Бобровский — в игре, Сорокин — в отпуске. Разные матчи наших вратарей
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2.
Вратари: Сорокин — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3).
Наши: Романов (21.06/1/+1) — -.
Нью-Йорк. UBS Arena.
Счет в серии: 2-4.
Для двух новокузнецких вратарей вечер пятницы в плей-офф НХЛ сложился по-разному. Для Сергея Бобровского («Флорида») веселье продолжится в седьмой игре серии против «Бостона», а Илье Сорокину («Айлендерс») предстоит собирать чемоданы и ехать в отпуск. Голкипер «Островитян» на протяжении сезона делал все возможное и невозможное, чтобы его команда забралась высоко. Тащил на себе «Айлендерс» много раз. Однако в овертайме шестого матча он пропустил решающую шайбу всей серии от ветерана «Каролины» Пола Штястны после броска с острейшего угла. Очень обидно вылетать из плей-офф таким образом. Начался эпизод с ошибки защитника «Островитян» Адама Пелека, допустившего ошибку в простой передаче.
«Айлендерс», оказавшись на грани вылета, бились с полной отдачей и почти до середины третьего периода сохраняли минимальное преимущество. В НХЛ сложно засушить игру, даже имея в составе элитных вратаря и защитников. Высокий уровень сопротивления и мастерства со стороны соперника всегда может привести к необратимым последствиям. Об ошибке, приведшей к потере шайбы в своей зоне и пропущенному голу, нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон будет помнить долго. Впереди у него целое лето. Но именно гол форварда «Ураганов» Себастьяна Ахо стал поворотной точкой, поднявшей дух гостей и помогшей им выиграть.
«Флорида» — «Бостон» — 7:5 (2:1, 1:1, 4:3)
Голы: Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 2:01 — 1:0. Бертуцци — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 6:09 — 1:1. Ткачак — 4 (Казинс), 13:52 — 2:1. Пастрняк — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 25:42 — 2:2. Барков — 1 (Дюклер, Верхэге), 29:22 — 3:2. Бертуцци — 4 (Карло, Маршан), 41:31 — 3:3. Пастрняк — 4 (бол., Бертуцци, Маршан), 43:53 — 3:4. Дэлпи — 1 (Луостаринен, Лунделл), 47:21 — 4:4. Дебраск — 4 (мен., Заха, Орлов), 50:22 — 4:5. Ткачак — 5 (бол., Лунделл, Форслинг), 50:49 — 5:5. Луостаринен — 2 (Монтур), 54:22 — 6:5. Райнхарт — 3 (п.в., Гудас), 59:32 — 7:5.
Вратари: Бобровский — Ульмарк (58:56 — 59:32, 59:41).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 33 (12+10+11) — 34 (8+11+15).
Наши: — - Орлов (20.49/1/-3).
Майами. FLA Live Arena. 18911 зрителей.
Счет в серии: 3-3.
Лучшая команда регулярного чемпионата и основной фаворит плей-офф начал трепать нервы своим болельщикам и себе самому крайне изощренным образом. «Бостон» в шестой игре наделал своими руками ошибок на месяц вперед. Даже удивительно, как команда с таким подбором крепких защитников, двусторонних форвардов и главным кандидатом на «Везина Трофи» Линусом Улльмарком в воротах может столько пропускать. Однако автором самого яркого эпизода игрового дня стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк. Чех забросил умопомрачительную шайбу броском между ног.
В матче, в котором было забито 12 голов (один — в пустые ворота), сложно выделить вратаря. Однако пример Сергея Бобровского иногда доказывает обратное. На последней минуте при счете 6:5 голкипер «Флориды» не дал забить лидерам «Бостона» Давиду Пастрняку и Патрису Бержерону, а чуть позже Сэм Райнхарт забросил шайбу в ворота «Медведей». Теперь все решится в седьмой игре, и психологическое преимущество после двух побед подряд явно на стороне «Пантер».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|6
|11
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01