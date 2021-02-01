Мальцев и Зуб ночью дебютировали в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Маклеод — 2 (Суббан, Мюррей), 0:20 — 0:1. Юнссон — 2 (Братт, Смит), 19:43 — 0:2. Лазар — 3 (Ристолайнен, Маккейб), 34:11 — 1:2. Далин — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 35:23 — 2:2. Вуд — 4 (Куокканен), 39:59 — 2:3. Ристолайнен — 2 (бол., Улофссон, Айкел), 43:53 — 3:3. Маклеод — 3 (Вуд, Бастиан), 50:40 — 3:4. Вуд — 5 (п.в., Заха, Сиверсон), 59:52 — 3:5.

Вратари: Хаттон (57:55 — 59:52) — Комри.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (9+15+9) — 37 (11+14+12).

Наши: — — Гусев (13.41/2/-1), Куликов (20.37/1/+3), Мальцев (10.20/1/0).

31 января. Баффало. KeyBank Center.

Нападающий Михаил Мальцев не всегда попадал в основу СКА, но это не помешало ему уехать в систему «Нью-Джерси» перед сезоном-2019/20. Весь сезон он провел в фарм-клубе без особых шансов подняться наверх, а кратковременное возвращение в СКА не позволило получить игровую практику: Мальцева просто не ставили в состав.

Сегодня Михаил наконец-то получил шанс в главной команде, благодаря тому что поочередно выбыли Хишир, Зэйджак и Меркли. Изначально Мальцева заявили в тройке с Гусевым и Захой, но весь матч в этом звене вместо чеха провел Егор Шарангович. Забить не получилось, но периодически бывшие игроки КХЛ очень неплохо комбинировали. А Мальцев вообще стал главным героем концовки. Он не дал бросить Айкелу и Холлу, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Два силовых приема, два отбора — дебют Мальцева можно назвать удачным. А вот с Гусевым явно что-то не так. Никита снова привез гол в свои ворота, и после девяти матчей у него 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

«Эдмонтон» — «Оттава» — 8:5 (5:3, 3:0, 0:2)

Голы: Кахун — 2 (Драйзайтль), 0:08 — 1:0. Нил — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:15 — 2:0. Уайт — 1 (Дадонов, Пол), 5:38 — 2:1. Бэрри — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:20 — 3:1. Нил — 2 (Террис), 9:42 — 4:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 13:42 — 5:1. Ткачак — 3 (К. Браун, Зуб), 16:06 — 5:2. Батерсон — 1 (бол., Райлли, Ткачак), 17:38 — 5:3. Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 20:42 — 6:3. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 31:31 — 7:3. Ямамото — 4 (Драйзайтль, Бэрри), 39:43 — 8:3. Штюцле — 2 (бол., Уайт, Норрис), 48:08 — 8:4. Уотсон — 3 (Гудбрэнсон, Тирни), 48:55 — 8:5.

Вратари: Скиннер — Мюррей (Хегберг, 7:20).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (12+14+5) — 38 (14+12+12).

Наши: — — Дадонов (17.40/0/0), Зайцев (20.10/2/-2), Зуб (13.32/1/0).

1 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

У Артема Зуба, ставшего одним из лучших защитников КХЛ в прошлом сезоне, было несколько предложений из НХЛ. «Оттаву» он выбрал в том числе потому, что это не самый сильный клуб, где есть хорошая возможность попасть в состав. Но начало сезона Зуб провел в запасе. Первая его игра пришлась на «Эдмонтон», лидеры которого сегодня устроили настоящий праздник в атаке.

Леон Драйзайтль сделал шесть результативных передач, Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очка — эти парни словно решили поиграть в приставку на самом легком уровне. Зуб был на льду при пропущенной шайбе лишь однажды, когда не успел накрыть Ямамото.

В целом же дебют Зуба точно не провал. В первом периоде он отлично начал атаку пасом из своей зоны на Ткачака, который убежал к воротам соперника и переиграл Скиннера.

Sure, Jones made an ill-advised pinch on that 2nd goal against, but McDavid picked up his man fine. Larsson, played that 2 on 2 horribly. All is has to do is stay up on his skates and take away the middle. Instead, he slides out of position & gifts Tkachuk the slot. Brutal. pic.twitter.com/fxzQXhoHhO — ??? Sean Patrick Ryan ??? (@TheOilKnight) February 1, 2021

«Оттава» в целом играет в обороне просто отвратительно весь сезон. А тут еще и тренеры решили поставить неповоротливых Гудбрансона и Коберна в одну пару. На их фоне Зуб с напарником Брауном выглядели лучшими защитниками мира. С такой защитой Артем должен играть все больше, но у тренеров «Оттавы» очень странный вкус на игроков. Они предпочитают держать в запасе Артема Анисимова, хотя опытных нападающих команде явно не хватает.