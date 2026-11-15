Российского форварда «Миннесоты» могут обменять в «Детройт»? В ответ на слухи он сделал дубль
Перед выездным матчем «Миннесоты» в Бостоне вокруг «дикарей» витало множество слухов. Но если информация о возможном приобретении Евгения Малкина не была конкретной, то трейд с участием бастующего форварда «Детройта» Дилана Ларкина просматривался достаточно ясно.
По оценке инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, предложение «Миннесоты» могло включать Данилу Юрова и три выбора в первом раунде драфта. Российский центр получает практически минимальную по меркам НХЛ зарплату — 950 тысяч долларов за сезон-2026/27, а потолочная нагрузка по его контракту составляет 972,5 тысячи. Его потенциал явно выше, чем роль центра третьего-четвертого звена.
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герен не опроверг, но и не подтвердил информацию о возможной сделке с участием Юрова, а о своей ценности для команды Данила ответил голами. В матче против «Брюинз», который «Миннесота» выиграла со счетом 6:2, он оформил дубль, чем еще больше привлек внимание болельщиков.
В третьем периоде Юров сначала удачно завершил выход два в один после передачи Якова Тренина, а затем поразил пустые ворота.
«Юров был бы лучшим снайпером «Детройта» с девятью голами в активе! Но как хорош был Данила в меньшинстве! Он минимум трижды прерывал атаки соперника, когда уже казалось, что «Бостон» вот-вот забьет», — восхитился россиянином обозреватель The Athletic Майкл Руссо.
Главный снайпер «Миннесоты» Кирилл Капризов на этот раз не отметился заброшенными шайбами, но сделал ассистентский дубль. В начале второго периода он помог отличиться Куинну Хьюзу, а чуть позже ассистировал Райану Хартману, закрепившему преимущество «дикарей».
В предыдущем матче с «Торонто» Капризов оформил ассистентский хет-трик — подробности игры.
Капризов набрал 37 (17+20) очков в 22 матчах — это третий результат в лиге по набранным очкам в этом сезоне. Отставание от лидирующего Коннора Макдэвида (50 очков) довольно серьезное, а вот Леона Драйзайтля Капризов вполне может обойти — у немца всего на одно очко больше.
В споре снайперов Драйзайтль опережает Капризова на одну шайбу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|22
|6
|16
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Монреаль
|20
|12
|8
|28
|3
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|21
|12
|9
|26
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Даллас
|19
|11
|8
|24
|5
|Юта
|21
|10
|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|21
|15
|6
|33
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|20
|10
|10
|21
|4
|Сан-Хосе
|22
|9
|13
|20
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|20
|9
|11
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|15.11
|03:00
|Сент-Луис – Флорида
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Детройт
|0 : 2
|15.11
|03:00
|Питтсбург – Оттава
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Торонто – Эдмонтон
|0 : 1
|15.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 7
|15.11
|03:00
|Бостон – Миннесота
|2 : 6
|15.11
|03:00
|Коламбус – Филадельфия
|3 : 4
|15.11
|03:00
|Монреаль – Колорадо
|1 : 4
|15.11
|04:00
|Даллас – Баффало
|2 : 0
|15.11
|05:00
|Юта – Сан-Хосе
|5 : 6 Б
|15.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Калгари
|2 : 3
|15.11
|06:00
|Анахайм – Айлендерс
|2 : 6