«Баффало» опять пора на перестройку.

«Баффало» — худшая команда НХЛ прямо сейчас. Кошмар по всем фронтам, который легко описать статистикой:

— меньше всех очков — 16 в 28 матчах;

— худший процент набранных очков — 28.5;

— меньше всего голов — 60;

— худшая средняя результативность — 2,14.

При этом удивительно хорошие спецбригады. Крутое большинство — 26 процентов (9-й результат в лиге) и неплохое меньшинство — 79,7 процента (15-й результат в лиге), что лишь еще больше подчеркивает катастрофу в равных составах.

Кто же виноват в проблемах «Баффало»? Начнем с хоккеистов.

Главные герои

1. Джефф Скиннер, 9 миллионов долларов в год до сезона-2026/27. Чтобы забить свой первый гол в этом чемпионате, он потратил 20 матчей. Гол очень неплохой, но он один из двух в сезоне. Два за 9 миллионов!

2. Но не один Скиннер во всем виноват. Джек Айкел — лицо и капитан клуба. Перед травмой американец набрал вроде бы приличные 18 очков в 21 матче, но забил только дважды. В очередной раз попытка создать вокруг него боеспособную команду терпит крах. Это шестой сезон в НХЛ для Джека, за это время он не подходил к плей-офф даже на пушечный выстрел. И он будет получать по 10 миллионов в год еще пять лет.

3. Тэйлор Холл — его подписание в межсезонье могло восприниматься как большая удача. Экс-обладатель «Харт Трофи» решил не спешить с заключением длинного большого контракта и согласился поиграть год за адекватные 8 миллионов. И вроде бы Холл должен быть очень мотивированным, чтобы этим летом сорвать на рынке куш. Но и канадец тоже проваливает сезон — два гола в 28 матчах, всего 16 очков и «минус 17». Похоже, Тэйлор решил помочь еще одной команде выиграть драфт-лотерею.

4. А еще есть Кайл Окпосо, он получает всего 6 миллионов. Но у него нет даже одного гола, как у Скиннера! Всего четыре передачи в 23 матчах.

Итого четверо самых дорогих форвардов команды с суммарным кэпхитом в 33 миллиона забросили на четверых за полсезона шесть шайб. Космическая статистика.

5. Но, может, в обороне дела лучше? Конечно. Первый номер драфта-2018 и один из главных талантов-защитников мирового хоккея Расмус Далин не отстает от своих партнеров. Почти у всех игроков «Баффало» плохой показатель полезности, Сэм Райнхарт является худшим среди форвардов НХЛ с ужасающими «-20», но швед уже насобирал «-27» и не имеет конкурентов.

Веселье в обороне

В целом, если вы не являетесь болельщиком «Сэйбрз», то за игрой команды в обороне следить интересно. Действия защитников иной раз не уступают представлению клоунов.

Вот Мэтью Барзал забивает превосходный гол, но все случилось только благодаря действиям Расмуса Ристолайнена. Финн вместо того, чтобы спокойно оттеснить своим почти двухметровым телом с массой в центнер Барзала в угол, устроил представление, которому мог бы позавидовать цирк «Дю Солей».

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Через пару дней другой защитник «Баффало» Брэндон Дэвидсон показал, что бывают и более ужасные ошибки.

Иной раз кажется, что стоячие конусы объезжать сложнее, чем хоккеистов «Сэйбрз». Вот мастер-класс от Далина, как не нужно проводить силовые приемы:

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Принять участие в историческом моменте можно по-разному. Выбор игроков «Баффало» — наблюдать за событием с лучшего ракурса. Иначе сложно объяснить, почему лучшему снайперу современности дают возможность получать шайбу прямо напротив ворот.

Кто виноват и что дальше

Хуже всего для «Баффало» не место в таблице и статистика, многие переживают такой период. Важнее то, что те же «Оттава» и «Детройт» только начинают строительство своих новых команд, в то время как «Сэйбрз» собрали совсем не худший состав, которому уже пора бы что-то показывать. «Клинки» немало времени провели на дне, последний раз в плей-офф команда выступала десять лет назад. За это время она неоднократно получала высокие пики.

Топовые драфт-пики «Баффало» с 2012 года

Драфт Номер Фамилия 2012 12 Григоренко 2012 14 Гиргенсонс 2013 8 Ристолайнен 2013 16 Задоров 2014 2 Райнхарт 2015 2 Айкел 2016 8 Нюландер 2017 8 Миттельштадт 2018 1 Далин 2019 7 Козенс 2020 8 Куинн

И нельзя сказать, что выбор был сплошь провальным. Однако очевидно, что в «Баффало» не умеют заниматься огранкой талантов. Почти никто не вышел на проектную мощность, и даже Айкел так и не стал (и вряд ли станет) новым Майком Модано.

По очень счастливому совпадению эпоха беспросветности наступила с приходом в клуб нового владельца — Терренса Пегулы. И что только не делают под его крылом, но крокодил не ловится, не растет кокос.

«Баффало» пытались играть на рынке. Обычно дорогих неограниченно свободных агентов команда начинает приглашать, когда менеджмент считает, что костяк уже сформирован и требуется усилить конкретные позиции опытными мастерами. «Клинки» это делают регулярно.

Влили прорву денег в Эрхоффа и Лейно — оба были вскоре выкуплены. Чуть позже потратились на ветерана Брайана Джионту — повезло, что контракт был только на три года. Дальше Окпосо, а теперь вот Холл. Баффало не самый желанный город для НСА, там нет калифорнийского солнца, налоговых послаблений Флориды и Техаса, больших рынков Торонто и Нью-Йорка. Менеджеры «Сэйбрз», не ходите на рынок гулять!

Не обошлось и без больших обменов. Приходили Мэтт Моулсон, Эвандер Кейн, Марко Сканделла, Джейсон Поминвилль (возвращение), Коннор Шири, Райан О'Райлли и Джефф Скиннер. Лучше бы не приходили. Даже вроде бы удачная сделка по обмену будущего обладателя «Конн Смайта» не принесла клубу пользу, О'Райлли захотел покинуть город — и тут же «Баффало» умножил результат некогда выгодной сделки на ноль и получил неликвид (Берглунд и Соботка быстро утратили интерес к хоккею, а Томпсон оказался заурядным проспектом).

Все эти движения сопровождались многочисленными переменами наверху. Вскоре после прихода Пегулы команду покинул Линди Рафф, а следом и Дарси Регир, многолетние главный тренер и генеральный менеджер клуба — оба отдали «Клинкам» больше полутора десятилетий. За первые 40 лет истории у «Баффало» было шесть генменеджеров (причем Джон Андерсон проработал полсезона). Теперь ротация сильно возросла — за последние восемь чемпионатов три назначения. Что уж говорить про тренеров — шесть за тот же период. Не каждой команде КХЛ под силу держать такой темп. Вот и Ральфа Крюгера вчера тоже уволили.

Любопытно, что он уже пытался научить талантливую команду взрослому хоккею в «Эдмонтоне» с тем же Холлом — и тем же результатом. Но «Баффало» позвал тренера, который уже однажды не справился с работой, которая ему предстояла в «Сэйбрз».

Годы идут, деньги тратятся, а перестройке нет конца и края. Есть большие сомнения, что нынешний генменеджер Кевин Адамс, который хоть и опытный функционер и давно трудится в системе, но никогда раньше не занимал столь ответственную должность, — тот, кто в состоянии остановить очередное падение. Еще год-два — и даже Айкел захочет покинуть Баффало, что будет автоматически означать заход еще на одну перестройку. Видимо, бесконечную.