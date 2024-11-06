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Малкина поставили к Кросби, и это работает. Звездные ветераны тащат «Питтсбург», но для побед этого мало

Малкин набрал два очка в матче с «Айлендерс»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (№71).
Фото USA Today Sports
«Айлендерс» переиграли «Питтсбург» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кросби — 6 (Малкин, Ракелль), 25:27 — 0:1. Палмиери — 6 (Хорват, Цыплаков), 32:21 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Грызлик, Ракелль), 33:37 — 1:2. Бантинг — 1 (Пулюярви, Аччиари), 47:44 — 1:3. Хольмстрем — 1 (бол., Палмиери, Пулок), 49:41 — 2:3. Пажо — 3 (Хорват, Ли), 52:48 — 3:3.
Победный буллит: Хорват.
Вратари: Сорокин — Неделькович.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (6+10+10+0) — 35 (12+14+7+2).
Наши: Цыплаков (17.25/0/+1) — Малкин (22.12/3/0).
6 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Не совсем ясно, какая цель вообще у «Питтсбурга» в этом сезоне. Активно сливать все матчи для хорошего выбора в первом раунде драфта невозможно, пока у вас есть Малкин и Кросби. Но и зацепиться за зону плей-офф у команды Майка Салливана не получается. Остается только наблюдать, как Сидни Кросби и Евгений Малкин выбивают красивые числа в своей статистике за карьеру.

Тем более, гораздо легче это делать, когда главный тренер объединил их в одном звене. И это сработало! Правда, ждать первого гола в матче пришлось более 25 минут: Ракелл выиграл борьбу за воротами, Малкин подобрал шайбу и неуверенно покатил ее на Кросби, а тот мощным щелчком открыл счет в матче. Эта шайба стала 598 для канадца в НХЛ. Очередной «майлстоун» уже не за горами.

Ответа от «Айлендерс» не пришлось ждать долго. Максим Цыплаков так хорошо поработал на «пятаке», что после наброса с синей линии шайбу из виду потеряли и голкипер «Питтсбурга» Неделькович, и защитник Петтерссон, и даже сам Цыплаков. Палмьери оставалось просто забить в пустые ворота, с чем он успешно и справился. Россиянину в этом голе вполне заслуженно записали результативную передачу: теперь на его счету 8 (2+6) очков в 13 матчах. Отличный дебют в НХЛ!

Правда, совсем скоро после этой шайбы Цыплаков отличился уже со знаком «минус». Форвард удалился за подножку, а через 16 секунд это удаление реализовал уже Евгений Малкин. Шайба практически в стиле Овечкина, только круг вбрасывания другой.

После 14 матчей Малкин идет по графику больше очка за игру. Да и вообще с 16 результативными действиями он сейчас лучший бомбардир «Питтсбурга» и опережает даже Кросби (у канадца 15 очков).

В начале третьего периода Бантинг удвоил преимущество «Питтсбурга». Пока это главное разочарование «пингвинов». Один из ключевых участников того громкого обмена Джейка Гюнцеля в 13 матчах набрал лишь 2 (1+1) очка. Провал.

Но «Питтсбург» не был бы «Питтсбургом», если бы довел матч до победы. В течение трех минут команда Салливана пропустила две шайбы, а в серии буллитов не смогла реализовать ни одного штрафного броска.

Отличный матч провел Илья Сорокин. После неубедительного прошлого сезона он буквально «съедает» Семена Варламова.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
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