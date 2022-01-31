Капризов обновил свой рекорд на глазах у родителей! Теперь он гонится за Овечкиным

До Александра Великого всего 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Духайм — 5 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:36 — 0:1. Эрикссон Эк — 13 (бол., Капризов, Болди), 4:39 — 0:2. Нельсон — 14 (Сало, Пелек), 13:56 — 1:2. Болди — 4 (Раск, Фиала), 22:39 — 1:3. Джонстон — 1, 24:03 — 2:3. Капризов — 18 (Дамба, Бродин), 51:27 — 2:4. Вальстрем — 9 (бол.), 56:00 — 3:4.

Вратари: Сорокин (57:13) — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (11+14+18) — 21 (10+6+5).

Наши: — - Капризов (17.20/2/+1), Куликов (12.58/0/-2).

31 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Перед выездом «Миннесоты» в Нью-Йорк на матчи с «Рейнджерс» и «Айлендерс» в жизни Кирилла Капризова случилось два локальных повода для счастья.

Во-первых, шеф-повар «Дикарей» Мэгги попыталась приготовить специально для него и Дмитрия Куликова традиционный русский борщ с блинчиками. Говорят, получилось вкусно, но, разумеется, не так, как у мамы. Здесь уж обмануть улыбчивую американку и пойти на сделку с совестью парни просто не смогли.

Во-вторых, родители звезды «Уайлд» Олег и Наталья прилетели в Нью-Йорк и в матче с «Рейнджерс» впервые посетили игру сына в НХЛ. И, конечно, клубные соцсети не смогли упустить момент, чтобы заснять Капризовых на трибунах. Интересно, что для получения американской визы им пришлось две недели провести в Доминикане и возиться с документами в местном посольстве. Зато уже завтра они смогут приехать домой к сыну, а через неделю отправиться вместе с ним на Матч звезд в Чикаго. Ну и мог ли Кирилл В этой поездке после заряда борща не порадовать их?

Мы так привыкли к тому, насколько регулярно сибиряк генерирует красоту для хайлайтов, что будто забыли о его многогранности и умении набирать очки не только за счет мастерства, но и за счет банальной работы. Сегодняшние два очка воспитанника «Кузни» на «Ю-Би-Эс Арене» случились именно благодаря его разноплановости.

В начале первого периода он помог первой спецбригаде большинства «Миннесоты» удвоить раннее преимущество, отвоевав шайбу за воротами у Адама Пелека и выдав пас на пятак Йоэлю Эрикссону Эку.

А когда в середине третьей двадцатиминутки хозяева вплотную подобрались к «Дикарям» и были близки к тому, чтобы сравнять, Капризов исполнил под воротами роль Джо Павелски и здорово подправил наброс Мэтта Дамбы. И если голевой пас на шведа позволил россиянину повторить свой бомбардирский рекорд прошлого сезона (51 очко), то победная шайба в ворота Ильи Сорокина окончательно переписала его на глазах у родителей. Причем для того, чтобы повторить прошлогодние цифры лучшему бомбардиру «Уайлд» понадобилось всего 39 матчей — а это на 14 меньше, чем в предыдущей регулярке.

Звание первой звезды матча, новый рекорд результативности, продолжение 11-матчевой серии с очками — это ли не лучший подарок для двух самых дорогих людей в жизни Кирилла, которые для встречи с сыном проделали путь около 9000 километров?

Kirill Kaprizov has a new career-best in points with his goal tonight. ? pic.twitter.com/b2yToFD167 — NHL (@NHL) January 31, 2022

Очередные очки позволили Капризову выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Прямо сейчас звезда «Дикарей» отстает от лидирующего в топе Джонатана Юбердо на 10 результативных баллов. А вот от притормозившего Александра Овечкина парня из Кузедеево отделяет всего 6 очков. И, учитывая текущую форму Кирилла, есть ощущение, что через несколько матчей именно он может забрать звание главного русского бомбардира сезона.