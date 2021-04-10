В НХЛ Александр ни разу не забивал меньше 30 голов за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Диллон — 2 (Шульц, Оши), 2:39 — 0:1. Овечкин — 21 (Диллон, Карлсон), 11:39 — 0:2. Йокихарью — 3 (Далин), 18:26 — 1:2. Шульц — 3 (Эллер), 20:28 — 1:3. Миттельштадт — 5 (Асплунд, Ристолайнен), 30:08 — 2:3. Врана — 11 (Шульц, Эллер), 49:48 — 2:4. Томпсон — 4 (Ристолайнен), 58:40 — 3:4.

Вратари: Токарски (57:50 — 58:40, 58:49) — Ванечек.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (9+12+12) — 33 (7+15+11).

Наши: — - Кузнецов (15.14/2/0), Овечкин (14.08/5/0), Орлов (21.47/4/0).

10 апреля. Баффало. KeyBank Center.

«Вашингтон» прервал серию из двух поражений, но игра команды по-прежнему оставляет немало вопросов. Только спустя почти семь периодов «столичные» наконец-то забили в равных составах. При том, что еще совсем недавно в этом компоненте «Вашингтону» не было равных.

Текущий месяц пока дается коллективу Питера Лавиолетта очень непросто. Если за весь март «Кэпиталс» уступили всего три раза, то уже к десятому апреля проиграли столько же. Лишь одной причины функционального спада быть не может, но не стоит забывать о среднем возрасте команды, который составляет почти 30 лет. Это самый высокий показатель в НХЛ в этом сезоне.

Оборона «столичных» также остается слабым местом и во всей лиге занимает лишь 18-е позицию (почти три гола за игру). Сегодняшний матч не стал исключением. И ведь речь о «Баффало», который просто доигрывает концовку чемпионата и делает это без своих звездных игроков. Тэйлор Холл ждет обмена и находится вне состава с 3-го апреля, а капитан Джек Айкел давно пребывает в лазарете.

Питер Лавиолетт перед игрой обещал исправить неработающие компоненты и в плане результативности в формате «пять на пять» не соврал. Уже на второй минуте встречи защитник гостей Брэндон Диллон отличился классным броском от синей линии.

К середине первого периода хозяева летели со счетом 0:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не без везения удвоил преимущество своей команды. Российский форвард делал наброс на дальнюю штангу, но под бросок подставился защитник «Баффало» Расмус Далин и срезал шайбу в собственные ворота. Не везет шведу в этом сезоне в дуэли с Александром. В одном из предыдущих матчей Овечкин унизительно обыграл Далина, пробросив тому шайбу между ног, а сегодня у Расмуса такой вот обидный рикошет.

Для Александра этот гол стал 727-м в карьере (уже четыре до Марселя Дионна) и 21-м в текущем чемпионате. Интересно, что за всю свою карьеру в НХЛ Овечкин никогда не забивал менее 30-ти шайб (15 сезонов подряд). Еще один прекрасный повод не сбавлять обороты, ведь рекорд по сезонам с 30+ голами принадлежит Майку Гартнеру (17). Почему бы и нет?!

Кроме того, сегодняшняя шайба стала для Овечкина 457-й в равных составах. Поэтому показателю россиянин обошел Бретта Халла и вышел на чистое шестое место. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (617).

«Баффало» опускать руки при отставании в две шайбы не собирался. После того, как «клинки» прервали эпичную серию из 18-ти поражений подряд, команда стала играть заметно раскрепощеннее. Немного реабилитировался Далин, который выдал результативную передачу на Хенри Йокихарью. С его броском Витек Ванечек не справился.

Игра в догонялки продолжилась и дальше, но в третьем периоде произошло знаменательное событие, в которое не могут поверить даже самые преданные фанаты «Вашингтона». Впервые с девятого марта шайбой отметился чешский форвард Якуб Врана. Пока нельзя с уверенностью сказать, что недавняя двухматчевая ссылка в запас пошла ему на пользу, но возможно после сегодняшней игры форвард почувствует уверенность в своих силах. Ведь даже при таком приличном спаде Врана остается пятым бомбардиром и пятым снайпером команды. Сегодня ему удался классный выстрел.

Концовка обещала быть спокойной для «Вашингтона», ведь Овечкин сделал дубль, и счет на табло стал 5:2. Однако судьи на повторе рассмотрели положение вне игры, так как Том Уилсон поторопился со входом в зону и отменили взятие ворот.

Вскоре Тэйдж Томпсон сократил отставание до минимума, заставив понервничать команду Питера Лавиолетта. Незадолго до финальной сирены «Баффало» снял вратаря и организовал неплохой навал. Тем не менее, гостями удалось выстоять и одержать шестую победу над «Сэйбрс» в семи матчах этого сезона. На очереди у «Кэпиталс» последняя игра выездной серии против «Бостона».

Александр Овечкин был признан второй звездой матча.