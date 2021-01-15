Овечкин начал с передач, но не забил, а Самсонов наошибался

«Вашингтон» стартовал с победы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Голы: Бэкстрем — 1 (Овечкин, Оши), 5:43 — 0:1. Холл — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 8:48 — 1:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 10:33 — 1:2. Карлсон — 1 (Оши, Бэкстрем), 27:05 — 1:3. Диллон — 1 (Шири, Эллер), 33:23 — 1:4. Ридер — 1 (Козенс, Маккейб), 38:46 — 2:4. Маккейб — 1 (Айкел, Томпсон), 40:20 — 3:4. Врана — 1, 40:46 — 3:5. Улофссон — 1 (Холл, Райнхарт), 58:06 — 4:5. Хэтэуэй — 1 (п.в., Дженсен), 58:57 — 4:6.

Вратари: Хаттон (57:48 — 58:06, 58:42 — 58:57, 59:12) — Самсонов.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 26 (8+9+9) — 28 (14+9+5).

Наши: — - Кузнецов (16.29/0/0), Овечкин (19.36/3/+1), Орлов (19.41/0/-2).

15 января. Баффало. KeyBank Center.

«Вашингтон» — одна из самых обсуждаемых команд нового сезона. Слишком много ярких интриг связано с клубом: достанется ли Александру Овечкину очередной «Ришар», потянет ли Илья Самсонов роль первого номера, усилилась ли оборона с приходом Здено Хары?

Для некоторых российских вратарей сегодня выдался непростой игровой день. Самсонов — один из них. Илье сейчас крайне важно справиться с психологическим давлением, так как каждое его действие будет рассматриваться под микроскопом. Многие болельщики до сих пор считают россиянина одним из главных виновников провала команды в предыдущем плей-офф, где «Вашингтон» беззубо уступил в серии «Айлендерс». Тогда российский голкипер не смог приехать в пузырь из-за травмы, которую получил в межсезонье. Самсонов упал с квадроцикла и не поставил в известность руководства клуба. Ходили слухи о том, что боссы «Кэпиталс» сильно обиделись на Илью. Именно поэтому у него нет выбора, кроме как провести сильный сезон.

Несмотря на победу в матче против «Баффало», эффекта «стены» Илья не продемонстрировал. Американские болельщики «Вашингтона» на одном из форумов обсуждали действия Ильи и жестко по нему прошлись. Местами заслуженно. Чего только стоит эта пропущенная шайба, где россиянин потерял ворота.

Не сумел Самсонов укрыться и от Тэйлора Холла, который был одним из самых главных активов на рынке свободных агентов и подписался на год с «Баффало» за 8 миллионов долларов. Первая шайба канадца за свою новую команду. Просто и со вкусом.

Тем не менее, в атакующем плане у «Вашингтона» все было очень неплохо. Первую шайбу в сезоне символично соорудили Овечкин и Никлас Бэкстрем. Годы идут, а этих парней все также не остановить.

Ovi --> Backy we love to see it ? pic.twitter.com/SqJgsbmchz — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2021

К сожалению, Александру отличиться в этом матче не удалось. Хотя на счету капитана две голевые передачи. Интересно, что в новом сезоне многие издания прогнозируют, что Овечкин вновь станет главным снайпером регулярного чемпионата. По мнению авторов Sportsnet, россиянин забьёт 38 голов в 56 матчах и снова завоюет «Морис Ришар Трофи».

Здено Хара в свои 43 года отыграл 20 минут с показателем полезности «+2». Прошлый сезон ветеран закончил с «+26», что было лучшим результатом в «Бостоне». Судя по всему, на пенсию легендарный защитник не собирается. Словак говорил журналистам, что поддерживал форму даже во время карантина, сидя в номере отеля.

В целом «Вашингтон» смотрелся неплохо, пусть и сыровато. При этом не стоит забывать про скомканную предсезонку: всем командам необходимо время, чтобы войти в ритм. Новый главный тренер Питер Лавиолетт не даст игрокам расслабиться. А его стиль всем хорошо известен: нацеленность на атаку, быстрая агрессивная игра с подключением защитников, высокий и активный прессинг. Практически во всех командах это давало быстрый результат.