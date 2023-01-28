Русский вратарь — единственная надежда команды из Нью-Йорка. Его статистика — лучшая в НХЛ за 80 лет!
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.
Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).
Наши: Романов (19.36/3/0) — -.
28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Айлендерс» одержали всего вторую победу за последние 12 матчей и еще не до конца распрощались с надеждами на попадание в плей-офф. Смотреть за игрой команды тяжело даже для ее явных болельщиков. Системная работа и ставка на надежность в обороне, возможно, сойдут для кубковых матчей. Но в регулярном чемпионате такой подход перестал работать, по крайней мере с нынешним составом.
Один из немногих игроков, еще держащих команду на плаву, — российский вратарь Илья Сорокин. Он в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Сорокин вышел на первое место по проценту «сухарей» от общего количества матчей — у него 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, никого лучше Сорокина нет.
Игра с «Детройтом» получилась нудной и местами откровенно скучной. Хозяевам удалось пересидеть соперника в окопном противостоянии и дождаться его ошибки.
Небрежность защитника Олли Мяяття при выводе шайбы из своей зоны стала роковой и привела к победному голу форварда «Айлендерс» Андерса Ли.
Сорокину не пришлось стоять на голове. «Сухарь» достался ему относительно легко. Только пара эпизодов у его ворот выглядела очень опасно. Россиянин справился с этой опасностью с ледяным хладнокровием, а больше всего запомнился момент, когда он заранее прочитал ситуацию и эффектно отбил шайбу после мощного броска защитника Филипа Хронека.
Перед началом сезона автор этих строк смело посчитал Сорокина главным претендентом на «Везину». Надо признаться — крепко погорячился. Дело не во вратаре, а в игровой модели и комплектации команды. Похоже, великому менеджеру Лу Ламорелло в его 80 лет пришло время отправляться на пенсию. Его идеи перестали работать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|51
|24
|27
|53
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|49
|15
|34
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|51
|23
|28
|52
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|48
|22
|26
|47
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|4
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|48
|28
|20
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|29.01
|02:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|29.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|29.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|- : -
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|- : -
|29.01
|05:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|29.01
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|29.01
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26