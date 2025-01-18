Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Такого в НХЛ еще не было: вратарь забил и сделал голевую передачу!

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович набрал 2 очка в матче с «Баффало»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович празднует свой гол в ворота «Баффало».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Алекс Неделькович сотворил историю.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Пауэр — 6 (бол., Бенсон, Байрам), 15:16 — 1:0. Ракелль — 23 (бол., Раст, Грызлик), 21:41 — 1:1. Бовилье — 10 (Гласс), 22:08 — 1:2. Гласс — 2 (бол., Томасино, Неделькович), 31:43 — 1:3. Раст — 18 (бол., Грызлик, Бантинг), 41:09 — 1:4. Бенсон — 8 (Томпсон, Так), 54:46 — 2:4. Неделькович — 1 (п.в.), 57:18 — 2:5.
Вратари: Луукконен (54:51 — 57:18) — Неделькович.
Штраф: 20 — 22.
Броски: 42 (10+13+19) — 19 (6+10+3).
Наши: — - Малкин (15.45/1/+1).
18 января. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Алекс Неделькович — далеко не самый примечательный вратарь НХЛ. К 29 годам он не провел ни одного стабильного сезона в лиге, а статус первого номера «Питтсбурга» перешел к нему во многом из-за ужасной игры Тристана Джарри и того, что талантливому шведу Бломквисту нужно дозреть до сильнейшей лиги мира.

В нынешнем сезоне статистика Недельковича выглядит печально — он пропускает в среднем по 3,4 шайбы за матч и отражает лишь 88,6 процентов бросков по своим воротам. Но сегодняшняя встреча с «Баффало» стала звездным часом американского вратаря. Мало того, что он отразил 40 из 42 бросков соперника, так еще и стал автором уникального рекорда — до него никто из вратарей НХЛ не отмечался в одной игре голом и результативной передачей.

Во втором периоде вратарь поучаствовал в голе Коди Гласса, а в концовке матча поразил чужие ворота. Выйдя за ворота остановить шайбу, Неделькович развернулся и решил бросить, при этом уже после броска получил от нападающего четвертой тройки «Баффало» Лафферти. Шайба влетела в ворота, а Алекс поехал на собственную скамейку праздновать событие и попал под объятия партнеров.

По два очка вратари в НХЛ набирали, но комбо из гола и ассиста не собирал никто. При этом Неделькович установил и еще один рекорд — он стал первым вратарем, который забивал в НХЛ, АХЛ и Лиге Восточного побережья.

Правда, «Питтсбургу» достижения вратаря не сильно помогают. Команда прервала серию из трех поражений, но пока по-прежнему не выглядит способной бороться за место в плей-офф. Да и Неделькович в каждом матче так играть вряд ли будет.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
Bloomberg узнало об ответе Зеленского на предложение Фицо по встрече в Давосе
Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 03:00
Каролина – Вегас
 3 : 2
18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 2 : 5
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
18.01 23:00
Оттава – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости