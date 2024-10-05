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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ноесен — 1, 8:39 — 0:1. Ковачевич — 1 (Зигенталер, Мерсер), 15:38 — 0:2. Хишир — 1 (Бастиан, Коттер), 23:29 — 0:3. Пауэр — 1 (Зукер, Байрам), 50:07 — 1:3. Коттер — 1 (п.в., Бастиан), 57:28 — 1:4.

Вратари: Луукконен — Маркстрем.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (7+11+13) — 23 (11+8+4).

4 октября. Прага. o2 Arena. 16913 зрителей.

Новый сезон НХЛ стартовал матчем в Праге между «Баффало» и «Нью-Джерси». Номинальные гости победили соперника со счетом 4:1 в восьмом матче североамериканской лиги на пражской «О2 Арене».

Как прошел матч

Перед началом игры чешскую публику поприветствовал 52-летний Яромир Ягр, который до сих пор продолжает карьеру в местной лиге. Легендарный нападающий провел символическое вбрасывание, открыв новый сезон НХЛ. Сам Ягр выступал в Северной Америке 24 сезона, а в середине 2010-х играл за победивший в пятницу «Нью-Джерси».

«Дэвилз» уже на стартовом отрезке сконструировали комфортное преимущество в две шайбы. Первый гол в новом сезоне НХЛ оформил 31-летний нападающий Стефан Ноэсен — американец оказался один на один с вратарем после отбора партнеров в чужой зоне. На старте второго периода «Нью-Джерси» довел счет до разгромного, а в заключительной 20-минутке команды обменялись шайбами и установили окончательный результат — 4:1.

Почему матч провели в Праге

Команды подогревали интерес к игре. Она стартовала в час дня по времени Нью-Джерси — клуб узнавал в соцсетях, чем в такое раннее время заняты их североамериканские болельщики, многие из которых были на работе. «Баффало» тоже активничал у себя в аккаунтах: представлял фанатов из Чехии и Словакии, а также знакомил игроков с чешской архитектурой и местными традициями.

Игры НХЛ в Праге — не новинка. На «О2 Арене» прошел уже восьмой матч НХЛ в истории, а всего лига провела 43-ю встречу за пределами Северной Америки. Эти игры проходят под эгидой «Глобальной серии», и в рамках этой кампании клубы появятся еще в Финляндии, Швейцарии и Германии. В предыдущие годы практику матчей в Европе останавливали только из-за пандемии с 2019-го по 2022-й год.

Эти матчи мотивируют европейских хоккеистов

В НХЛ играет множество чехов, для которых эти матчи имеют большое значение. Многие из них рассказывали, что вдохновились мечтой попасть в североамериканскую лигу именно во время просмотра с трибун таких же выездов команд лиги.

«Мы не могли следить за НХЛ в детстве из-за разницы во времени — видели только хайлайты. Для всех детей и молодых хоккеистов очень важно посмотреть это вживую. Это важно для спорта во всей стране», — рассказал игрок «Бостона» Давид Пастрняк. Он вживую наблюдал пражский матч НХЛ между «Бостоном» и «Финиксом» 9 октября 2010-го — тогда ему было 14 лет.

«На самом деле вы даже не понимаете в юном возрасте, что это (НХЛ, — Прим. «СЭ») может быть целью для вас. Я думаю, что здорово для каждого молодого игрока или каждого молодого чешского хоккейного фаната пойти посмотреть, увидеть потенциал, который вы все можете достичь», — согласился капитан «Анахайм» Радко Гудас. Он присутствовал на «О2 Арене» во время матча «Рейнджерс» и «Тампы» 4 октября 2008 года — будущему кэпу «Дакс» было 18 лет.