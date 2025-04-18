Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.
Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).
Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).
18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16 633 зрителя.
«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.
У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.
Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.
И даже это не все. Последнее результативное действие в матче Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.
Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.
Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.
Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.
Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5