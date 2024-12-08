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Сегодня, 06:50

Российская звезда «Каролины» продолжает зажигать: шесть очков в двух матчах!

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
Андрей Свечников выдает яркий отрезок.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Каролина» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Свечников — 10 (бол., Ахо, Гостисбеер), 15:43 — 0:1. Пажо — 6 (Добсон, Цыплаков), 26:05 — 1:1. Свечников — 11 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 29:23 — 1:2. Вальстрем — 2, 30:06 — 2:2. Цыплаков — 5 (Пажо, Хорват), 36:16 — 3:2. Хорват — 6 (Пажо), 38:55 — 4:2. Котканиеми — 4 (Гостисбеер, Нечас), 59:11 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Кочетков (56:35).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (11+12+2) — 31 (10+2+19).
Наши: Романов (25.06/0/0), Цыплаков (16.21/1/+3) — Орлов (20.13/5/0), Свечников (17.39/7/+1).
8 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Сезон для «Айлендерс» начался скверно: уже прошло более четверти регулярного чемпионата, а команда ни разу не побеждала дважды подряд в основное время. Борьба за плей-офф коллективу Патрика Руа вряд ли светит. Но во всей этой безнадеге остается светлое пятно — игра Максима Цыплакова.

Однако сегодняшний матч начался с гола другого россиянина. У Андрея Свечникова начало сезона также не задалось, а в какой-то момент он даже оказался в четвертом звене. Зато последние две игры сложились как нельзя лучше: четыре очка (впервые в карьере) в матче с «Колорадо» и дубль сегодня.

Причем в ситуации с первым голом Свечников-то и не планировал забивать: россиянин отдавал пас на Сета Джарвиса, однако шайба отрикошетила от ноги защитника Ноа Добсона прямо в ворота.

В начале второго периода отличился уже Максим Цыплаков, ассистировавший Жану-Габриэлю Пажо. Вскоре россияне вновь обменялись голами: оба пришли благодаря хорошей работе у пятака.

Цыплаков вообще впервые в НХЛ отличился в двух матчах подряд: теперь он вошел в топ-3 новичков лиги по набранным очкам. Чаще форварда «Айлендерс» в этом сезоне отличались только Матвей Мичков и Лэйн Хатсон.

Усилиями Ильи Сорокина «Айлс» — таки смогли довести матч до победы. В третьем периоде по воротам российского вратаря нанесли аж 19 бросков — он отбил 18. Не так здорово все у Петра Кочеткова: в последних трех матчах он ни разу не отбивал больше 86% бросков. По сезону у россиянина чуть более 89% отраженных бросков. Надо сказать, что Кочетков не особенно пользуется шансом стать основным в отсутствии Фредерика Андерсена.

Несмотря на четыре поражения в последних пяти матчах, «Каролина» все еще уверенно находится в зоне плей-офф. Значит, таких потрясений, как в «Рейнджерс», вряд ли стоит ожидать.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 29 12 17 28
7 Айлендерс 28 10 18 27
8 Коламбус 26 11 15 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Оттава 26 12 14 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 28 20 8 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 28 15 13 30
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
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