2.22
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