Российского форварда «Миннесоты» могут обменять в «Детройт»? В ответ на слухи он сделал дубль

Данила Юров дважды забросил шайбу «Бостону», а лучший бомбардир команды Кирилл Капризов отдал две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Миннесота

Перед выездным матчем «Миннесоты» в Бостоне вокруг «дикарей» витало множество слухов. Но если информация о возможном приобретении Евгения Малкина не была конкретной, то трейд с участием бастующего форварда «Детройта» Дилана Ларкина просматривался достаточно ясно.

По оценке инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, предложение «Миннесоты» могло включать Данилу Юрова и три выбора в первом раунде драфта. Российский центр получает практически минимальную по меркам НХЛ зарплату — 950 тысяч долларов за сезон-2026/27, а потолочная нагрузка по его контракту составляет 972,5 тысячи. Его потенциал явно выше, чем роль центра третьего-четвертого звена.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герен не опроверг, но и не подтвердил информацию о возможной сделке с участием Юрова, а о своей ценности для команды Данила ответил голами. В матче против «Брюинз», который «Миннесота» выиграла со счетом 6:2, он оформил дубль, чем еще больше привлек внимание болельщиков.

В третьем периоде Юров сначала удачно завершил выход два в один после передачи Якова Тренина, а затем поразил пустые ворота.

«Юров был бы лучшим снайпером «Детройта» с девятью голами в активе! Но как хорош был Данила в меньшинстве! Он минимум трижды прерывал атаки соперника, когда уже казалось, что «Бостон» вот-вот забьет», — восхитился россиянином обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

Главный снайпер «Миннесоты» Кирилл Капризов на этот раз не отметился заброшенными шайбами, но сделал ассистентский дубль. В начале второго периода он помог отличиться Куинну Хьюзу, а чуть позже ассистировал Райану Хартману, закрепившему преимущество «дикарей».

В предыдущем матче с «Торонто» Капризов оформил ассистентский хет-трик — подробности игры.

Капризов набрал 37 (17+20) очков в 22 матчах — это третий результат в лиге по набранным очкам в этом сезоне. Отставание от лидирующего Коннора Макдэвида (50 очков) довольно серьезное, а вот Леона Драйзайтля Капризов вполне может обойти — у немца всего на одно очко больше.

В споре снайперов Драйзайтль опережает Капризова на одну шайбу.