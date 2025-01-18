Такого в НХЛ еще не было: вратарь забил и сделал голевую передачу!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Пауэр — 6 (бол., Бенсон, Байрам), 15:16 — 1:0. Ракелль — 23 (бол., Раст, Грызлик), 21:41 — 1:1. Бовилье — 10 (Гласс), 22:08 — 1:2. Гласс — 2 (бол., Томасино, Неделькович), 31:43 — 1:3. Раст — 18 (бол., Грызлик, Бантинг), 41:09 — 1:4. Бенсон — 8 (Томпсон, Так), 54:46 — 2:4. Неделькович — 1 (п.в.), 57:18 — 2:5.
Вратари: Луукконен (54:51 — 57:18) — Неделькович.
Штраф: 20 — 22.
Броски: 42 (10+13+19) — 19 (6+10+3).
Наши: — - Малкин (15.45/1/+1).
18 января. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.
Алекс Неделькович — далеко не самый примечательный вратарь НХЛ. К 29 годам он не провел ни одного стабильного сезона в лиге, а статус первого номера «Питтсбурга» перешел к нему во многом из-за ужасной игры Тристана Джарри и того, что талантливому шведу Бломквисту нужно дозреть до сильнейшей лиги мира.
В нынешнем сезоне статистика Недельковича выглядит печально — он пропускает в среднем по 3,4 шайбы за матч и отражает лишь 88,6 процентов бросков по своим воротам. Но сегодняшняя встреча с «Баффало» стала звездным часом американского вратаря. Мало того, что он отразил 40 из 42 бросков соперника, так еще и стал автором уникального рекорда — до него никто из вратарей НХЛ не отмечался в одной игре голом и результативной передачей.
Во втором периоде вратарь поучаствовал в голе Коди Гласса, а в концовке матча поразил чужие ворота. Выйдя за ворота остановить шайбу, Неделькович развернулся и решил бросить, при этом уже после броска получил от нападающего четвертой тройки «Баффало» Лафферти. Шайба влетела в ворота, а Алекс поехал на собственную скамейку праздновать событие и попал под объятия партнеров.
По два очка вратари в НХЛ набирали, но комбо из гола и ассиста не собирал никто. При этом Неделькович установил и еще один рекорд — он стал первым вратарем, который забивал в НХЛ, АХЛ и Лиге Восточного побережья.
Правда, «Питтсбургу» достижения вратаря не сильно помогают. Команда прервала серию из трех поражений, но пока по-прежнему не выглядит способной бороться за место в плей-офф. Да и Неделькович в каждом матче так играть вряд ли будет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|18.01
|03:00
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Каролина – Вегас
|3 : 2
|18.01
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|2 : 5
|18.01
|20:30
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.01
|23:00
|
Оттава – Бостон
|- : -