А «Баффало» не смог выиграть, даже ведя 3:0.

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«Баффало» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Йокихарью — 2 (Лазар, Окпосо), 17:41 — 1:0. Икин — 2 (Ридер, Шиэн), 22:10 — 2:0. Монтур — 2 (Томпсон, Холл), 32:43 — 3:0. Хэйс — 11 (Санхейм), 41:50 — 3:1. Жиру — 10 (Кутюрье, Ворачек), 50:51 — 3:2. Кутюрье — 10 (Проворов, Жиру), 58:31 — 3:3. Проворов — 5 (Конекны), 60:42 — 3:4.

Вратари: Улльмарк — Эллиотт (57:55 — 58:31).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (13+9+10+0) — 36 (8+12+15+1).

Наши: — - Проворов (25.27/6/+2).

30 марта. Баффало. KeyBank Center.

В последнее время «Филадельфию» штормит не по-детски. Команда, которая еще в начале чемпионата рассматривалась многими теневым фаворитом сезона, умудрилась больше всех пропустить в марте, уступила «Рейнджерс» 0:9 и 3:8, а сегодня едва не позволила «Баффало» прервать их 17-матчевую серию из поражений. Однако «летчики» выдали суперкамбэк, важной частью которого стал российский защитник Иван Проворов.

Стул под главным тренером «Филадельфии» Аленом Виньо шатается очень сильно. Пока канадскому специалисту лишь чудом удается удержаться на своем месте. Виньо, чтобы спасти ситуацию, даже пошел на радикальные меры. На два матча он усадил в запас вратаря Картера Харта. «У него нет выходного. Сегодня будет тренировка, и он останется после нее. Как и завтра. Картеру нужно работать усерднее и лучше», — заявил перед матчем с «Баффало» наставник «летчиков».

Игра первого вратаря «Флайерз» на данный момент действительно вызывает вопросы, но вешать на него все проблемы не стоит. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, которые необходимо устранять. Вот и сегодня «Филадельфия» умудрилась к середине матча проигрывать главному неудачнику сезона «Баффало» со счетом 0:3. Просто посмотрите, как оборонялись «летчики» в формате пять на пять.

These are both at 5v5 pic.twitter.com/FQaSiHSfWy — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) March 30, 2021

Когда защитник «Сэйбрс» Брэндон Монтур забросил третью шайбу своей команды, начало казаться, что унизительная проигрышная серия «клинков» наконец-то закончится.

Даже когда гости сумели отыграть две шайбы, все было в руках Тэйджа Томпсона, который мог забить гол в пустые ворота. Американскому нападающему ещё долго будет сниться этот момент, которым можно охарактеризовать весь сезон «клинков».

Уже в следующей атаке «Филадельфия» наказала соперника за неиспользование своих шансов. Иван Проворов мощно выстрелил от синей линии, а возле ворот грамотно сыграл Шон Кутюрье.

В овертайме чуда для болельщиков «Баффало» не произошло. «Летчики» организовали классный выход, а Иван Проворов после передачи Трэвиса Конекны сыграл как настоящий форвард. Это пятая шайба для российского защитника в сезоне. Сегодня он был признан третьей звездой матча.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд, а «Баффало» продолжает погружение на дно и обновляет антирекорд лиги по поражениям подряд со времени введения буллитных серий (сезон 2005/06). 18 поражений кряду и 15 из них в основное время. Это уже даже не смешно.