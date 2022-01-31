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Сегодня, 08:00

Капризов обновил свой рекорд на глазах у родителей! Теперь он гонится за Овечкиным

Форвард «Миннесоты» Капризов установил личный рекорд результативности в НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Кирилл Капризов в матче против «Айлендерс».
Фото Twitter
До Александра Великого всего 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Духайм — 5 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:36 — 0:1. Эрикссон Эк — 13 (бол., Капризов, Болди), 4:39 — 0:2. Нельсон — 14 (Сало, Пелек), 13:56 — 1:2. Болди — 4 (Раск, Фиала), 22:39 — 1:3. Джонстон — 1, 24:03 — 2:3. Капризов — 18 (Дамба, Бродин), 51:27 — 2:4. Вальстрем — 9 (бол.), 56:00 — 3:4.
Вратари: Сорокин (57:13) — Кяхкенен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 43 (11+14+18) — 21 (10+6+5).
Наши: — - Капризов (17.20/2/+1), Куликов (12.58/0/-2).
31 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Перед выездом «Миннесоты» в Нью-Йорк на матчи с «Рейнджерс» и «Айлендерс» в жизни Кирилла Капризова случилось два локальных повода для счастья.

Во-первых, шеф-повар «Дикарей» Мэгги попыталась приготовить специально для него и Дмитрия Куликова традиционный русский борщ с блинчиками. Говорят, получилось вкусно, но, разумеется, не так, как у мамы. Здесь уж обмануть улыбчивую американку и пойти на сделку с совестью парни просто не смогли.

Во-вторых, родители звезды «Уайлд» Олег и Наталья прилетели в Нью-Йорк и в матче с «Рейнджерс» впервые посетили игру сына в НХЛ. И, конечно, клубные соцсети не смогли упустить момент, чтобы заснять Капризовых на трибунах. Интересно, что для получения американской визы им пришлось две недели провести в Доминикане и возиться с документами в местном посольстве. Зато уже завтра они смогут приехать домой к сыну, а через неделю отправиться вместе с ним на Матч звезд в Чикаго. Ну и мог ли Кирилл В этой поездке после заряда борща не порадовать их?

Мы так привыкли к тому, насколько регулярно сибиряк генерирует красоту для хайлайтов, что будто забыли о его многогранности и умении набирать очки не только за счет мастерства, но и за счет банальной работы. Сегодняшние два очка воспитанника «Кузни» на «Ю-Би-Эс Арене» случились именно благодаря его разноплановости.

В начале первого периода он помог первой спецбригаде большинства «Миннесоты» удвоить раннее преимущество, отвоевав шайбу за воротами у Адама Пелека и выдав пас на пятак Йоэлю Эрикссону Эку.

А когда в середине третьей двадцатиминутки хозяева вплотную подобрались к «Дикарям» и были близки к тому, чтобы сравнять, Капризов исполнил под воротами роль Джо Павелски и здорово подправил наброс Мэтта Дамбы. И если голевой пас на шведа позволил россиянину повторить свой бомбардирский рекорд прошлого сезона (51 очко), то победная шайба в ворота Ильи Сорокина окончательно переписала его на глазах у родителей. Причем для того, чтобы повторить прошлогодние цифры лучшему бомбардиру «Уайлд» понадобилось всего 39 матчей — а это на 14 меньше, чем в предыдущей регулярке.

Звание первой звезды матча, новый рекорд результативности, продолжение 11-матчевой серии с очками — это ли не лучший подарок для двух самых дорогих людей в жизни Кирилла, которые для встречи с сыном проделали путь около 9000 километров?

Очередные очки позволили Капризову выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Прямо сейчас звезда «Дикарей» отстает от лидирующего в топе Джонатана Юбердо на 10 результативных баллов. А вот от притормозившего Александра Овечкина парня из Кузедеево отделяет всего 6 очков. И, учитывая текущую форму Кирилла, есть ощущение, что через несколько матчей именно он может забрать звание главного русского бомбардира сезона.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 46 29 17 62
3 Питтсбург 45 27 18 61
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 42 20 22 41
6 Айлендерс 37 15 22 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 42 25 17 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 45 22 23 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 44 14 30 32
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Каролина – Сан-Хосе
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31.01 03:00
Даллас – Бостон
 6 : 1
31.01 03:00
Монреаль – Коламбус
 3 : 6
31.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 3 : 4
31.01 04:00
Колорадо – Баффало
 4 : 1
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 28 2.1
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