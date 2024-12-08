Российская звезда «Каролины» продолжает зажигать: шесть очков в двух матчах!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Каролина» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Свечников — 10 (бол., Ахо, Гостисбеер), 15:43 — 0:1. Пажо — 6 (Добсон, Цыплаков), 26:05 — 1:1. Свечников — 11 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 29:23 — 1:2. Вальстрем — 2, 30:06 — 2:2. Цыплаков — 5 (Пажо, Хорват), 36:16 — 3:2. Хорват — 6 (Пажо), 38:55 — 4:2. Котканиеми — 4 (Гостисбеер, Нечас), 59:11 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Кочетков (56:35).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (11+12+2) — 31 (10+2+19).
Наши: Романов (25.06/0/0), Цыплаков (16.21/1/+3) — Орлов (20.13/5/0), Свечников (17.39/7/+1).
8 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
Сезон для «Айлендерс» начался скверно: уже прошло более четверти регулярного чемпионата, а команда ни разу не побеждала дважды подряд в основное время. Борьба за плей-офф коллективу Патрика Руа вряд ли светит. Но во всей этой безнадеге остается светлое пятно — игра Максима Цыплакова.
Однако сегодняшний матч начался с гола другого россиянина. У Андрея Свечникова начало сезона также не задалось, а в какой-то момент он даже оказался в четвертом звене. Зато последние две игры сложились как нельзя лучше: четыре очка (впервые в карьере) в матче с «Колорадо» и дубль сегодня.
Причем в ситуации с первым голом Свечников-то и не планировал забивать: россиянин отдавал пас на Сета Джарвиса, однако шайба отрикошетила от ноги защитника Ноа Добсона прямо в ворота.
В начале второго периода отличился уже Максим Цыплаков, ассистировавший Жану-Габриэлю Пажо. Вскоре россияне вновь обменялись голами: оба пришли благодаря хорошей работе у пятака.
Цыплаков вообще впервые в НХЛ отличился в двух матчах подряд: теперь он вошел в топ-3 новичков лиги по набранным очкам. Чаще форварда «Айлендерс» в этом сезоне отличались только Матвей Мичков и Лэйн Хатсон.
Усилиями Ильи Сорокина «Айлс» — таки смогли довести матч до победы. В третьем периоде по воротам российского вратаря нанесли аж 19 бросков — он отбил 18. Не так здорово все у Петра Кочеткова: в последних трех матчах он ни разу не отбивал больше 86% бросков. По сезону у россиянина чуть более 89% отраженных бросков. Надо сказать, что Кочетков не особенно пользуется шансом стать основным в отсутствии Фредерика Андерсена.
Несмотря на четыре поражения в последних пяти матчах, «Каролина» все еще уверенно находится в зоне плей-офф. Значит, таких потрясений, как в «Рейнджерс», вряд ли стоит ожидать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|27
|12
|15
|28
|6
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|7
|Айлендерс
|28
|10
|18
|27
|8
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Оттава
|26
|12
|14
|26
|6
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|7
|Детройт
|27
|10
|17
|24
|8
|Монреаль
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|28
|20
|8
|40
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|30
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|26
|11
|15
|26
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|8.12
|00:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|01:00
|
Айлендерс – Каролина
|4 : 3
|8.12
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|5 : 2
|8.12
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|1 : 2
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 4
|8.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|4 : 1
|8.12
|06:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|8.12
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -