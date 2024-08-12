Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид
Дата рождения: 13 января 1997 года
Место рождения: Ричмонд-Хилл, Канада
Рост: 185 см
Вид спорта: хоккей
Амплуа: центральный нападающий
Команда: «Эдмонтон Ойлерз»
Детство и юность Коннора Макдэвида
Будущий хоккеист родился в семье Брайана и Келли Макдэвид в небольшом городе Ричмонд-Хилл из канадской провинции Онтарио. Свои первые коньки Коннор получил в подарок вскоре после своего третьего дня рождения. С тех пор все свободное время он проводил в подвале за играми.
«Он проводил там игру за игрой, забивал и кричал наверх Келли! У него было какое-то влечение к игре. Мы не знали только одного — есть ли такое же влечение к игре у любого другого трехлетнего ребенка, любящего хоккей?! Мы не знали этого до того момента, пока это не стало очевидным, хотя мы всегда это обсуждали. Было ощущение, что у него особый талант», — приводил The Globe and Mail слова отца Макдэвида.
При этом хоккей не просто так появился в жизни мальчика. Отец Коннора и старший брат занимались именно этим видом спорта, поэтому неудивительно, что Макдэвид-младший также пошел по их стопам.
«Он просто носился вокруг, катался и делал вид, что он играет в хоккей, при этом напевая песенки сам себе. Ему это очень нравилось», — сказала The Globe and Mail мама хоккеиста.
Родители приняли и поддержали увлечение сына, и вскоре Макдэвид оказался в хоккейной секции. К шести годам Коннор заявил маме и папе, что хочет стать именно хоккеистом. Огромный вклад в карьерные перспективы Коннора внес его отец. Брайан Макдэвид обучил сына базовым навыкам: катанию, владению клюшкой, броскам.
Юношеская карьера Коннора Макдэвида
С детских лет канадский хоккеист играл против более старших соперников. В составе «Йорк Симко Экспресс» Макдэвид четыре раза подряд сумел стать чемпионом детской хоккейной ассоциации Онтарио. Затем Коннор оказался в «Торонто Мальборос» из старшей хоккейной лиги Торонто.
В первый же год канадец стал самым ценным игроком лиги, набрав 209 (79+130) очков в 88 матчах. Благодаря этому успеху Hockey Canada присвоила Макдэвиду статус исключительного игрока, который позволяет хоккеисту обойти возрастной лимит и начать играть в любой из трех юниорских лиг раньше.
До него так были отмечены только Джон Таварес и Аарон Экблад. Благодаря этому Коннор смог дебютировать в OHL (хоккейной лиге Онтарио) на год раньше — уже в 15 лет. Макдэвид был выбран первым на драфте лиги в 2012 году клубом «Эри Оттерз».
За первый год канадец в 63 матчах набрал 66 (25+41) очков и получил приз лучшему новичку лиги Онтарио. В следующем сезоне Макдэвид набрал уже 99 (28+71) очков за 56 игр и получил «Уильям Хэнли Трофи» (приз игроку ОХЛ за благородство и добропорядочность на льду), «Бобби Смит Трофи» (награда игроку, который лучшим образом совмещает высокие показатели на льду и в учебе) и приз лучшему игроку — ученику CHL (награда хоккеисту, которому удалось наилучшим образом совместить выступления на льду с учебой).
В следующем году Коннор был назначен капитаном «Эри Оттерз» и дошел до финала ОХЛ. Успехи позволили ему стать лучшим игроком сезона канадской лиги.
Карьера Коннора Макдэвида в НХЛ
В июле 2015 года Макдэвид подписал контракт новичка на три года с «Эдмонтоном», который выбрал его под общим первым номером на драфте НХЛ. Дебют канадца состоялся в игре против «Сент-Луиса» в октябре, а первые очки Коннор набрал в матче против «Далласа» в том же месяце.
По ходу своего первого сезона в НХЛ Макдэвид трижды признавался лучшим новичком месяца (октябрь, февраль, март), а также набрал 48 (16+32) очков в 45 матчах. Коннора также номинировали на «Колдер Трофи» (награду игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ, забрал Артемий Панарин) и включили в символическую сборную новичков.
В октябре 2016 года канадского хоккеиста назначили капитаном «Эдмонтона», Макдэвид (на тот момент — 19 лет и 266 дней) стал самым молодым капитаном команды в истории НХЛ. В ноябре 2016 года форвард оформил свой первый хет-трик в лиге в матче с «Далласом».
В сезоне-2016/17 Коннор набрал 100 очков (30 голов, 70 передач) в 82 матчах, завоевал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и стал первым игроком «Эдмонтона» с 1996 года с не менее чем 100 баллами за результативность, а также получил «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (призы самому ценному и выдающемуся игроку НХЛ). Также центрфорвард дебютировал в Кубке Стэнли и набрал 9 (5+4) очков в 13 матчах.
В июле 2017-го Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном» сроком на 8 лет и общую сумму 100 миллионов евро. Соглашение вступило в силу с сезона-2018/19. Коннор стал самым результативным игроком лиги и переписал немало рекордов, набирал не менее 100 очков несколько лет подряд, за исключением досрочно завершенной из-за пандемии регулярки-2019/20 (97 очков в 64 играх). Ему удалось выбить сотню даже в следующем сокращенном сезоне (105 очков в 56 играх). При этом в 2017 и 2018 годах «Эдмонтон» пропустил плей-офф, а в 2020 и 2021 годах капитан «Ойлерз» провел в Кубке Стэнли всего по четыре матча.
В сезоне-2021/22 Макдэвид поднял планку личного рекорда результативности до 123 (44+79) очков в 80 матчах, а в следующем регулярном чемпионате играл на уровне топ-10 бомбардиров в истории лиги — 153 (64+89) очка в 82 играх. Вместе с тем канадец пополнил коллекцию личных призов за карьеру — пять «Арт Росс Трофи» и один «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярки), три «Харт Трофи» и четыре «Тед Линдсей Эворд».
В сезоне-2023/24 Макдэвид уступил в гонке бомбардиров с 132 (32+100) очками и остался без индивидуальных наград лучшим игрокам лиги, но вместе с тем добился главного в карьере успеха в Кубке Стэнли. «Эдмонтон» дошел до финала и вернулся с 0-3 в противостоянии с «Флоридой», однако «Ойлерз» проиграли «Пантерз» в матче № 7. Коннор завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли). Он стал всего шестым игроком в истории (и вторым — не вратарем), кому вручили этот приз после поражения в финале.
Карьера Коннора Макдэвида в сборной Канады
Макдэвид дебютировал на международном уровне на юниорском чемпионате мира-2013, который стал для Канады победным. Центрфорвард набрал 14 (8+6) очков в 7 матчах, стал лучшим снайпером и бомбардиром ЮЧМ, был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.
В 2014 году Коннор дебютировал на молодежном чемпионате мира. Форвард набрал 4 (1+3) очка в 7 матчах, а его команда стала четвертой. На МЧМ-2015 канадцы завоевали золото, а нападающий записал в свой актив 11 (3+8) очков в 7 играх.
В мае 2016 года Макдэвид выступил на чемпионате мира. Всего за турнир он набрал 9 (1+8) очков в 10 матчах и забросил шайбу в финале, которая принесла его команде золотые медали.
Осенью 2016 года Коннор также сыграл на Кубке мира в Торонто, но не в составе сборной Канады, а за команду молодых звезд Северной Америки. В его активе — 3 (0+3) очка в 3 матчах и пятое место североамериканской молодежки на турнире.
В 2018 году Макдэвид во второй раз в карьере сыграл на чемпионате мира, набрал 17 (5+12) очков в 10 матчах. Канада закончила турнир на четвертом месте.
Достижения Коннора Макдэвида
В НХЛ
-
Попадание в символическую сборную новичков НХЛ (2016)
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Участник Матча всех звезд (2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024)
-
«Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)
-
«Харт Мемориал Трофи» самому ценному игроку сезона (2017, 2021, 2023)
-
«Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся игроку сезона (2017, 2018, 2021, 2023)
-
«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата (2023)
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«Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф (2024)
-
Попадание в первую символическую сборную звезд сезона (2017, 2018, 2019, 2021, 2023)
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Попадание во вторую символическую сборную звезд сезона (2022)
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Обладатель премии лучшему игроку НХЛ ESPY — по версии ESPN (2022, 2023, 2024)
В составе сборной Канады
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Чемпион мира среди юниоров (2013)
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Лучший бомбардир, нападающий, самый ценный игрок юниорского чемпионата мира (2013)
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Чемпион мира среди молодежи (2015)
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Попадание в символическую сборную молодежного чемпионата мира (2015)
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Чемпион мира (2016)
Рекорды Коннора Макдэвида
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Наибольшее количество индивидуальных наград, присуждаемых любому игроку в хоккейной лиге Онтарио — OHL (5)
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Самый молодой капитан в истории НХЛ (19 лет и 266 дней на момент назначения)
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Наибольшее число очков после голов в начале сезона НХЛ (9 в регулярном чемпионате-2018/19)
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Наибольшее количество результативных передач за один плей-офф НХЛ (34 в Кубке Стэнли-2024)
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Единственный игрок, набравший не менее 4 очков в двух подряд матчах финала Кубка Стэнли (4+4 в финале Кубка Стэнли-2024)
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Наибольшее количество очков в двух подряд играх финала Кубка Стэнли (8 в финале Кубка Стэнли-2024)Коннор Макдэвид со своей девушкой Лорен.Фото из соцсетей Коннора Макдэвида
Личная жизнь Коннора Макдэвида
С 2016 года Коннор встречается с девушкой по имени Лорен. Лорен изучала дизайн и архитектуру в Торонто. Девушка выпустилась из университета в 2019 году и только тогда переехала в Эдмонтон. До этого она ездила к любимому каждые выходные.
Капитан «Эдмонтона» сделал предложение своей возлюбленной в 2023 году. Пара была в отношениях восемь лет.
«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе. Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек, с того дня, как мы встретились. Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», — написала девушка в соцсети.
Социальные сети Коннора Макдэвида
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Instagram* (*Соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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