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Сегодня, 06:40

Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут

«Филадельфия» проиграла «Баффало» в матче НХЛ
Егор Сергеев
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Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Несмотря на дубль в последнем матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.
Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).
Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).
18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16 633 зрителя.

«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков.Мичков — в десятке новичков: лучших российских дебютантов НХЛ за все время

У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.

Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.

И даже это не все. Последнее результативное действие в матче Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.

Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.

Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.

Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.

Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
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0 - 0
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
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2. Торонто - Оттава
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0 - 0
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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1. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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