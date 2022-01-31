Капризов обновил свой рекорд на глазах у родителей! Теперь он гонится за Овечкиным
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Духайм — 5 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:36 — 0:1. Эрикссон Эк — 13 (бол., Капризов, Болди), 4:39 — 0:2. Нельсон — 14 (Сало, Пелек), 13:56 — 1:2. Болди — 4 (Раск, Фиала), 22:39 — 1:3. Джонстон — 1, 24:03 — 2:3. Капризов — 18 (Дамба, Бродин), 51:27 — 2:4. Вальстрем — 9 (бол.), 56:00 — 3:4.
Вратари: Сорокин (57:13) — Кяхкенен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 43 (11+14+18) — 21 (10+6+5).
Наши: — - Капризов (17.20/2/+1), Куликов (12.58/0/-2).
31 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
Перед выездом «Миннесоты» в Нью-Йорк на матчи с «Рейнджерс» и «Айлендерс» в жизни Кирилла Капризова случилось два локальных повода для счастья.
Во-первых, шеф-повар «Дикарей» Мэгги попыталась приготовить специально для него и Дмитрия Куликова традиционный русский борщ с блинчиками. Говорят, получилось вкусно, но, разумеется, не так, как у мамы. Здесь уж обмануть улыбчивую американку и пойти на сделку с совестью парни просто не смогли.
Во-вторых, родители звезды «Уайлд» Олег и Наталья прилетели в Нью-Йорк и в матче с «Рейнджерс» впервые посетили игру сына в НХЛ. И, конечно, клубные соцсети не смогли упустить момент, чтобы заснять Капризовых на трибунах. Интересно, что для получения американской визы им пришлось две недели провести в Доминикане и возиться с документами в местном посольстве. Зато уже завтра они смогут приехать домой к сыну, а через неделю отправиться вместе с ним на Матч звезд в Чикаго. Ну и мог ли Кирилл В этой поездке после заряда борща не порадовать их?
The Kaprizovs are in the house! ?#mnwild pic.twitter.com/f4l8bWFq60— Minnesota Wild (@mnwild) January 29, 2022
Мы так привыкли к тому, насколько регулярно сибиряк генерирует красоту для хайлайтов, что будто забыли о его многогранности и умении набирать очки не только за счет мастерства, но и за счет банальной работы. Сегодняшние два очка воспитанника «Кузни» на «Ю-Би-Эс Арене» случились именно благодаря его разноплановости.
В начале первого периода он помог первой спецбригаде большинства «Миннесоты» удвоить раннее преимущество, отвоевав шайбу за воротами у Адама Пелека и выдав пас на пятак Йоэлю Эрикссону Эку.
А когда в середине третьей двадцатиминутки хозяева вплотную подобрались к «Дикарям» и были близки к тому, чтобы сравнять, Капризов исполнил под воротами роль Джо Павелски и здорово подправил наброс Мэтта Дамбы. И если голевой пас на шведа позволил россиянину повторить свой бомбардирский рекорд прошлого сезона (51 очко), то победная шайба в ворота Ильи Сорокина окончательно переписала его на глазах у родителей. Причем для того, чтобы повторить прошлогодние цифры лучшему бомбардиру «Уайлд» понадобилось всего 39 матчей — а это на 14 меньше, чем в предыдущей регулярке.
Звание первой звезды матча, новый рекорд результативности, продолжение 11-матчевой серии с очками — это ли не лучший подарок для двух самых дорогих людей в жизни Кирилла, которые для встречи с сыном проделали путь около 9000 километров?
Kirill Kaprizov has a new career-best in points with his goal tonight. ? pic.twitter.com/b2yToFD167— NHL (@NHL) January 31, 2022
Очередные очки позволили Капризову выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Прямо сейчас звезда «Дикарей» отстает от лидирующего в топе Джонатана Юбердо на 10 результативных баллов. А вот от притормозившего Александра Овечкина парня из Кузедеево отделяет всего 6 очков. И, учитывая текущую форму Кирилла, есть ощущение, что через несколько матчей именно он может забрать звание главного русского бомбардира сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|62
|3
|Питтсбург
|45
|27
|18
|61
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|42
|20
|22
|41
|6
|Айлендерс
|37
|15
|22
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|42
|25
|17
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|45
|22
|23
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
|31.01
|01:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|2 : 1
|31.01
|03:00
|
Даллас – Бостон
|6 : 1
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 6
|31.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|3 : 4
|31.01
|04:00
|
Колорадо – Баффало
|4 : 1
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|28
|2.1