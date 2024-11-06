Малкина поставили к Кросби, и это работает. Звездные ветераны тащат «Питтсбург», но для побед этого мало
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кросби — 6 (Малкин, Ракелль), 25:27 — 0:1. Палмиери — 6 (Хорват, Цыплаков), 32:21 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Грызлик, Ракелль), 33:37 — 1:2. Бантинг — 1 (Пулюярви, Аччиари), 47:44 — 1:3. Хольмстрем — 1 (бол., Палмиери, Пулок), 49:41 — 2:3. Пажо — 3 (Хорват, Ли), 52:48 — 3:3.
Победный буллит: Хорват.
Вратари: Сорокин — Неделькович.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (6+10+10+0) — 35 (12+14+7+2).
Наши: Цыплаков (17.25/0/+1) — Малкин (22.12/3/0).
6 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
Не совсем ясно, какая цель вообще у «Питтсбурга» в этом сезоне. Активно сливать все матчи для хорошего выбора в первом раунде драфта невозможно, пока у вас есть Малкин и Кросби. Но и зацепиться за зону плей-офф у команды Майка Салливана не получается. Остается только наблюдать, как Сидни Кросби и Евгений Малкин выбивают красивые числа в своей статистике за карьеру.
Тем более, гораздо легче это делать, когда главный тренер объединил их в одном звене. И это сработало! Правда, ждать первого гола в матче пришлось более 25 минут: Ракелл выиграл борьбу за воротами, Малкин подобрал шайбу и неуверенно покатил ее на Кросби, а тот мощным щелчком открыл счет в матче. Эта шайба стала 598 для канадца в НХЛ. Очередной «майлстоун» уже не за горами.
Ответа от «Айлендерс» не пришлось ждать долго. Максим Цыплаков так хорошо поработал на «пятаке», что после наброса с синей линии шайбу из виду потеряли и голкипер «Питтсбурга» Неделькович, и защитник Петтерссон, и даже сам Цыплаков. Палмьери оставалось просто забить в пустые ворота, с чем он успешно и справился. Россиянину в этом голе вполне заслуженно записали результативную передачу: теперь на его счету 8 (2+6) очков в 13 матчах. Отличный дебют в НХЛ!
Правда, совсем скоро после этой шайбы Цыплаков отличился уже со знаком «минус». Форвард удалился за подножку, а через 16 секунд это удаление реализовал уже Евгений Малкин. Шайба практически в стиле Овечкина, только круг вбрасывания другой.
После 14 матчей Малкин идет по графику больше очка за игру. Да и вообще с 16 результативными действиями он сейчас лучший бомбардир «Питтсбурга» и опережает даже Кросби (у канадца 15 очков).
В начале третьего периода Бантинг удвоил преимущество «Питтсбурга». Пока это главное разочарование «пингвинов». Один из ключевых участников того громкого обмена Джейка Гюнцеля в 13 матчах набрал лишь 2 (1+1) очка. Провал.
Но «Питтсбург» не был бы «Питтсбургом», если бы довел матч до победы. В течение трех минут команда Салливана пропустила две шайбы, а в серии буллитов не смогла реализовать ни одного штрафного броска.
Отличный матч провел Илья Сорокин. После неубедительного прошлого сезона он буквально «съедает» Семена Варламова.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|3
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|5
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|6.11
|03:00
|
Торонто – Бостон
|4 : 0
|6.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 3 ОТ
|6.11
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 4
|6.11
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 1
|6.11
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|6 : 3
|6.11
|06:00
|
Анахайм – Ванкувер
|1 : 5
|6.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -