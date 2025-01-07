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Овечкин не забил, а «Вашингтон» проиграл худшей команде конференции.

«Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Александр Овечкин в матче против «Баффало» 7 января.
Фото USA Today Sports
Белорус Протас почти спас команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Петерка — 11, 4:42 — 1:0. Уилсон — 17 (бол., Чикран, Строум), 6:10 — 1:1. Так — 13, 21:07 — 2:1. Уилсон — 18 (Протас, Карлсон), 31:29 — 2:2. Томпсон — 19 (бол., Далин, Петерка), 32:49 — 3:2. Протас — 18 (Карлсон, Дюбуа), 55:47 — 3:3.
Победный буллит: Петерка.
Вратари: Луукконен — Линдгрен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (9+9+4+5) — 28 (6+9+10+3).
Наши: — - Овечкин (16.42/5/0).
7 января. Баффало. KeyBank Center. 15548 зрителей.

Лучшая команда Западной конференции проиграла худшей. Всего три матча потребовалось команде-разочарованию, чтобы оформить первую победу в 2025 году, что в целом можно оценить положительно. Для команды Овечкина это поражение — второе в 2025 году. Однако они продолжают лидировать в конференции, а в дивизионе оторвались от ближайшего преследователя в лице «Нью-Джерси».

Команды быстро обменялись голами: на пятой минуте открыл счет лучший молодой игрок «Баффало» Джи-Джи Петерка, а через минуту в большинстве счет сравнял Том Уилсон. Примерно на такой же скорости развивались события во втором периоде: к началу второй минуты отрезка «Баффало» снова был впереди. А второй гол Уилсона в середине периода почти сразу затмился третьим голом «Сейбрз».

Александр Овечкин празднует гол Дилана Строума в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

Александр Овечкин закончил матч без очков. Если во втором и третьем периоде он хотя бы был заметен и бросал, то в первом периоде россиянина словно не было на льду. Ни броска, ни острого момента. Всего за матч у него пять бросков — он бросил больше всех в команде, но назвать эти попытки опасными сложно. Отметить можно лишь один бросок. Но пока что главный вопрос, касающийся игры Овечкина, заключается в звене. До травмы Александр играл в тройке с белорусом Протасом и Диланом Строумом, которого уже успели прозвать новым Бэкстремом. С передач последнего россиянин забросил большую часть своих голов в этом сезоне. Серьезную помощь оказывал и Протас. И если канадец продолжает центрить в звене с Овечкиным, то белорус уже вторую игру как перемещен во второе звено к Пьеру-Люку Дюбуа и Тому Уилсону, а вместо него в первое звено из четвертого подняли Тэйлора Рэддиша. В прошлой игре Овечкин все же забил в звене с канадцем. Но в моменте с голом «Рейнджерс» потребовалось только выигранное вбрасывание от Строума, а дальше Александр сам подобрал и сам забил: никакой позиционной атаки и полноценного взаимодействия звена. И никакой пользы от Рэддиша в том моменте. Объяснений от тренерского штаба по поводу такой необычной перестановки общественность пока не дождалась.

А вот Протасу перемены пошли на пользу. Он уже отличился голом в прошлом матче с «Рейнджерс». А свой день рождения (6 января Протасу исполнилось 24 года) именинник отметил по-хоккейному с размахом и заработал два очка в матче с «Сейбрз». Для начала, отдал передачу на второй гол Тома Уилсона. Хотя правильнее сказать, что это канадец добавил на пятаке после броска белоруса. Это 17-ая результативная передача белоруса в сезоне.

Уже в конце третьего периода, когда «Баффало» третий раз вело в счете, Протас сравнял счет — красиво бросил с пятака под перекладину. В последних 15 матчах Протас набрал 14 (10+4) очков. всего у него в 40 играх 35 (18+17) очков и лучший в команде показатель полезности «+21».

Исход матча решился только на буллитах. Главный тренер Вашингтона» Спенсер Карбери не рискнул выпустить на броски ни Овечкина, ни Протаса. Зато на решающих попытках отдал предпочтение защитникам Якобу Чикрану и Джону Карлсону. Оба не смогли пробить вратаря, и Укко-Пекка Луукконен добрался до 12 победы в сезоне.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 40 17 23 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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Баффало – Вашингтон
 4 : 3 Б
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 - : -
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 - : -
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