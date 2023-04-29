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29 апреля, 12:10

Бобровский — в игре, Сорокин — в отпуске. Разные матчи наших вратарей

Михаил Зислис
Обозреватель
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2.
Вратари: Сорокин — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3).
Наши: Романов (21.06/1/+1) — -.
Нью-Йорк. UBS Arena.
Счет в серии: 2-4.

Для двух новокузнецких вратарей вечер пятницы в плей-офф НХЛ сложился по-разному. Для Сергея Бобровского («Флорида») веселье продолжится в седьмой игре серии против «Бостона», а Илье Сорокину («Айлендерс») предстоит собирать чемоданы и ехать в отпуск. Голкипер «Островитян» на протяжении сезона делал все возможное и невозможное, чтобы его команда забралась высоко. Тащил на себе «Айлендерс» много раз. Однако в овертайме шестого матча он пропустил решающую шайбу всей серии от ветерана «Каролины» Пола Штястны после броска с острейшего угла. Очень обидно вылетать из плей-офф таким образом. Начался эпизод с ошибки защитника «Островитян» Адама Пелека, допустившего ошибку в простой передаче.

«Айлендерс», оказавшись на грани вылета, бились с полной отдачей и почти до середины третьего периода сохраняли минимальное преимущество. В НХЛ сложно засушить игру, даже имея в составе элитных вратаря и защитников. Высокий уровень сопротивления и мастерства со стороны соперника всегда может привести к необратимым последствиям. Об ошибке, приведшей к потере шайбы в своей зоне и пропущенному голу, нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон будет помнить долго. Впереди у него целое лето. Но именно гол форварда «Ураганов» Себастьяна Ахо стал поворотной точкой, поднявшей дух гостей и помогшей им выиграть.

«Флорида» — «Бостон» — 7:5 (2:1, 1:1, 4:3)
Голы: Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 2:01 — 1:0. Бертуцци — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 6:09 — 1:1. Ткачак — 4 (Казинс), 13:52 — 2:1. Пастрняк — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 25:42 — 2:2. Барков — 1 (Дюклер, Верхэге), 29:22 — 3:2. Бертуцци — 4 (Карло, Маршан), 41:31 — 3:3. Пастрняк — 4 (бол., Бертуцци, Маршан), 43:53 — 3:4. Дэлпи — 1 (Луостаринен, Лунделл), 47:21 — 4:4. Дебраск — 4 (мен., Заха, Орлов), 50:22 — 4:5. Ткачак — 5 (бол., Лунделл, Форслинг), 50:49 — 5:5. Луостаринен — 2 (Монтур), 54:22 — 6:5. Райнхарт — 3 (п.в., Гудас), 59:32 — 7:5.
Вратари: Бобровский — Ульмарк (58:56 — 59:32, 59:41).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 33 (12+10+11) — 34 (8+11+15).
Наши: — - Орлов (20.49/1/-3).
Майами. FLA Live Arena. 18911 зрителей.
Счет в серии: 3-3.

Лучшая команда регулярного чемпионата и основной фаворит плей-офф начал трепать нервы своим болельщикам и себе самому крайне изощренным образом. «Бостон» в шестой игре наделал своими руками ошибок на месяц вперед. Даже удивительно, как команда с таким подбором крепких защитников, двусторонних форвардов и главным кандидатом на «Везина Трофи» Линусом Улльмарком в воротах может столько пропускать. Однако автором самого яркого эпизода игрового дня стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк. Чех забросил умопомрачительную шайбу броском между ног.

В матче, в котором было забито 12 голов (один — в пустые ворота), сложно выделить вратаря. Однако пример Сергея Бобровского иногда доказывает обратное. На последней минуте при счете 6:5 голкипер «Флориды» не дал забить лидерам «Бостона» Давиду Пастрняку и Патрису Бержерону, а чуть позже Сэм Райнхарт забросил шайбу в ворота «Медведей». Теперь все решится в седьмой игре, и психологическое преимущество после двух побед подряд явно на стороне «Пантер».

Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
4
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 3
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 3
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
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5. Каролина - Айлендерс
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Тампа-Бэй – Торонто
 1 : 2 ОТ
30.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 5 : 2
30.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 6 11
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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