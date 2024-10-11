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11 октября, 07:00

Российский нападающий забил в дебютном матче в НХЛ! Но его команда упустила победу

«Юта» обыграла в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс»
Екатерина Василевич
корреспондент отдела хоккея
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Максим Цыплаков с шайбой.
Фото USA Today Sports
Максим Цыплаков уверенно стартовал в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Юта» — 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)
Голы: Дюклер — 1 (бол., Добсон, Барзал), 11:10 — 1:0. Крауз — 2 (бол., Маччелли, Кули), 19:01 — 1:1. Хэйтон — 2 (Сергачев, Келлер), 33:07 — 1:2. Хорват — 1 (Дюклер, Добсон), 41:03 — 2:2. Пажо — 1 (мен., Хольмстрем), 46:51 — 3:2. Гюнтер — 3 (бол., Келлер, Сергачев), 47:35 — 3:3. Цыплаков — 1 (Нельсон, Палмиери), 57:53 — 4:3. Доан — 1 (Керфут, Крауз), 58:06 — 4:4. Гюнтер — 4, 62:18 — 4:5.
Вратари: Варламов — Ингрэм.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 25 (10+6+9+0) — 26 (6+9+8+3).
Наши: Романов (18.00/4/-1), Цыплаков (20.46/2/+1) — Сергачев (24.59/1/-1).
11 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Пока живы воспоминания об «Аризоне Койотис», матчи «Юты» будут восприниматься скептически. Но, глядя на старт в новом сезоне, претензий к ним пока не возникает. Да, соперники тоже были не из сложных, но старая добрая «Аризона» и с ними справиться могла не всегда.

Первый матч «Айлендерс» еще до своего начала расстроил новостью, что Илья Сорокин не сыграет и пока побудет запасным вратарем. В ворота встал Семен Варламов и провел не лучшую свою игру, отразив 90,5 процента бросков.

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Самое главное: впервые в НХЛ сыграл Максим Цыплаков. По предсезонке он не вызывал ярких эмоций своей игрой, но сполна реабилитировался в дебютной встрече. Нападающий вышел во втором звене. По итогам встречи он набрал наибольший индивидуальный xG среди игроков «Айлендерс» — 0,21, сыграл больше всех из крайних нападающих, дважды бросил (один раз — опасно). И, конечно, забил первый гол.

Первые два периода особенно не запомнились. Три шайбы за 40 минут — вполне себе медленное течение матча. Куда активнее игра стала протекать в третьем периоде. За первые семь минут отстающие «островитяне» превратили 1:2 в 3:2 стараниями Хорвата и Пажо. Последнему с голом помог Сергачев — «Юта» играла в большинстве, и защитник не стал биться за шайбу с Симоном Хольстремом, когда та ушла в зону гостей. Не ожидал, что позади накатывает Пажо, который забил из слота с передачи шведа.

Слабо выглядело меньшинство «Айлендерс». Дважды островитяне пропустили в неравных составах, один раз — с передачи Михаила Сергачева, которому надо было срочно реабилитироваться. Сделал он это в том же большинстве, в котором и ошибся.

После этой небольшой перестрелки игра успокоилась. И к концу периода настал час Цыплакова. Гол важнее придумать сложно. Связка Цыплаков — Нельсон — Палмьери убежала три в два, и за две минуты до конца третьего периода российский нападающий забросил свою первую шайбу в НХЛ, вновь выведя «Айлендерс» вперед — 4:3. В Северной Америке его уже назвали фантастическим, положительно отметили IQ и игру в обороне.

Печально только, что преимущество удержать «Айлендерс» не смогли и через 13 секунд счет вновь был равным. Исход матча, уже в пользу «Юты», решил Дилан Гюнтер в овертайме, оформив дубль во второй игре подряд.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Юта
Максим Цыплаков
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