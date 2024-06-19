Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»

История российского хоккеиста.

Сергей Андреевич Бобровский

Прозвище: Боб.

Дата рождения: 20 сентября 1988 года.

Место рождения: Новокузнецк, СССР.

Рост: 188 см.

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: вратарь.

Клуб: «Флорида Пантерз».

Детство и юность Сергея Бобровского

Будущий хоккеист родился в Новокузнецке в семье рабочих: папа Андрей работал на шахте, а мама Лариса — на комбинате по переработке металла. С детства Сергей часто бывал на различных спортивных соревнованиях, однако только хоккей по-настоящему зацепил его.

«Когда Сережа родился, я постоянно брал его с собой — играли в мини-футбол, в хоккей, участвовали в соревнованиях. Он на все это смотрел, и ему понравился именно хоккей. Хотя поначалу я хотел отдать его на карате, чтобы умел защищаться. Сережа тогда смотрел за Брюсом Ли, сам садился на шпагат. Но хоккей все-таки понравился ему больше.



По телевизору услышали о наборе в детскую хоккейную школу, и в январе 1995 года мы записали его на хоккей. Тяжело было, конечно. Мы в Ильинском районе жили, а стадион находился в Центральном. Приходилось подолгу добираться. При этом тренировки бывали и в 7 утра, и в 10 вечера. Сначала он был защитником, потом стал вратарем», — рассказывал Андрей Бобровский в интервью Sport24.

Родители записали Сергея в специализированную школу со спортивным уклоном. Но с ранних лет самое главное место в жизни Бобровского занимал именно хоккей. При этом нагрузки от тяжелых тренировок нисколько не пугали его.

«Я видел, чем живут люди и каким трудом им достаются деньги на хлеб. С детства я был в спорте и занимался любимым делом. Уставал, переутомлялся, но не замечал этого. Тренировался не в тягость, а в радость. В детском возрасте какие-то большие игры меняли ход событий», — сказал Бобровский «СЭ».

Спортивная карьера Сергея Бобровского

Бобровский является воспитанником школы новокузнецкого «Металлурга». При этом Сергей не считался исключительным талантом. Первым тренером юного хоккеиста стал Алексей Кицын.

В основной команде Бобровский дебютировал в 18-летнем возрасте и провел несколько матчей в сезоне российской суперлиги-2006/07. В следующем чемпионате он стал значительно чаще играть в основе родного клуба.

Сергей играл за «Металлург» до сезона-2009/10 и сумел набраться опыта во взрослом хоккее. В 2010 году Бобровский некоторое время выступал в МХЛ в составе «Кузнецких медведей» и дошел до финала, став обладателем серебряной награды.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Карьера в НХЛ

В мае 2010 года незадрафтованный Бобровский стал игроком «Филадельфии». Тренер «Флайерз» Питер Лавиолетт рассматривал Сергея как второго голкипера команды, но в итоге из-за травмы Майкла Лейтона именно российский вратарь вышел на лед в матче открытия сезона-2009/10.

Бобровский первым с 2004 года выиграл дебютный матч за «Филадельфию». В ноябре его признали лучшим новичком месяца в НХЛ. В дебютном сезоне Сергей одержал 28 побед в регулярном чемпионате, а также сыграл в двух матчах плей-офф.

22 июня 2012 года Бобровского обменяли в «Коламбус» на выборы во втором и четвертом раундах драфта 2013 года и выбор в четвертом раунде драфта 2014 года. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 россиянин выступал в КХЛ в составе СКА, одержал 18 побед в 24 матчах.

В составе «Коламбуса» Бобровский выступал вплоть до 2019 года. За это время голкипер дважды получил приз «Везина Трофи» лучшему вратарю сезона НХЛ. В сезоне-2013/14 Сергей значительно улучшил свои статистические показатели (был вторым в лиге по проценту отраженных бросков) и стал первым вратарем из России и шестым европейцем, который сумел получить главный вратарский приз НХЛ.

Также по итогам сезона Бобровский получил награду «Патрик Руа Эворд» — приз, вручаемый лучшему голкиперу НХЛ по версии журнала The Hockey News.

«Хочу поблагодарить партнеров по команде и тренерский штаб, — приводил официальный сайт «Коламбуса» слова Бобровского. — Без их помощи я бы не стал обладателем столь престижной награды. Хочу выразить благодарность своей семье — жене Ольге, родителям Андрею и Ларисе, сестре Юлии. На протяжении сезона я работал изо всех сил и показал максимум своих возможностей. Я горжусь собой».

В сезоне-2016/17 Сергей помог «Коламбусу» установить рекорды по победам и очкам и попасть в плей-офф. Россиянина во второй раз в карьере признали обладателем «Везина Трофи».

В 2019 году Бобровский в статусе свободного агента подписал семилетний контракт на сумму 70 миллионов долларов с «Флоридой». Первый сезон Сергея в «Пантерз» прошел не слишком успешно: россиянин одержал только 23 победы в 50 матчах, пропуская 3,23 шайбы в среднем за матч при 90,0 процентах отраженных бросков.

В следующем году Бобровский выглядел увереннее: 19 побед в 31 матче при 2,91 шайбы в среднем за матч. Также Сергей стал 38-м вратарем в истории НХЛ, в активе которого 300 побед.

В сезоне-2021/22 в 54 матчах российский голкипер одержал 39 побед (при всего 7 поражениях) и стал лучшим в НХЛ по этому показателю. «Флорида» выиграла Президентский кубок лучшему клубу регулярного чемпионата, но в плей-офф уже во втором раунде уступила чемпионам из «Тампа-Бэй» (0-4).

В сезоне-2022/23 «Пантерз» дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Вегасу» (1-4). Бобровский внес в этот успех огромный вклад и вернулся в ворота команды Пола Мориса по ходу серии первого раунда с лучшим клубом регулярки «Бостоном» (флоридцы выиграли серию, уступая 1-3). В возрасте 34 лет и 244 дней Сергей впервые в карьере провел «сухой» матч в плей-офф и стал седьмым вратарем из России, сыгравшим на ноль в рамках Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате-2023/24 Бобровский в 58 матчах одержал 36 побед, отразив 91,5 процента бросков и сыграв 6 «сухих» матчей. При этом Сергей пропускал в среднем 2,37 шайбы за матч — это стало для россиянина лучшим результатом с сезона-2016/17.

Также «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во второй раз подряд. При этом за свою 30-летнюю историю команда в третий раз сыграла в решающей серии: пока она еще ни разу не становилась обладателем Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера в сборной России

Бобровский был дублером Семена Варламова на чемпионате мира среди юниоров 2006 года. Также голкипер выступал в молодежной Суперсерии-2007 против канадцев, в которой россияне потерпели поражение, а Бобровский сыграл в половине встреч.

Затем голкипер выступил на молодежном чемпионате мира-2008. Бобровский был основным вратарем сборной и завоевал с ней бронзу. Сергей сыграл за сборную России на Кубке Карьяла в 2012 году. Но полноценный дебют состоялся только в 2014-м.

Бобровский был в составе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где сборная России вылетела в четвертьфинале, проиграв Финляндии (1:3). В этой игре Сергей заменил Варламова после трех голов финнов.

Весной Бобровский отправился как полноценный первый номер команды на золотой для россиян чемпионат мира в Минске. Там вратарь одержал победы во всех восьми матчах, два из которых провел на «ноль», и был признан лучшим голкипером турнира.

В 2015 году Сергей вместе с российской сборной завоевал серебро на чемпионате мира, в 2016-м — бронзу. В 2021 году Бобровский присоединился к сборной России на чемпионате мира только на стадии плей-офф и вышел в старте в проигранном четвертьфинале с Канадой (1:2), где отразил 22 из 24 бросков.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Достижения Сергея Бобровского

бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2008);

серебряный призер плей-офф МХЛ (2010);

чемпион мира (2014);

серебряный призер чемпионата мира (2015);

бронзовый призер чемпионата мира (2016);

обладатель «Везина Трофи» лучшему вратарю НХЛ(2013, 2017);

попадание в первую символическую сборную НХЛ (2017, 2023);

участник Матча звезд НХЛ (2024);

лучший процент отраженных бросков НХЛ (2017);

обладатель самого высокого процента выигранных матчей среди всех вратарей НХЛ, одержавших не менее 300 побед;

заслуженный мастер спорта России.

Личная жизнь Сергея Бобровского

Хоккеист нашел свою любовь на горнолыжном курорте Шерегеш. Там Бобровский познакомился с девушкой по имени Ольга. Сергея не смутило, что его избранница была старше. Вскоре после знакомства голкипер подписал контракт с «Филадельфией» и отправился в США.

Возлюбленной Бобровского отказали в визе, и некоторое время ему приходилось быть вдали от нее. Вскоре Сергей принял решение сделать предложение Ольге. При этом обставил это достаточно просто

«На кухне в 5 утра протянул мне кольцо, свернутое из фольги из-под шоколадки, встал на одно колено (но это не точно) и предложил», — рассказала супруга хоккеиста в социальных сетях.

В 2011 году Сергей и Ольга расписались. Их свадьба получилась достаточно скромной: на ней присутствовали только родители с обеих сторон. Вскоре после этого влюбленные вместе отправились в Америку и уже больше не расставались.

В 2021 году Бобровский впервые стал отцом — в его семье родилась дочь, которую назвали Каролина. Сергей был рядом с Ольгой во время родов. После появления первенца хоккеист признался, что это событие сильно изменило его жизнь.

«Незабываемое событие. Внутри буквально все перевернулось, когда понял, что через считаные минуты услышу плач своего ребенка. Сейчас все строится на распорядке малыша. В основном дочерью занимается супруга, а я по возможности стараюсь помогать. Рождение ребенка окрыляет любого человека. И это переносится на хоккей», — рассказал Бобровский «СЭ».

Социальные сети Сергея Бобровского