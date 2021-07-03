Мы нашли кандидата для сборной России по хоккею. Топ-тренер НХЛ, возродил Овечкина, разбирается в русской душе

Если хотим медали в Пекине — нужны революционные меры.

Мнение

Внезапно выяснилось, что в России полная беда с тренерами под большие задачи. Коснулась проблема не одного вида спорта, а почти одновременно сразу нескольких — футбола, хоккея, баскетбола. Станислав Черчесов в прямом эфире, отвечая на вопросы журналистов, два с лишним часа держался как мог. Но общее впечатление от общения осталось мрачноватым и пессимистичным. Даже с учетом того, что тренер не отличается красноречием. Совершенно непонятно, что следует делать дальше для прогресса сборной России. Черчесов, если останется, на роль спасителя и созидателя, похоже, не потянет.

Его хоккейный коллега Валерий Брагин экзекуции на лобном месте за неудачу на чемпионате мира избежал. Он парой дней раньше выступал за закрытыми дверьми перед Минспортом. Жаль, что по итогам приходится довольствоваться лишь краткой и грустной выжимкой на сайте ФХР. Редкое по своей нелепости сочетание различных оправданий, каждое из которых и по отдельности легко уничтожается обычной проверкой фактов.

Но сейчас не об этом. Главное хоккейное событие вовсе не финал Кубка Стэнли, в котором все ясно. Куда больше интереса вызывает олимпийская тема. Вопрос с поездкой в Пекин лучших игроков мира остается открытым. Уверен, что он решится в положительную сторону. Иначе зачем было все затевать, когда НХЛ и профсоюз игроков прописали в коллективном соглашении пункт об участии в Олимпиаде?

В общих чертах состав сборной России понятен, а кто поедет вторым-третьим вратарем или попадет в четвертое звено — детали. По итогу все равно придется надеяться на вдохновение Андрея Василевского в воротах и мастерство отдельных звезд в нападении.

Усилиться можно только в одном направлении — пригласить новых людей в тренерский штаб. Пока Лещев, Титов и остальные не убедили в своей квалификации даже на более низком уровне. Да и сам Брагин не убедил. Разумеется, под Олимпиаду с участием всех сильнейших необходимы специалисты, плотно знакомые с НХЛ. Простое добавление Никитина, Квартальнова или Разина ничего принципиально нового команде не даст. Если давно ставший ненужным в НХЛ Боб Хартли сумел стать лучшим в КХЛ с «Авангардом», то стандартным решением не обойтись. Необходим революционный ход.

Кто в поле зрения из наших специалистов с хоть каким-нибудь опытом НХЛ? Вячеслав Фетисов когда-то стоял на скамейке «Нью-Джерси», но с тренерской деятельностью давно покончил. Сергей Гончар успешно развивал защитников в чемпионском «Питтсбурге». Сергей Брылин не первый год трудится в системе «Нью-Джерси» в АХЛ. Евгений Набоков несколько сезонов работает «Сан-Хосе», а ранее успел побыть на закате карьеры в «Тампе» опекуном юного Василевского. Чем не замена уходящему из сборной Рашиту Давыдову?

Договариваться с ними, как и с их клубами, надо уже сейчас. Стоит рассмотреть привлечение в каком-то качестве фигур калибра Быкова, Билялетдинова, Знарка. Их опыт, в том числе и отрицательный, не помешал бы. Однако представить, что кто-то из них встанет на лавку, невозможно — по разным обстоятельствам. Этого все-таки будет маловато. Особенно на фоне новости, что канадцев в Пекин повезет Джон Купер, рвущийся с великолепной «Тампой» ко второму Кубку Стэнли подряд.

Всегда придерживался мнения, что делать ставку надо на своих тренеров. Когда нет беспроигрышных кандидатов и на кону стоят медали Олимпиады, то надо удивлять. Надо звать на помощь сильного иностранца. Некоторые коллеги ранее полусерьезно-полушутливо предлагали пригласить Майка Бэбкока, после отставки из «Торонто» оставшегося без работы на серьезном уровне и вернувшегося в студенческий хоккей. Хороший вариант.

Мое предложение — Барри Тротц. Он востребован, здорово работает с «Айлендерс» умеет лепить крепкие команды из не самого лучшего материала, обладает позитивным опытом работы с российскими звездами и, похоже, разбирается в хитросплетениях русской души. Именно при нем блестяще играли за «Вашингтон» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (скрестим пальцы, надеясь, что челябинцу все-таки скостят срок дисквалификации и разрешат выступить в Пекине). К тому же он имеет славянские корни, а его сын Тайсон выучил русский язык и работал во Владимире учителем английского. Наконец, чем для Тротца-старшего не вызов обыграть Купера, который два года подряд вставал у него на пути в полуфинале Кубка Стэнли? Только теперь Василевский будет на другой стороне.

Попытку завербовать Тротца — исключительно в хорошем смысле этого слова — надо проворачивать уже сейчас. Прекрасно осознаю, что мое предложение кажется фантастическим и даже сумасбродным. Но задача выиграть Олимпиаду и защитить свой чемпионский титул в формате всех сильнейших для сборной России выглядит точно так же. На Тротце мир не замкнулся. Пробуйте найти другие варианты. Сделайте что-нибудь. Много ли у кого в России есть вера в то, что без серьезных изменений медаль реальна? Не повторить бы рижского фиаско.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.