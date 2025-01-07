Овечкин не забил, а «Вашингтон» проиграл худшей команде конференции.

Белорус Протас почти спас команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Петерка — 11, 4:42 — 1:0. Уилсон — 17 (бол., Чикран, Строум), 6:10 — 1:1. Так — 13, 21:07 — 2:1. Уилсон — 18 (Протас, Карлсон), 31:29 — 2:2. Томпсон — 19 (бол., Далин, Петерка), 32:49 — 3:2. Протас — 18 (Карлсон, Дюбуа), 55:47 — 3:3.

Победный буллит: Петерка.

Вратари: Луукконен — Линдгрен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (9+9+4+5) — 28 (6+9+10+3).

Наши: — - Овечкин (16.42/5/0).

7 января. Баффало. KeyBank Center. 15548 зрителей.

Лучшая команда Западной конференции проиграла худшей. Всего три матча потребовалось команде-разочарованию, чтобы оформить первую победу в 2025 году, что в целом можно оценить положительно. Для команды Овечкина это поражение — второе в 2025 году. Однако они продолжают лидировать в конференции, а в дивизионе оторвались от ближайшего преследователя в лице «Нью-Джерси».

Команды быстро обменялись голами: на пятой минуте открыл счет лучший молодой игрок «Баффало» Джи-Джи Петерка, а через минуту в большинстве счет сравнял Том Уилсон. Примерно на такой же скорости развивались события во втором периоде: к началу второй минуты отрезка «Баффало» снова был впереди. А второй гол Уилсона в середине периода почти сразу затмился третьим голом «Сейбрз».

Александр Овечкин закончил матч без очков. Если во втором и третьем периоде он хотя бы был заметен и бросал, то в первом периоде россиянина словно не было на льду. Ни броска, ни острого момента. Всего за матч у него пять бросков — он бросил больше всех в команде, но назвать эти попытки опасными сложно. Отметить можно лишь один бросок. Но пока что главный вопрос, касающийся игры Овечкина, заключается в звене. До травмы Александр играл в тройке с белорусом Протасом и Диланом Строумом, которого уже успели прозвать новым Бэкстремом. С передач последнего россиянин забросил большую часть своих голов в этом сезоне. Серьезную помощь оказывал и Протас. И если канадец продолжает центрить в звене с Овечкиным, то белорус уже вторую игру как перемещен во второе звено к Пьеру-Люку Дюбуа и Тому Уилсону, а вместо него в первое звено из четвертого подняли Тэйлора Рэддиша. В прошлой игре Овечкин все же забил в звене с канадцем. Но в моменте с голом «Рейнджерс» потребовалось только выигранное вбрасывание от Строума, а дальше Александр сам подобрал и сам забил: никакой позиционной атаки и полноценного взаимодействия звена. И никакой пользы от Рэддиша в том моменте. Объяснений от тренерского штаба по поводу такой необычной перестановки общественность пока не дождалась.

А вот Протасу перемены пошли на пользу. Он уже отличился голом в прошлом матче с «Рейнджерс». А свой день рождения (6 января Протасу исполнилось 24 года) именинник отметил по-хоккейному с размахом и заработал два очка в матче с «Сейбрз». Для начала, отдал передачу на второй гол Тома Уилсона. Хотя правильнее сказать, что это канадец добавил на пятаке после броска белоруса. Это 17-ая результативная передача белоруса в сезоне.

Уже в конце третьего периода, когда «Баффало» третий раз вело в счете, Протас сравнял счет — красиво бросил с пятака под перекладину. В последних 15 матчах Протас набрал 14 (10+4) очков. всего у него в 40 играх 35 (18+17) очков и лучший в команде показатель полезности «+21».

Исход матча решился только на буллитах. Главный тренер Вашингтона» Спенсер Карбери не рискнул выпустить на броски ни Овечкина, ни Протаса. Зато на решающих попытках отдал предпочтение защитникам Якобу Чикрану и Джону Карлсону. Оба не смогли пробить вратаря, и Укко-Пекка Луукконен добрался до 12 победы в сезоне.