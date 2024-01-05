Малкин остался без очков в юбилейном матче, а Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров

«Питтсбург» и «Тампа» одержали победы над своими противниками.

Перестрелка «Питтсбурга» и «Бостона» в юбилей Малкина

«Бостон» — «Питтсбург» — 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)

Голы: Маршан — 14 (Пастрняк, Макэвой), 0:41 — 1:0. О'Коннор — 5 (Летанг, Эллер), 5:04 — 1:1. Грэйвс — 2 (Кросби, Ракелль), 6:17 — 1:2. Пастрняк — 23 (Линдхольм, Гики), 6:39 — 2:2. Гюнцель — 18 (Кросби, Летанг), 7:21 — 2:3. Эллер — 7 (О'Коннор, Карлссон), 15:58 — 2:4. Картер — 5 (Летанг, Раст), 26:38 — 2:5. Гики — 7 (Пастрняк, Макэвой), 29:51 — 3:5. Дебраск — 7 (Карло, Гики), 39:24 — 4:5. Маршан — 15 (мен., Койл), 43:08 — 5:5. Кросби — 22 (бол., Карлссон), 51:19 — 5:6.

Вратари: Суэймен (57:19) — Неделькович.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+8+10) — 35 (16+11+8).

Наши: Меркулов (6.23/0/0) — Малкин (16.38/1/-2).

Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

В новом, 2024 году «Питтсбург» продолжает биться за звание самой веселой команды НХЛ. Всего два дня назад «Пингвинз» устроили концерт в матче против «Вашингтона»: пропустили четыре шайбы уже в первом периоде, а потом были максимально близки к тому, чтобы отыграться. Сегодня «Питтсбург» стал участником самого результативного матча игрового дня.

Игра против «Бостона» стала для Евгения Малкина юбилейной, 1100-й в лиге. Больше него в НХЛ, несмотря на все травмы Джино, сыграли лишь пятеро россиян: Александр Овечкин (1383), Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

Однако отличиться в такой игре Малкину не удалось, солировали у «Питтсбурга» другие игроки.

По началу матча можно было подумать, что сейчас будет повторение ужасного первого периода с «Вашингтоном»: «Пингвинз» вновь пропустили уже на первой минуте. Однако на первый перерыв команды ушли при счете 4:2 в пользу «Питтсбурга»: по две шайбы забросили первое и третье звенья «Пингвинов».

В начале второго игрового отрезка ветеран Джефф Картер отметился голом и довел преимущество своей команды до трех шайб.

Не зря «Питтсбург» считается самой веселой командой лиги — конечно же, «Пингвинз» упустили преимущество, пропустив пятую и вовсе в большинстве.

Повезло «Пингвинам», что у них есть Сидни Кросби, который уже в следующем большинстве принес «Питтсбургу» победу. Теперь «Пингвинз» плотно вклинились в борьбу за плей-офф. От заветного восьмого места их отделяет всего одно очко.

«Тампа» без Сергачева против «Миннесоты» без Капризова

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Раддиш — 1 (Гленденинг), 24:31 — 0:1. Раддиш — 2 (Шири, Мотт), 27:00 — 0:2. Хедман — 6 (бол., Кучеров, Пол), 42:00 — 0:3. Богосян — 1 (Голигоски, Хартман), 55:35 — 1:3. Хагель — 11 (п.в.), 59:19 — 1:4.

Вратари: Флери (57:46 — 59:19) — Василевский (40:32 — 40:48).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 23 (6+9+8) — 30 (7+13+10).

Наши: — - Кучеров (22.57/2/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 689 зрителей.

Буквально неделю назад матч «Миннесота» — «Тампа-Бэй» вызвал бы совсем другой интерес у фанатов из России.

Но сначала в противостоянии с «Виннипегом» травму получил Кирилл Капризов. Эта история даже стала скандальной в Северной Америке: форвард «Миннесоты» Хартман разбил на вбрасывании лицо Коулу Перфетти из «Джетс» и сказал ему, что так отомстил за россиянина.

Уже вечером перед матчем стало известно, что «Тампа» поместила в список долгосрочно травмированных Михаила Сергачева. Теперь он сможет вернуться в состав не ранее 13 января, но что-то подсказывает, что это произойдет сильно позже.

Встреча завершилась будничной победой «Лайтнинг». Даррен Рэддиш во втором периоде в течение трех минут забросил свою первую и вторую шайбы в сезоне.

В начале третьего периода вновь здорово сработало большинство «Тампы»: Никита Кучеров скинул шайбу на синюю линию защитнику Виктору Хедману, а тот мощным щелчком отправил ее в ворота.

За пять минут до конца основного времени Зак Богосян постарался вернуть интригу в игру, отыграв одну шайбу. Но «Миннесоте» это не помогло. Окончательный счет в матче установил Брэндон Хэйгел, забросивший в пустые ворота, — 4:1.

Ассист на Хедмана позволил Кучерову сохранить первое место в списке бомбардиров. В параллельном матче Маккиннон сделал три результативных действия и теперь делит лидерство с россиянином: по 64 очка.