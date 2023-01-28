Так часто, как Илья Сорокин, на ноль не играет никто.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).

Наши: Романов (19.36/3/0) — -.

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Айлендерс» одержали всего вторую победу за последние 12 матчей и еще не до конца распрощались с надеждами на попадание в плей-офф. Смотреть за игрой команды тяжело даже для ее явных болельщиков. Системная работа и ставка на надежность в обороне, возможно, сойдут для кубковых матчей. Но в регулярном чемпионате такой подход перестал работать, по крайней мере с нынешним составом.

Один из немногих игроков, еще держащих команду на плаву, — российский вратарь Илья Сорокин. Он в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Сорокин вышел на первое место по проценту «сухарей» от общего количества матчей — у него 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, никого лучше Сорокина нет.

Игра с «Детройтом» получилась нудной и местами откровенно скучной. Хозяевам удалось пересидеть соперника в окопном противостоянии и дождаться его ошибки.

Небрежность защитника Олли Мяяття при выводе шайбы из своей зоны стала роковой и привела к победному голу форварда «Айлендерс» Андерса Ли.

Сорокину не пришлось стоять на голове. «Сухарь» достался ему относительно легко. Только пара эпизодов у его ворот выглядела очень опасно. Россиянин справился с этой опасностью с ледяным хладнокровием, а больше всего запомнился момент, когда он заранее прочитал ситуацию и эффектно отбил шайбу после мощного броска защитника Филипа Хронека.

Перед началом сезона автор этих строк смело посчитал Сорокина главным претендентом на «Везину». Надо признаться — крепко погорячился. Дело не во вратаре, а в игровой модели и комплектации команды. Похоже, великому менеджеру Лу Ламорелло в его 80 лет пришло время отправляться на пенсию. Его идеи перестали работать.