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Бостон — Миннесота: счет 2:6 и обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября 2026 — видео голов

Российского форварда «Миннесоты» могут обменять в «Детройт»? В ответ на слухи он сделал дубль

Максим Замятин
Корреспондент отдела хоккея
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Данила Юров дважды забросил шайбу «Бостону», а лучший бомбардир команды Кирилл Капризов отдал две голевые передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Миннесота

Перед выездным матчем «Миннесоты» в Бостоне вокруг «дикарей» витало множество слухов. Но если информация о возможном приобретении Евгения Малкина не была конкретной, то трейд с участием бастующего форварда «Детройта» Дилана Ларкина просматривался достаточно ясно.

По оценке инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, предложение «Миннесоты» могло включать Данилу Юрова и три выбора в первом раунде драфта. Российский центр получает практически минимальную по меркам НХЛ зарплату — 950 тысяч долларов за сезон-2026/27, а потолочная нагрузка по его контракту составляет 972,5 тысячи. Его потенциал явно выше, чем роль центра третьего-четвертого звена.

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герен не опроверг, но и не подтвердил информацию о возможной сделке с участием Юрова, а о своей ценности для команды Данила ответил голами. В матче против «Брюинз», который «Миннесота» выиграла со счетом 6:2, он оформил дубль, чем еще больше привлек внимание болельщиков.

В третьем периоде Юров сначала удачно завершил выход два в один после передачи Якова Тренина, а затем поразил пустые ворота.

«Юров был бы лучшим снайпером «Детройта» с девятью голами в активе! Но как хорош был Данила в меньшинстве! Он минимум трижды прерывал атаки соперника, когда уже казалось, что «Бостон» вот-вот забьет», — восхитился россиянином обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

Главный снайпер «Миннесоты» Кирилл Капризов на этот раз не отметился заброшенными шайбами, но сделал ассистентский дубль. В начале второго периода он помог отличиться Куинну Хьюзу, а чуть позже ассистировал Райану Хартману, закрепившему преимущество «дикарей».

В предыдущем матче с «Торонто» Капризов оформил ассистентский хет-трик — подробности игры.

Капризов набрал 37 (17+20) очков в 22 матчах — это третий результат в лиге по набранным очкам в этом сезоне. Отставание от лидирующего Коннора Макдэвида (50 очков) довольно серьезное, а вот Леона Драйзайтля Капризов вполне может обойти — у немца всего на одно очко больше.

В споре снайперов Драйзайтль опережает Капризова на одну шайбу.

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Данила Юров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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Макдэвид набрал 50 очков за 21 матч. «Эдмонтон» обыграл «Торонто» благодаря очередному ассисту канадца
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 21 15 6 30
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Айлендерс 19 9 10 22
5 Вашингтон 18 10 8 20
6 Филадельфия 22 6 16 18
7 Питтсбург 20 7 13 16
8 Коламбус 18 7 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 20 13 7 28
2 Монреаль 20 12 8 28
3 Оттава 21 13 8 28
4 Бостон 20 13 7 27
5 Флорида 21 12 9 26
6 Баффало 20 8 12 20
7 Детройт 21 8 13 19
8 Торонто 22 8 14 18
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 22 15 7 34
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 21 12 9 27
4 Даллас 19 11 8 24
5 Юта 21 10 11 23
6 Виннипег 21 10 11 23
7 Сент-Луис 20 9 11 20
8 Чикаго 20 5 15 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 21 15 6 33
2 Вегас 21 13 8 29
3 Анахайм 20 10 10 21
4 Сан-Хосе 22 9 13 20
5 Сиэтл 18 9 9 19
6 Калгари 20 9 11 19
7 Лос-Анджелес 18 5 13 12
8 Ванкувер 21 3 18 7
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20.11
15.11 03:00 Сент-Луис – Флорида 1 : 4
15.11 03:00 Тампа-Бэй – Детройт 0 : 2
15.11 03:00 Питтсбург – Оттава 1 : 4
15.11 03:00 Торонто – Эдмонтон 0 : 1
15.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси 4 : 7
15.11 03:00 Бостон – Миннесота 2 : 6
15.11 03:00 Коламбус – Филадельфия 3 : 4
15.11 03:00 Монреаль – Колорадо 1 : 4
15.11 04:00 Даллас – Баффало 2 : 0
15.11 05:00 Юта – Сан-Хосе 5 : 6 Б
15.11 06:00 Лос-Анджелес – Калгари 2 : 3
15.11 06:00 Анахайм – Айлендерс 2 : 6
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