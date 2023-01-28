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28 января, 07:00

Русский вратарь — единственная надежда команды из Нью-Йорка. Его статистика — лучшая в НХЛ за 80 лет!

Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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28 января. «Айлендерс» — «Детройт» — 2:0. Илья Сорокин (слева).
Фото USA Today Sports
Так часто, как Илья Сорокин, на ноль не играет никто.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.
Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).
Наши: Романов (19.36/3/0) — -.
28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Айлендерс» одержали всего вторую победу за последние 12 матчей и еще не до конца распрощались с надеждами на попадание в плей-офф. Смотреть за игрой команды тяжело даже для ее явных болельщиков. Системная работа и ставка на надежность в обороне, возможно, сойдут для кубковых матчей. Но в регулярном чемпионате такой подход перестал работать, по крайней мере с нынешним составом.

Один из немногих игроков, еще держащих команду на плаву, — российский вратарь Илья Сорокин. Он в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Сорокин вышел на первое место по проценту «сухарей» от общего количества матчей — у него 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, никого лучше Сорокина нет.

Игра с «Детройтом» получилась нудной и местами откровенно скучной. Хозяевам удалось пересидеть соперника в окопном противостоянии и дождаться его ошибки.
Небрежность защитника Олли Мяяття при выводе шайбы из своей зоны стала роковой и привела к победному голу форварда «Айлендерс» Андерса Ли.

Сорокину не пришлось стоять на голове. «Сухарь» достался ему относительно легко. Только пара эпизодов у его ворот выглядела очень опасно. Россиянин справился с этой опасностью с ледяным хладнокровием, а больше всего запомнился момент, когда он заранее прочитал ситуацию и эффектно отбил шайбу после мощного броска защитника Филипа Хронека.

Перед началом сезона автор этих строк смело посчитал Сорокина главным претендентом на «Везину». Надо признаться — крепко погорячился. Дело не во вратаре, а в игровой модели и комплектации команды. Похоже, великому менеджеру Лу Ламорелло в его 80 лет пришло время отправляться на пенсию. Его идеи перестали работать.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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25
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 31 17 70
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 51 24 27 53
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 51 23 28 52
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 48 22 26 47
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Колорадо 48 27 21 57
4 Миннесота 47 26 21 56
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 51 28 23 62
2 Сиэтл 48 28 20 61
3 Вегас 50 29 21 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 50 14 36 39
8 Анахайм 49 15 34 35
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Питтсбург – Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
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Айлендерс – Вегас
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 47 73
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Микко Рантанен

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