«Бостон» побил вечный рекорд НХЛ. Гарантирует ли это кубок?

Больше в регулярке не выигрывал никто.

Победа над «Филадельфией» (5:3) стала для «Бостона» 63-й в регулярном чемпионате-2022/23. «Мишки» установили новый рекорд НХЛ, превзойдя результаты «Детройта» — 1995/96 и «Тампы-Бэй» — 2018/19. Любопытно, что из команд, которые выигрывали за сезон больше 56 матчей, чемпионом получалось стать только у «Монреаля» и «Эдмонтона». При этом «Бостон» — 1970/71, «Детройт» — 2005/06 и «Тампа» — 2018/19 вылетали из Кубка Стэнли в первом же раунде.

В оставшихся двух матчах команда Джима Монтгомери наверняка замахнется на вечный рекорд лиги по набранным очкам. Больше «Бостона» в регулярке набирал только «Монреаль» Скотти Боумэна в сезоне-1976/77. Правда, никому из набравших более 120 очков в XXI веке не удавалось пробраться даже в финал конференции.

Лидер «Бостона» Давид Пастрняк оформил очередной хет-трик и стал пятым игроком, которому удалось забить 60 голов в XXI веке. Столько же точных бросков наносили Стивен Стэмкос из «Тампы» и Остон Мэттьюс из «Торонто», больше — Александр Овечкин из «Вашингтона» и продолжающий атаку на его достижение Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Пастрняк — всего седьмой европеец, забивший 60 голов за сезон. По два раза эту отметку преодолевали финн Яри Курри и россиянин Павел Буре, по разу — россияне Александр Могильный и Александр Овечкин, финн Теему Селянне и чех Яромир Ягр. Рекорд делят Могильный и Селянне, которые в сезоне-1992/93 забросили по 76 шайб.