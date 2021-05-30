Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим

Илья Сорокин пропустил четыре гола, но вопросов к нему нет.

Плей-офф

Второй раунд

«Бостон» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Бовилье — 4 (бол., Добсон, Эберле), 11:48 — 0:1. Пастрняк — 3 (бол., Крейчи, Бержерон), 19:36 — 1:1. Пастрняк — 4 (Бержерон, Маршан), 31:08 — 2:1. Пелек — 1 (Эберле, Комаров), 32:34 — 2:2. Макэвой — 1 (Крейчи), 46:20 — 3:2. Пастрняк — 5, 55:50 — 4:2. Холл — 3 (бол., п.в., Крейчи, Райлли), 58:35 — 5:2.

Вратари: Раск — Сорокин (56:10 — 56:43, 58:21 — 58:35).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (18+12+10) — 22 (8+4+10).

Наши: — .

30 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-0.

Матчем между «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» стартовал второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Команды без особых проблем прошли своих первых соперников, изначально не являясь фаворитом серий. «Брюинз» лишь раз уступили «Вашингтону» в дополнительное время, отправив в отпуск Овечкина и компанию. Блистательные матчи провели защитники «Мишек» во главе с опытным вратарем Туукка Раском, пропуская в среднем за матч всего две шайбы.

«Айлендерс» же за шесть матчей разобрались с выигравшим дивизион «Питтсбургом», переломив серию при счете 1-2 и выиграв три встречи подряд. Главным творцом победы над «Пингвинз» стал вратарь Илья Сорокин. Молодой голкипер сменил в рамке ворот Семена Варламова, показал великолепную игру и одержал четыре победы в четырех матчах.

В регулярном сезоне команды провели друг с другом восемь встреч, пять первых из которых выиграл «Айлендерс», а в трех других оказался сильнее «Брюинз». «Мишки» сегодня продлили свою победную серию, переиграв «Островитян» со счетом 5:2. Подопечные Брюса Кэссиди во всех компонентах оказались сильнее команды Барри Троца, и лишь блистательная игра на последнем рубеже Ильи Сорокина, отразившего 35 бросков, держала интригу в матче до последнего периода.

Первый период закончился вничью. На гол в большинстве нападающего «Айлендерс» Энтони Бовилье, успешно подставившего клюшку, «Брюинз» ответили также реализацией численного преимущества. Результативным действием отметился лучший бомбардир клуба Давид Пастрняк.





Во втором отрезке встречи команды вновь совершили обмен голами. Свою вторую шайбу в матче забросил Пастрняк, а в составе команды из Нью-Йорка результативный бросок от синей линии совершил защитник первого звена Адам Пелеч.





Счет после двух периодов не отражал происходящего на льду. «Бостон» весь матч владел преимуществом, лишь изредка позволяя «Айлендерс» атаковать. За 40 минут «Островитяне» нанесли лишь 12 бросков в створ ворот Туукки Раска против 30-ти бросков в створ в исполнении атаки «Бостона», идеальной проведшей встречу.

Третий период расставил все на свои места, не дав «Островитянам» зацепиться за победу, на которую клуб не наиграл. Сначала Чарльз МакАвой забросил свою первую шайбу в плей-офф и вывел «Бостон» вперед, затем Давид Пастрняк вызвал на лед град головных уборов, оформив хет-трик. Окончательный счет в матче установил перешедший по ходу сезона из «Баффало» Тейлор Холл, в большинстве поразивший пустые ворота.

Следующий матч между командами пройдет послезавтра, и главному тренеру «Айлендерс» Барри Троцу необходимо придумать, как нейтрализовать лидеров «Брюинз» в лице Пастрняка, Бержерона, Маршанда и Крейчи, сегодня оформившего ассистентский хет-трик. Единственное, за что менеджеры «Бостона» могут быть спокойны, так это за вратаря. Несмотря на 4 пропущенных шайбы, Илья Сорокин провел хорошую игру, не допустил ляпов и доказал, что на полных основаниях сейчас считается первым номером своей команды