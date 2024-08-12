Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»

История канадского центрфорварда.

Коннор Макдэвид

Дата рождения: 13 января 1997 года

Место рождения: Ричмонд-Хилл, Канада

Рост: 185 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: центральный нападающий

Команда: «Эдмонтон Ойлерз»

Детство и юность Коннора Макдэвида

Будущий хоккеист родился в семье Брайана и Келли Макдэвид в небольшом городе Ричмонд-Хилл из канадской провинции Онтарио. Свои первые коньки Коннор получил в подарок вскоре после своего третьего дня рождения. С тех пор все свободное время он проводил в подвале за играми.

«Он проводил там игру за игрой, забивал и кричал наверх Келли! У него было какое-то влечение к игре. Мы не знали только одного — есть ли такое же влечение к игре у любого другого трехлетнего ребенка, любящего хоккей?! Мы не знали этого до того момента, пока это не стало очевидным, хотя мы всегда это обсуждали. Было ощущение, что у него особый талант», — приводил The Globe and Mail слова отца Макдэвида.

Юный Коннор Макдэвид с мамой. Фото из соцсетей Коннора Макдэвида

При этом хоккей не просто так появился в жизни мальчика. Отец Коннора и старший брат занимались именно этим видом спорта, поэтому неудивительно, что Макдэвид-младший также пошел по их стопам.

«Он просто носился вокруг, катался и делал вид, что он играет в хоккей, при этом напевая песенки сам себе. Ему это очень нравилось», — сказала The Globe and Mail мама хоккеиста.

Родители приняли и поддержали увлечение сына, и вскоре Макдэвид оказался в хоккейной секции. К шести годам Коннор заявил маме и папе, что хочет стать именно хоккеистом. Огромный вклад в карьерные перспективы Коннора внес его отец. Брайан Макдэвид обучил сына базовым навыкам: катанию, владению клюшкой, броскам.

Юношеская карьера Коннора Макдэвида

С детских лет канадский хоккеист играл против более старших соперников. В составе «Йорк Симко Экспресс» Макдэвид четыре раза подряд сумел стать чемпионом детской хоккейной ассоциации Онтарио. Затем Коннор оказался в «Торонто Мальборос» из старшей хоккейной лиги Торонто.

В первый же год канадец стал самым ценным игроком лиги, набрав 209 (79+130) очков в 88 матчах. Благодаря этому успеху Hockey Canada присвоила Макдэвиду статус исключительного игрока, который позволяет хоккеисту обойти возрастной лимит и начать играть в любой из трех юниорских лиг раньше.

До него так были отмечены только Джон Таварес и Аарон Экблад. Благодаря этому Коннор смог дебютировать в OHL (хоккейной лиге Онтарио) на год раньше — уже в 15 лет. Макдэвид был выбран первым на драфте лиги в 2012 году клубом «Эри Оттерз».

Фото из соцсетей Коннора Макдэвида

За первый год канадец в 63 матчах набрал 66 (25+41) очков и получил приз лучшему новичку лиги Онтарио. В следующем сезоне Макдэвид набрал уже 99 (28+71) очков за 56 игр и получил «Уильям Хэнли Трофи» (приз игроку ОХЛ за благородство и добропорядочность на льду), «Бобби Смит Трофи» (награда игроку, который лучшим образом совмещает высокие показатели на льду и в учебе) и приз лучшему игроку — ученику CHL (награда хоккеисту, которому удалось наилучшим образом совместить выступления на льду с учебой).

В следующем году Коннор был назначен капитаном «Эри Оттерз» и дошел до финала ОХЛ. Успехи позволили ему стать лучшим игроком сезона канадской лиги.

Карьера Коннора Макдэвида в НХЛ

В июле 2015 года Макдэвид подписал контракт новичка на три года с «Эдмонтоном», который выбрал его под общим первым номером на драфте НХЛ. Дебют канадца состоялся в игре против «Сент-Луиса» в октябре, а первые очки Коннор набрал в матче против «Далласа» в том же месяце.

По ходу своего первого сезона в НХЛ Макдэвид трижды признавался лучшим новичком месяца (октябрь, февраль, март), а также набрал 48 (16+32) очков в 45 матчах. Коннора также номинировали на «Колдер Трофи» (награду игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ, забрал Артемий Панарин) и включили в символическую сборную новичков.

Фото Global Look Press

В октябре 2016 года канадского хоккеиста назначили капитаном «Эдмонтона», Макдэвид (на тот момент — 19 лет и 266 дней) стал самым молодым капитаном команды в истории НХЛ. В ноябре 2016 года форвард оформил свой первый хет-трик в лиге в матче с «Далласом».

В сезоне-2016/17 Коннор набрал 100 очков (30 голов, 70 передач) в 82 матчах, завоевал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и стал первым игроком «Эдмонтона» с 1996 года с не менее чем 100 баллами за результативность, а также получил «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (призы самому ценному и выдающемуся игроку НХЛ). Также центрфорвард дебютировал в Кубке Стэнли и набрал 9 (5+4) очков в 13 матчах.

В июле 2017-го Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном» сроком на 8 лет и общую сумму 100 миллионов евро. Соглашение вступило в силу с сезона-2018/19. Коннор стал самым результативным игроком лиги и переписал немало рекордов, набирал не менее 100 очков несколько лет подряд, за исключением досрочно завершенной из-за пандемии регулярки-2019/20 (97 очков в 64 играх). Ему удалось выбить сотню даже в следующем сокращенном сезоне (105 очков в 56 играх). При этом в 2017 и 2018 годах «Эдмонтон» пропустил плей-офф, а в 2020 и 2021 годах капитан «Ойлерз» провел в Кубке Стэнли всего по четыре матча.

Фото Global Look Press

В сезоне-2021/22 Макдэвид поднял планку личного рекорда результативности до 123 (44+79) очков в 80 матчах, а в следующем регулярном чемпионате играл на уровне топ-10 бомбардиров в истории лиги — 153 (64+89) очка в 82 играх. Вместе с тем канадец пополнил коллекцию личных призов за карьеру — пять «Арт Росс Трофи» и один «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярки), три «Харт Трофи» и четыре «Тед Линдсей Эворд».

В сезоне-2023/24 Макдэвид уступил в гонке бомбардиров с 132 (32+100) очками и остался без индивидуальных наград лучшим игрокам лиги, но вместе с тем добился главного в карьере успеха в Кубке Стэнли. «Эдмонтон» дошел до финала и вернулся с 0-3 в противостоянии с «Флоридой», однако «Ойлерз» проиграли «Пантерз» в матче № 7. Коннор завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли). Он стал всего шестым игроком в истории (и вторым — не вратарем), кому вручили этот приз после поражения в финале.

Карьера Коннора Макдэвида в сборной Канады

Макдэвид дебютировал на международном уровне на юниорском чемпионате мира-2013, который стал для Канады победным. Центрфорвард набрал 14 (8+6) очков в 7 матчах, стал лучшим снайпером и бомбардиром ЮЧМ, был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

В 2014 году Коннор дебютировал на молодежном чемпионате мира. Форвард набрал 4 (1+3) очка в 7 матчах, а его команда стала четвертой. На МЧМ-2015 канадцы завоевали золото, а нападающий записал в свой актив 11 (3+8) очков в 7 играх.

Фото Global Look Press

В мае 2016 года Макдэвид выступил на чемпионате мира. Всего за турнир он набрал 9 (1+8) очков в 10 матчах и забросил шайбу в финале, которая принесла его команде золотые медали.

Осенью 2016 года Коннор также сыграл на Кубке мира в Торонто, но не в составе сборной Канады, а за команду молодых звезд Северной Америки. В его активе — 3 (0+3) очка в 3 матчах и пятое место североамериканской молодежки на турнире.

В 2018 году Макдэвид во второй раз в карьере сыграл на чемпионате мира, набрал 17 (5+12) очков в 10 матчах. Канада закончила турнир на четвертом месте.

Достижения Коннора Макдэвида

В НХЛ

Попадание в символическую сборную новичков НХЛ (2016)

Участник Матча всех звезд (2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024)

«Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

«Харт Мемориал Трофи» самому ценному игроку сезона (2017, 2021, 2023)

«Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся игроку сезона (2017, 2018, 2021, 2023)

«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата (2023)

«Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф (2024)

Попадание в первую символическую сборную звезд сезона (2017, 2018, 2019, 2021, 2023)

Попадание во вторую символическую сборную звезд сезона (2022)

Обладатель премии лучшему игроку НХЛ ESPY — по версии ESPN (2022, 2023, 2024)

В составе сборной Канады

Чемпион мира среди юниоров (2013)

Лучший бомбардир, нападающий, самый ценный игрок юниорского чемпионата мира (2013)

Чемпион мира среди молодежи (2015)

Попадание в символическую сборную молодежного чемпионата мира (2015)

Чемпион мира (2016) Макдэвид всего в пяти очках от величайшего достижения Гретцки! Этот рекорд казался вечным

Рекорды Коннора Макдэвида

Наибольшее количество индивидуальных наград, присуждаемых любому игроку в хоккейной лиге Онтарио — OHL (5)

Самый молодой капитан в истории НХЛ (19 лет и 266 дней на момент назначения)

Наибольшее число очков после голов в начале сезона НХЛ (9 в регулярном чемпионате-2018/19)

Наибольшее количество результативных передач за один плей-офф НХЛ (34 в Кубке Стэнли-2024)

Единственный игрок, набравший не менее 4 очков в двух подряд матчах финала Кубка Стэнли (4+4 в финале Кубка Стэнли-2024)

Наибольшее количество очков в двух подряд играх финала Кубка Стэнли (8 в финале Кубка Стэнли-2024) Коннор Макдэвид со своей девушкой Лорен. Фото из соцсетей Коннора Макдэвида

Личная жизнь Коннора Макдэвида

С 2016 года Коннор встречается с девушкой по имени Лорен. Лорен изучала дизайн и архитектуру в Торонто. Девушка выпустилась из университета в 2019 году и только тогда переехала в Эдмонтон. До этого она ездила к любимому каждые выходные.

Капитан «Эдмонтона» сделал предложение своей возлюбленной в 2023 году. Пара была в отношениях восемь лет.

«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе. Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек, с того дня, как мы встретились. Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», — написала девушка в соцсети.

Социальные сети Коннора Макдэвида