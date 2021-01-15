Команду Панарина уничтожили в дерби Нью-Йорка. Шестеркин пропустил четыре, но сделал суперсэйв

Варламов выиграл в битве российских вратарей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Нельсон — 1 (бол., Бовилье, Ледди), 2:33 — 0:1. Ли — 1 (Ледди), 3:52 — 0:2. Барзал — 1 (Клаттербак), 13:31 — 0:3. Эберле — 1 (бол., Ли, Добсон), 34:54 — 0:4.

Вратари: Шестеркин — Варламов.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 24 (9+12+3) — 33 (10+11+12).

Наши: Бучневич (18.39/0/0), Панарин (17.24/2/-1) — -.

15 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Российские вратари оккупировали Нью-Йорк. Никогда не было такого, чтобы в матче между «Рейнджерс» и «Айлендерс» все четыре вратаря в заявке представляли Россию. И если у «островитян» на место стартера вполне ожидаемо напрашивался Семен Варламов, то у их соперников все было не так однозначно.

«Нам повезло, потому что у команды есть два первых номера», — говорил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Не это ли намек на то, что Игорь Шестеркин будет поровну делить игровое время с Александром Георгиевым? Скорее всего, так и будет, но в стартовом матче нового сезона ставка была сделана на Шестеркина.

Игорь идет вторым в списке претендентов на «Колдер Трофи» — сразу после первого номера драфта НХЛ-2020 и одноклубника Алексиса Лафренье. Но судя по игре команды в обороне в стартовом матче, работы в новом сезоне у Игоря будет много.

К 13-й минуте Шестеркин пропустил три гола, справившись только с 4-мя бросками из семи. Особенно запомнилась вторая шайба «Айлендерс», которую забросил Андерс Ли. Эпизодом ранее судьи не заметили игру высокоподнятой клюшкой, после чего капитан «островитян» убежал в атаку с окровавленным лицом и переиграл Шестеркина.

Впрочем, винить российского вратаря во всех бедах не стоит. «Рейнджерс» долго вкатывались в игру, часто фолили и делали все, чтобы усложнить жизнь своему голкиперу. Будем откровенны — Игорю не привыкать. В прошлом сезоне клуб из Нью-Йорка позволял своим соперникам в среднем наносить по 34 броска в створ за игру.

Неберущимся для россиянина стал бросок и Мэттью Барзала, который несколько дней назад согласовал трехлетний контракт с «Айлендерс»" на 21 миллион долларов.

А вот в третьем периоде Шестеркин остановил Барзала, совершив шикарное спасение.

Barzal with the strip, Shesterkin with the save. #NYR pic.twitter.com/R3Vqg7nji1 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 15, 2021

Вскоре Игорь еще раз спас, но его снесли вместе с шайбой в ворота. После видеопросмотра взятие ворот не было засчитано.

#NYR Igor Shesterkin shaken up here after Eberle collides with him. pic.twitter.com/Jm8yKIGYqQ — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 15, 2021

Проблемы команды Артемия Панарина будто перенеслись из прей-офф прошлого сезона, где команда всухую уступила в серии «Каролине». Тогда за три матча «Рейнджерс» забросили всего четыре гола.

Сегодня ни Панарин, ставший альтернативным капитаном, ни распиаренный Лафренье, ни Мика Зибанежад не смогли проявить себя в атаке. Было интересно, кого будут наигрывать звене со Строумом и Панариным после ухода Йеспера Фаста. Место в звене с главной звездой клуба занял Каапо Какко, выходивший с россиянином и канадцем ещё во время летнего плей-офф. Но пока он не оправдывает ожиданий, которые связывают со вторым номером драфта-2019. Панарину он никак не помог, хотя стоит признать, что и сам Артемий не блистал.

Варламов же стал вторым вратарем в истории «Айлендерс», оформившим шатаут в стартовом матче сезона. С такой игрой партнера по команде у Ильи Сорокина не очень много шансов стать сейчас первым голкипером «островитян». Хотя The Athletic ставит его в топ-4 претендентов на приз лучшему новичку сезона.